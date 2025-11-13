La Liga confirmó cuándo y dónde se jugarán la final del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones

La celebración de Platense tras obtener el Apertura

La definición de la temporada 2025 de la Primera División del fútbol argentino ya tiene fechas y escenarios confirmados para sus instancias decisivas. La Liga Profesional de Fútbol resolvió los detalles de la final del Torneo Clausura, que se jugará el sábado 13 de diciembre, y del Trofeo de Campeones, que se disputará el 20 del mismo mes.

El Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, será el escenario de la final del Torneo Clausura, programada para el sábado 13 de diciembre y con horario aún a confirmar. Cabe recordar que el fin de semana se disputará la última fecha de la fase regular y se definirán los cruces de los octavos de final.

Una semana más tarde, el sábado 20 de diciembre, el Estadio Único de San Nicolás albergará el Trofeo de Campeones. Vale destacar que Platense ya tiene asegurada su participación como campeón del Torneo Apertura, a la espera de conocer a su rival, que será el ganador del Clausura.

Mientras tanto, la fase regular del Torneo Clausura 2025 se encuentra en su tramo final. El próximo fin de semana se disputará la fecha 16, última oportunidad para que los equipos definan su futuro en la competencia. En esta jornada se resolverán los clasificados a los playoffs, los dos equipos que perderán la categoría y los conjuntos que obtendrán su pase a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, mientras se aguarda por el nuevo campeón.

En el Grupo A, Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba ya aseguraron su presencia en los octavos de final. La lucha por los puestos restantes se presenta ajustada: nueve equipos se encuentran separados por apenas tres puntos entre quienes ocupan las posiciones de clasificación y aquellos que buscan ingresar entre los ocho mejores.

Por la Zona B, Rosario Central finalizará como líder, acompañado en la siguiente fase por Deportivo Riestra, Lanús, Vélez y San Lorenzo. En este grupo, seis equipos mantienen chances matemáticas, también con una diferencia de tres unidades, lo que anticipa una definición reñida en la última fecha.

Rosario Central, que ya se aseguró la cima de la tabla anual, disputará en 2026 la Supercopa Internacional con el campeón del Trofeo de Campeones

La pelea por evitar el descenso suma dramatismo a la jornada final. Aldosivi, que viene de imponerse a Banfield en el último minuto, acumula treinta puntos y recibirá a San Martín de San Juan, que actualmente se encuentra en zona de descenso por promedios con veintiocho unidades. Este enfrentamiento será seguido de cerca por Godoy Cruz, último en la Tabla Anual con veintiocho puntos, que será local en Mendoza ante Riestra. En la fecha anterior, Talleres y Newell’s lograron asegurar su permanencia en la máxima categoría.

En cuanto a las plazas para las competiciones internacionales de 2026, ya tienen asegurado su lugar en la Copa Libertadores Rosario Central (primero en la Tabla Anual), Boca Juniors (segundo en la acumulada), Platense (campeón del Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina). Además, Argentinos Juniors, tercero en la Tabla Anual, disputaría la Fase 2, mientras resta definir al campeón del Clausura para completar el cuadro de clasificados.

Por su parte, a la Copa Sudamericana 2026 están accediendo River Plate, Deportivo Riestra, Racing, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. Existe la posibilidad de que Lanús, que disputará la final continental el 22 de noviembre en Asunción ante Atlético Mineiro, libere un cupo en la Tabla Anual si logra consagrarse campeón del torneo internacional.