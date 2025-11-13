Deportes

Fue atleta olímpica, es dueña de un récord mundial y se abrió una cuenta de OnlyFans: “Es una mirada detrás de escena a mi mundo”

La brasileña Leticia Bufoni, una de las figuras más destacadas del skateboarding, anunció que incursionará en la plataforma

La reconocida Leticia Bufoni, una de las figuras más destacadas del skateboarding mundial y poseedora de varios récords Guinness, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su incursión en OnlyFans y su debut en el automovilismo. Según informó The Sun, la atleta brasileña, que representó a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha decidido abrir una nueva etapa en su carrera, combinando la creación de contenido exclusivo con la participación en competiciones de motor.

Bufoni, de 32 años, ha construido una sólida base de admiradores, superando los cuatro millones de seguidores entre Instagram y TikTok. Su popularidad se ha visto impulsada por logros como el récord mundial de la mayor altura alcanzada en un grind de skateboarding, conseguido al deslizarse sobre una baranda instalada en el exterior de una aeronave en pleno vuelo a 2.750 metros (9.022 pies) de altitud.

La deportista comunicó su decisión a través de Instagram, donde expresó: “Estoy emocionada de finalmente compartir esto con ustedes. Mi OnlyFans oficial ya está en línea. Es una mirada detrás de escena a mi mundo: skate, entrenamiento, carreras, viajes y todo lo que amo hacer”. Esta nueva plataforma permitirá a sus seguidores acceder a contenidos inéditos y a una visión más personal de su vida profesional y cotidiana.

Leticia Bufoni muestra su día a día en las redes

“Ahí compartiré contenido exclusivo detrás de las cámaras de mi rutina de skate, automotriz, entrenamiento, viajes y todo lo que es parte de mi rutina del día a día como atleta. ¡Sigue de cerca esta nueva etapa!“, instó Bufoni a sus seguidores a través de un posteo.

Además de su actividad en el skateboarding, Bufoni anunció que se adentrará en el mundo del automovilismo, participando en disciplinas como la Porsche Cup Brasil, el drifting y las carreras off-road. En declaraciones recogidas por The Sun, la deportista afirmó: “Siempre me he esforzado por romper barreras, ya sea en el skateboarding o ahora en el automovilismo. Lo que me gusta de OnlyFans es que me da la libertad de compartir el lado real de mi vida con los fans. Las victorias, las dificultades, los viajes y todo lo que hay en medio. Esta es una forma de que la gente se conecte conmigo más allá de las competencias y los momentos destacados, y estoy emocionada de abrir esa puerta”.

Bufoni planea documentar y compartir sus entrenamientos y experiencias en el automovilismo a través de OnlyFans, brindando a sus seguidores acceso exclusivo a los preparativos y desafíos de esta nueva faceta deportiva. Con este giro en su carrera, la atleta amplía su presencia en el ámbito digital y deportivo, consolidándose como una de las personalidades más versátiles y seguidas del deporte brasileño.

La brasileña se inició en el skateboarding cuando tenía 10 años. Al ver a sus amigos andar en las calles de Sao Paulo, Bufoni quiso incursionar en el deporte y los convenció de que le prestaran una tabla. Sin saberlo, allí comenzó su incipiente carrera.

“A mi papá no le gustaba el skateboarding como a todos cuando comencé. Él pensaba que era solo para chicos y no para chicas”, contó Bufoni al sitio oficial de Los Juegos Olímpicos.

Bufoni incursionará en Onlyfans
La deportista tiene casi 4 millones de seguidores en Instagram
Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio (REUTERS/Lucy Nicholson)
Leticia Bufoni probará suerte en el automovilismo
Leticia Bufoni comenzó a practicar skateboarding en Sao Paulo

