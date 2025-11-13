Deportes

De la clasificación de Francia al Mundial al fracaso de Camerún: lo mejor de la jornada de las Eliminatorias

Les Bleus golearon a Ucrania y se aseguraron su boleto a la Copa del Mundo 2026. Noruega quedó al borde de meterse tras 28 años de ausencia e Italia necesita un milagro para no jugar el repechaje. Inglaterra ganó y mantuvo el invicto, mientras que Portugal perdió y aplazó su pasaje

Las clasificatorias de cara a la Copa del Mundo 2026 entraron en la recta final y las Eliminatorias UEFA no son la excepción. Europa tendrá que definir en esta doble fecha FIFA 11 de los 12 boletos disponibles para ir directo al Mundial (Inglaterra aseguró ya su presencia), pero también los 16 pases a disputar el Repechaje UEFA que repartirá los últimos cuatro pases que tiene esa federación: avanzarán los segundos de cada grupo y los cuatro mejores clasificados de la Nations League que no hayan quedado entre los primeros dos puestos de la zona.

En este contexto, Francia aseguró su presencia en la cita mundialista que tendrá lugar en los Estados Unidos, México y Canadá. En el Parque de los Príncipes, en París, los galos vencieron por 4-0 a Ucrania con un doblete de Kylian Mbappé.

El combinado nacional de Didier Deschamps selló su boleto a la Copa del Mundo con una victoria contundente. Después de una jugada en la que el VAR le anuló un penal al elenco visitante, fue Francia la que se encontró con uno a favor por una infracción sobre Michael Olise. Mbappé se hizo cargo de la ejecución y se la picó al arquero Anatoliy Trubin para poner el 1-0.

Un par de minutos después, el propio Olise marcó el 2-0. El delantero del Real Madrid consumó su doblete personal a los 83 del segundo tiempo, mientras que Hugo Ekitiké concretó el 4-0 final.

Francia se aseguró el primer puesto del Grupo D con 13 unidades. El segundo puesto, que otorga un lugar en el repechaje, lo pelearán entre Ucrania (7) e Islandia (7), que le ganó 2-0 a Azerbaiyán en el primer turno de la jornada.

Tras ganar en 2018 y perder la final de 2022, Les Bleus de Deschamps estarán nuevamente en la Copa del Mundo. Caso contrario, una de las históricas selecciones que ya se quedó afuera fue Camerún, que perdió 1-0 en las semifinales del play-off africano con Congo.

Irlanda 2-0 Portugal

Portugal recibió un duro golpe al caer por 2-0 frente a la República de Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín. Pese a que se mantiene como el líder del grupo F, todavía no logró asegurar su presencia en la próxima cita mundialista.

El combinado dirigido por Heimir Hallgrimsson sacó diferencias en la primera etapa. El cuadro local logró anular el juego de los Lusos y sacó dos goles de ventaja en el marcador gracias al doblete de Troy Parrott.

Durante el complemento, Cristiano Ronaldo fue expulsado por lanzar un brusco codazo sobre un rival. Incluso, el histórico delantero le realizó gestos al árbitro y se marchó notablemente enojado. Desde entonces, los lusos perdieron el foco y no lograron remontar el trámite.

Pese a la caída, Portugal se mantiene en la cima del grupo F con 10 puntos. Por debajo, con ocho unidades, quedó Hungría, que en el primer turno venció 1-0 a Armenia (3) con gol de Barnabas Varga. Tras la victoria, Irlanda volvió a meterse en carrera con siete unidades.

En la última jornada, el cuadro que tiene como referente a Cristiano Ronaldo chocará contra Armenia, mientras que Hungría e Irlanda se disputarán el otro boleto al Mundial.

Moldavia 0-2 Italia

Italia tuvo que realizar un arduo trabajo en el Stadionul Zimbru para seguir soñando con la clasificación de manera directa: vencieron 2-0 a Moldavia y precisan de un milagro para no jugar el repechaje. La Azzurra quedó en esta situación después de que Noruega se impusiera con un contundente 4-1 ante Estonia gracias a un doblete de Erling Haaland y otro de Alexander Sorloth, quienes marcaron los cuatro goles en apenas doce minutos y acercaron al equipo escandinavo al Mundial 2026.

La selección dirigida por Gennaro Gattuso tuvo grandes problemas a lo largo de todo el partido. A pesar de la enorme diferencia de jerarquía entre ambos equipos, Italia nunca pudo plasmar la superioridad en el desarrollo del juego y tuvo dificultades para crear ocasiones de gol. Sin embargo, en el cierre del encuentro, ya con Mateo Retegui en cancha, Gianluca Mancini y Pio Esposito convirtieron los tantos de la victoria de cabeza.

Con estos resultados, Noruega lidera con comodidad el Grupo I al mantener una diferencia de +29 tantos a favor y sumar 21 unidades, contra las 18 de Italia. Cabe recordar que ambos se enfrentarán en la última jornada para definir al líder: los tanos deberán ganar por ocho goles o más para meterse de manera directa al próximo Mundial, por lo que la clasificación de manera directa suena a una utopía. Cabe recordar que los Vikingos no juegan la Copa del Mundo hace 28 años (Francia, 1998).

Inglaterra 2-0 Serbia

Inglaterra llegó a la presente fecha FIFA con el boleto al Mundial 2026 en el bolsillo y mantuvo el paso perfecto por las Eliminatorias UEFA. La selección comandada por Thomas Tuchel se hizo fuerte en Wembley y le ganó 2-0 a Serbia.

El entrenador alemán de los Three Lions confirmó en la previa que iba a probar diferentes esquemas y jugadores de cara a la cita mundialista del año que viene. Pese a contar con algunas variantes, logró quedarse con la victoria. Las conversiones fueron obras de Bukayo Saka a los 28 minutos del primer tiempo y de Eberechi Eze en los últimos compases del duelo.

Con este triunfo, Inglaterra estiró su racha y ganó los siete partidos del Grupo K. Además, Albania logró una histórica victoria por 1-0 sobre Andorra y aseguró su lugar en el repechaje de la UEFA: alcanzó las 14 unidades en la zona y Serbia, que marcha tercero con 10, ya no tiene posibilidades de alcanzarlo.

Todos los resultados de la jornada de las Eliminatorias UEFA

Noruega 4-1 Estonia

Armenia 0-1 Hungría

Andorra 0-1 Albania

Azerbaiyán 0-2 Islandia

Inglaterra 2-0 Serbia

Irlanda 2-0 Portugal

Francia 4-0 Ucrania

Moldavia 0-2 Italia

