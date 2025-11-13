De la clasificación de Francia al Mundial al fracaso de Camerún: lo mejor de la jornada de las Eliminatorias

Las clasificatorias de cara a la Copa del Mundo 2026 entraron en la recta final y las Eliminatorias UEFA no son la excepción. Europa tendrá que definir en esta doble fecha FIFA 11 de los 12 boletos disponibles para ir directo al Mundial (Inglaterra aseguró ya su presencia), pero también los 16 pases a disputar el Repechaje UEFA que repartirá los últimos cuatro pases que tiene esa federación: avanzarán los segundos de cada grupo y los cuatro mejores clasificados de la Nations League que no hayan quedado entre los primeros dos puestos de la zona.

En este contexto, Francia aseguró su presencia en la cita mundialista que tendrá lugar en los Estados Unidos, México y Canadá. En el Parque de los Príncipes, en París, los galos vencieron por 4-0 a Ucrania con un doblete de Kylian Mbappé.

El combinado nacional de Didier Deschamps selló su boleto a la Copa del Mundo con una victoria contundente. Después de una jugada en la que el VAR le anuló un penal al elenco visitante, fue Francia la que se encontró con uno a favor por una infracción sobre Michael Olise. Mbappé se hizo cargo de la ejecución y se la picó al arquero Anatoliy Trubin para poner el 1-0.

Un par de minutos después, el propio Olise marcó el 2-0. El delantero del Real Madrid consumó su doblete personal a los 83 del segundo tiempo, mientras que Hugo Ekitiké concretó el 4-0 final.

Francia se aseguró el primer puesto del Grupo D con 13 unidades. El segundo puesto, que otorga un lugar en el repechaje, lo pelearán entre Ucrania (7) e Islandia (7), que le ganó 2-0 a Azerbaiyán en el primer turno de la jornada.

Tras ganar en 2018 y perder la final de 2022, Les Bleus de Deschamps estarán nuevamente en la Copa del Mundo. Caso contrario, una de las históricas selecciones que ya se quedó afuera fue Camerún, que perdió 1-0 en las semifinales del play-off africano con Congo.