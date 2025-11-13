Deportes

Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Angola en el último amistoso del año: cómo verlo en vivo

La Albiceleste se medirá ante el conjunto africano este viernes desde las 13

Guardar
Argentina se enfrentará a Angola
Argentina se enfrentará a Angola en el último amistoso del año

La selección argentina jugará su último amistoso del año frente a Angola. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante el combinado africano este viernes 14 de noviembre en el Estádio 11 de Novembro, ubicado en Luanda. El encuentro, que contará con la presencia de Lionel Messi, está programado para las 13:00 (hora de Argentina) y será televisado por TyC Sports y Telefe.

Argentina afrontará este compromiso tras una serie de actuaciones positivas en partidos amistosos. El equipo de Scaloni viene de vencer 6-0 a Puerto Rico y 1-0 a Venezuela en sus últimas presentaciones, lo que refuerza la confianza del plantel de cara a este nuevo desafío. La convocatoria sufrió algunas bajas e incluyó a notables sorpresas. El posible equipo titular tiene a figuras como Gerónimo Rulli en el arco; una defensa conformada por Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; un mediocampo integrado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y la opción entre Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; y un ataque liderado por Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. El objetivo es mantener la racha positiva y continuar afianzando el funcionamiento colectivo.

La lista inicial se amplió con la incorporación de Kevin Mac Allister —hermano de Alexis— y Emiliano Buendía. Por otro lado, quedaron desafectados Enzo Fernández por lesión y tres futbolistas del Atlético MadridNahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez—, quienes no completaron a tiempo los trámites sanitarios requeridos para viajar a África. Además, Leandro Paredes tenía previsto sumarse al plantel tras el Superclásico entre Boca y River, pero acordó con Scaloni permanecer en Argentina debido a molestias físicas.

Lionel Messi durante el entrenamiento
Lionel Messi durante el entrenamiento realizado en el estadio Martínez Valero previo al amistoso ante Angola (EFE/Pablo Miranzo)

De cara a este compromiso amistoso, la Albiceleste se entrenó en el estadio Martínez Valero de Elche bajo la atenta mirada de 20.000 espectadores. La convocatoria, que agotó en pocas horas las invitaciones gratuitas ofrecidas por el club local, marcó la última práctica del elenco nacional antes de su viaje a Luanda,

La escala en la provincia de Alicante se produjo en un contexto particular: la cancelación reciente del partido que la selección argentina tenía previsto disputar en la India. Según explicó Anto Augustine, director general de Reporter Broadcasting Company y patrocinador del evento, a través de Facebook: “Teniendo en cuenta el retraso en la aprobación de la FIFA, se ha llegado a un acuerdo con la AFA para posponer el partido de noviembre”.

Por su parte, el conjunto africano, bajo la conducción de Patrice Beaumelle, llega a este amistoso con la intención de poner a prueba su nivel frente a un rival de jerarquía internacional. En sus recientes presentaciones por la Calificación de África a la Copa del Mundo, Angola igualó sin goles ante Camerún, empató 2-2 frente a Suazilandia y superó 3-1 a Mauricio. Estos resultados reflejan la búsqueda de solidez y crecimiento del seleccionado angoleño, que ve en el duelo ante Argentina una oportunidad para medir fuerzas ante un adversario de primer orden.

DATOS DE ARGENTINA-ANGOLA:

Posibles formaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.

Hora: 13:00 (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay) / 11:00 (Colombia, Ecuador, Perú y Miami, Estados Unidos) /12:00 (Venezuela y Bolivia) / México (10:00).

Estadio: 11 de Novembro

Televisación: Telefé, TyC Sports

Temas Relacionados

selección argentinaselección de Angoladeportes-argentina

Últimas Noticias

La decisión que tomó Alpine tras la polémica publicación que desató las críticas de los fanáticos de Colapinto

Después del Gran Premio de Brasil, la escudería francesa había comparado en redes sociales la producción del piloto argentino con la de su compañero Pierre Gasly

La decisión que tomó Alpine

El emotivo cruce entre el hijo de Russo y el hombre que encontró la camiseta del homenaje: “Tuvimos la suerte que te cayó a vos”

Nacho Russo, delantero de Tigre, dialogó al aire con Agustín Eugui, el uruguayo que halló en un campo la casaca que le hizo Boca a Miguel tras su fallecimiento

El emotivo cruce entre el

Una estrella del Palmeiras y la selección de Brasil podría ser suspendida tras un posteo que desató la polémica: “No fue homofobia”

Vitor Roque podría ser suspendido por un Tribunal Brasileño de Justicia

Una estrella del Palmeiras y

Allanaron la casa del futbolista Cristian Tarragona en el marco de una causa por tenencia y distribución de pornografía infantil

Una de las IP investigadas estaba alojada en el complejo donde reside el punta junto a su familia. Por el momento no hay imputaciones concretas ni detenciones

Allanaron la casa del futbolista

Los Pumas jugarán ante Escocia un partido que será clave para definir su futuro rumbo al Mundial 2027

La ajustada diferencia de puntos en la clasificación de World Rugby convierte el choque en Edimburgo en un verdadero filtro para la ubicación de Argentina en Australia 2027

Los Pumas jugarán ante Escocia
DEPORTES
La decisión que tomó Alpine

La decisión que tomó Alpine tras la polémica publicación que desató las críticas de los fanáticos de Colapinto

El emotivo cruce entre el hijo de Russo y el hombre que encontró la camiseta del homenaje: “Tuvimos la suerte que te cayó a vos”

Una estrella del Palmeiras y la selección de Brasil podría ser suspendida tras un posteo que desató la polémica: “No fue homofobia”

Allanaron la casa del futbolista Cristian Tarragona en el marco de una causa por tenencia y distribución de pornografía infantil

Los Pumas jugarán ante Escocia un partido que será clave para definir su futuro rumbo al Mundial 2027

TELESHOW
Chicanas y pase de factura:

Chicanas y pase de factura: el tenso episodio de Wanda Nara y Andy Chango en MasterChef

Paula Chaves contó su verdad sobre la polémica que se desató cuando rechazó la nota con la China Suárez

Charlotte Caniggia opinó sin filtro de la carrera de la China Suárez: “Se la comió el personaje”

El nuevo look de Magui Bravi que despertó comparaciones con una famosa actriz extranjera

Entre bikinis y playa, las vacaciones de soltera de Laurita Fernández con amigas en Río de Janeiro

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel recibió

El Ejército de Israel recibió el cuerpo de uno de los últimos rehenes asesinados por Hamas en Gaza

Alemania detuvo a un presunto miembro de Hamas en una operación europea contra una red de tráfico de armas

El presidente de Pakistán aprobó una reforma que le otorga inmunidad permanente a él y a su jefe del Ejército

Así es el carpintero pubescente, el ‘martillo viviente’ que multiplica su fuerza y sorprende a la ciencia

Panamá negó que las maniobras de Estados Unidos en su territorio tengan como objetivo presionar al régimen de Maduro