Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Angola en el último amistoso del año: cómo verlo en vivo

Argentina se enfrentará a Angola en el último amistoso del año

La selección argentina jugará su último amistoso del año frente a Angola. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante el combinado africano este viernes 14 de noviembre en el Estádio 11 de Novembro, ubicado en Luanda. El encuentro, que contará con la presencia de Lionel Messi, está programado para las 13:00 (hora de Argentina) y será televisado por TyC Sports y Telefe.

Argentina afrontará este compromiso tras una serie de actuaciones positivas en partidos amistosos. El equipo de Scaloni viene de vencer 6-0 a Puerto Rico y 1-0 a Venezuela en sus últimas presentaciones, lo que refuerza la confianza del plantel de cara a este nuevo desafío. La convocatoria sufrió algunas bajas e incluyó a notables sorpresas. El posible equipo titular tiene a figuras como Gerónimo Rulli en el arco; una defensa conformada por Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; un mediocampo integrado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y la opción entre Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; y un ataque liderado por Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. El objetivo es mantener la racha positiva y continuar afianzando el funcionamiento colectivo.

La lista inicial se amplió con la incorporación de Kevin Mac Allister —hermano de Alexis— y Emiliano Buendía. Por otro lado, quedaron desafectados Enzo Fernández por lesión y tres futbolistas del Atlético Madrid —Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez—, quienes no completaron a tiempo los trámites sanitarios requeridos para viajar a África. Además, Leandro Paredes tenía previsto sumarse al plantel tras el Superclásico entre Boca y River, pero acordó con Scaloni permanecer en Argentina debido a molestias físicas.

Lionel Messi durante el entrenamiento realizado en el estadio Martínez Valero previo al amistoso ante Angola (EFE/Pablo Miranzo)

De cara a este compromiso amistoso, la Albiceleste se entrenó en el estadio Martínez Valero de Elche bajo la atenta mirada de 20.000 espectadores. La convocatoria, que agotó en pocas horas las invitaciones gratuitas ofrecidas por el club local, marcó la última práctica del elenco nacional antes de su viaje a Luanda,

La escala en la provincia de Alicante se produjo en un contexto particular: la cancelación reciente del partido que la selección argentina tenía previsto disputar en la India. Según explicó Anto Augustine, director general de Reporter Broadcasting Company y patrocinador del evento, a través de Facebook: “Teniendo en cuenta el retraso en la aprobación de la FIFA, se ha llegado a un acuerdo con la AFA para posponer el partido de noviembre”.

Por su parte, el conjunto africano, bajo la conducción de Patrice Beaumelle, llega a este amistoso con la intención de poner a prueba su nivel frente a un rival de jerarquía internacional. En sus recientes presentaciones por la Calificación de África a la Copa del Mundo, Angola igualó sin goles ante Camerún, empató 2-2 frente a Suazilandia y superó 3-1 a Mauricio. Estos resultados reflejan la búsqueda de solidez y crecimiento del seleccionado angoleño, que ve en el duelo ante Argentina una oportunidad para medir fuerzas ante un adversario de primer orden.

DATOS DE ARGENTINA-ANGOLA:

Posibles formaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.

Hora: 13:00 (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay) / 11:00 (Colombia, Ecuador, Perú y Miami, Estados Unidos) /12:00 (Venezuela y Bolivia) / México (10:00).

Estadio: 11 de Novembro

Televisación: Telefé, TyC Sports