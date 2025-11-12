Deportes

Thiago Almada reveló que Riquelme lo tentó para jugar en Boca y explicó por qué no aceptó la propuesta

El futbolista del Atlético de Madrid y de la selección argentina reconoció que hubo un llamado del presidente xeneize para que vistiera los colores de su institución

Thiago Almada reveló que habló con Riquelme para jugar en Boca

La posibilidad de que Thiago Almada vistiera la camiseta de Boca Juniors estuvo más cerca de concretarse de lo que muchos imaginaban. El actual mediapunta del Atlético de Madrid y figura de la selección argentina reconoció que Juan Román Riquelme lo contactó personalmente para sumarlo al club de La Ribera, aunque finalmente optó por otro rumbo en su carrera. “Tuve un llamado de Román, que me preguntó si quería ir a Boca, pero quedó todo ahí. Yo ya había tomado la decisión de ir a Botafogo, le había dado mi palabra”, relató Almada en diálogo con DSports.

El futbolista, surgido de Vélez Sarsfield, detalló que la propuesta de Boca llegó en un momento clave, cuando buscaba dar un salto tras dos años y medio en el Atlanta United de la MLS. La relación cercana entre Riquelme y la familia de Almada facilitó el contacto, pero el jugador ya tenía decidido su futuro inmediato. “Veía un poco más complicado volver al fútbol argentino, sentía que ahí era dar un paso más atrás”, explicó el mediocampista. El pase al Botafogo de Brasil se concretó por USD 20 millones, donde Almada disputó 23 partidos y fue pieza clave en la obtención de la primera Copa Libertadores y el primer Brasileirao de la historia del club.

Tras su breve pero exitoso paso por el fútbol brasileño, Almada fue cedido al Lyon durante seis meses y, en el último mercado, recaló en el Atlético de Madrid. Esta trayectoria le permitió consolidarse en el fútbol europeo y ganar protagonismo en la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni. El propio jugador destacó la importancia de su presente en España y el trabajo bajo las órdenes de Diego Simeone: “Uno siempre quiere jugar, pero tiramos todos para adelante desde el lugar que toque. Es un técnico que transmite mucho y sabe lo que representa este club”, afirmó Almada.

En cuanto a su futuro, el futbolista de 24 años fue contundente al referirse a un eventual regreso al fútbol argentino. “Ahora no pienso volver al fútbol argentino. Trato de disfrutar el momento que estoy pasando. Quisiera estar muchos años en Europa, pero creo que en unos años sí quiero volver”, expresó. No obstante, dejó en claro cuál será su prioridad si decide retornar: “Siempre dije que mi prioridad va a ser Vélez, que me dio todo y me dio la oportunidad de ser lo que soy hoy en día. Vélez está primero. Después, obviamente pueden pasar muchas cosas, pero siempre la prioridad la tiene el club que me vio nacer y que me dio todo a mí y a mi familia”, subrayó el mediocampista.

Juan Román Riquelme tiene una
Juan Román Riquelme tiene una relación cercana con la familia de Thiago Almada

El vínculo entre Almada y Boca no es reciente. El propio jugador había contado en una entrevista previa con TyC Sports que mantenía una buena relación con Riquelme, quien le manifestaba su deseo de verlo jugar en La Bombonera: “Siempre hablo con él. Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación. Me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca”, recordó.

El campeón del mundo en Qatar 2022 también se refirió a su experiencia con la selección argentina y su ilusión de disputar el próximo Mundial: “Tuve la suerte de ir al anterior y fue todo muy loco, yo estando en la MLS. Y ahora que estoy más maduro creo que lo disfruto mucho, trato de siempre dar el máximo acá y uno quiere estar siempre”. En las Eliminatorias, Almada anotó goles importantes frente a Uruguay y Colombia, aunque una lesión muscular lo marginó de la última convocatoria ante Ecuador y de la lista de octubre. Ahora, tras su recuperación, volvió a ser citado y se espera que sume minutos en el próximo encuentro ante Angola.

A pesar de los rumores y el interés de Boca, Almada priorizó su desarrollo en el exterior y mantiene firme su promesa de regresar a Vélez Sarsfield cuando decida volver al país. “Siempre la prioridad la tiene el club que me vio nacer y que le dio todo a mi familia”, reiteró el jugador, dejando en claro que, aunque el fútbol argentino podría estar en su horizonte, el destino elegido será el club de Liniers.

