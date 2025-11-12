Deportes

La camiseta que Boca Juniors lanzó al cielo en el homenaje a Miguel Russo apareció en un pueblo de Uruguay

Un periodista uruguayo reveló que la casaca junto a los globos desinflados apareció en un campo de Cañada Nieto, Soriano, que tiene menos de 500 habitantes

*El homenaje a Russo en La Bombonera donde se lanzó la camiseta al cielo

Ya pasó más de un mes de la muerte de Miguel Ángel Russo. El reconocido entrenador, que pasó sus últimos días como DT de Boca Juniors, falleció el pasado 8 de octubre y conmovió al mundo del fútbol argentino. Uno de los homenajes más emotivos que se le rindió al último técnico campeón de la Copa Libertadores con el Xeneize ocurrió el pasado domingo 18 del mes pasado cuando, en el marco del duelo entre su equipo y Belgrano, una camiseta con su nombre voló al cielo junto con globos azules y amarillos.

Cuando pasaron 24 días de aquella tarde emotiva en La Bombonera, una sorprendente noticia se hizo viral en las redes. Pepe Temperan, periodista y relator uruguayo, mostró el lugar donde apareció la casaca que tenía el nombre en la espalda con la leyenda “1956 - infinito” en el espacio donde van los números. “Increíble. De la Boca a Soriano, Uruguay. La remera de Miguel Russo cayó en tierras de Cañada Nieto, Soriano. Un vecino de esa zona tomó foto al hallazgo de la camiseta en suelo uruguayo”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) junto con una foto donde se pueden ver los globos desinflados.

Acto seguido, sumó otra publicación con la camiseta ya en una percha y colgada en la puerta de un tractor y fue allí donde reveló quién la encontró. “Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta homenaje a Russo que Boca Jrs mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente”, agregó.

El lugar donde apareció la camiseta del homenaje a Russo está ubicado en la Ruta 96, a 21 kilómetros al sureste de Dolores y a 19 kilómetros al noroeste de su intersección con la Ruta 19. Según el último censo del país vecino que se llevó a cabo hace dos años (2023) y por el dato del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, la población de Cañada Nieto es de 421 personas. La distancia con la Capital Federal es de unos 179 kilómetros y el viaje en auto dura un tiempo aproximado de cuatro horas y 15 minutos.

Así apareció la casaca del
Así apareció la casaca del Xeneize en un pueblo uruguayo

“El joven productor uruguayo que encontró la camiseta homenaje a Russo analiza el futuro de la casaca. Me dijo sabe el valor sentimental que tiene y analiza el futuro, una de las opciones es que vuelva a Boca y llevársela a Edinson Cavani, aún no está confirmado pero es una opción que maneja”, informó Temperan.

El homenaje en la antesala de aquel partido entre el Xeneize y el Pirata cordobés comenzó con la proyección de un video en la pantalla principal del estadio, donde se repasaron los momentos más significativos de Russo al frente de Boca Juniors. La hinchada respondió con un aplauso sostenido y luego entonó cánticos que acompañaron las imágenes, hasta que la cinta concluyó con la frase: “Amor con amor se paga”. Este gesto audiovisual marcó el inicio de una serie de reconocimientos que se sucedieron a lo largo de la jornada.

El momento más destacado fue el que terminó con la camiseta que llegó hasta el pueblo se hizo viral en Uruguay. Leandro Paredes, capitán del equipo, le pidió a Claudio Úbeda que lo acompañe y juntos llevaron al círculo central la camiseta con el nombre de Russo, atada a los globos. Ambos soltaron la prenda, que ascendió hacia el cielo mientras en el estadio se coreaban: “Miguelo, Miguelo”. Este acto simbólico se convirtió en una de las imágenes más recordadas del homenaje.

Desde el arranque del día, la figura de Russo estuvo presente en cada detalle. El micro que trasladó al plantel, lució un ploteo especial con la imagen del entrenador y una de sus frases emblemáticas: “A Boca nunca se le puede decir que no”. Junto a esta leyenda, se sumó el mensaje: “Hasta siempre, Miguel”. En las inmediaciones del estadio, los hinchas colgaron pasacalles y banderas en honor al técnico, quien tuvo tres ciclos en la institución. Entre ellas, destacó una bandera ubicada en el palco de Juan Román Riquelme, presidente del club, que mostraba el último abrazo público entre ambos y la frase: “Siempre te recordaré con una sonrisa, amigo”.

La azul y oro del
La azul y oro del homenaje a Russo en un tractor

El homenaje también se trasladó al ámbito digital. Las redes sociales oficiales de Boca Juniors modificaron el tradicional anuncio de partido, conocido como “Hoy juega Boca”, para colocar a Russo en el centro de las imágenes animadas. El material incluyó una cita del propio entrenador: “La Bombonera en el mundo es única. El sonido de la Bombonera es algo que no lo tiene ningún estadio del mundo. Por lo que es la gente, por la forma. Seguramente por la gente”.

La camiseta utilizada por los jugadores en el partido también formó parte del tributo. En el pecho, se incorporó la imagen de Russo levantando la Copa Libertadores de América obtenida en 2007, un diseño presentado previamente en las redes sociales del club. Este detalle resaltó uno de los hitos más importantes de la carrera del técnico al frente del equipo de la Ribera.

Dos días antes del partido ante Belgrano, en la práctica de fútbol que se llevó a cabo en el estadio de Brandsen 805, se llevó a cabo una ceremonía íntima que cumplió uno de los últimos deseos de Russo. Con el correr de las horas luego de su fallecimiento se conoció que su voluntad era que se esparcieran sus cenizas en las canchas de los clubes con los que más se identificó a lo largo de su carrera como futbolista y entrenador. Fue por eso que parte de sus restos descansan ahora en La Bombonera, así como también en el Gigante de Arroyito (Rosario Central), la Fortaleza (Lanús) y Uno (Estudiantes de La Plata).

La camiseta en honor a
La camiseta en honor a Russo con los globos azules y amarillos (Fotobaires)

