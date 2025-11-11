Nuevo escándalo de Ricardo Centurión en Bolivia: lo acusan de golpear a un árbitro y se expone a una dura sanción

El futbolista argentino fue expulsado en el partido de Oriente Petrolero y San José y fue informado por el árbitro

La dura goleada 6-0 sufrida por Oriente Petrolero en Oruro ante GV San José el pasado 26 de octubre por la Copa de Bolivia no solo dejó una abultada derrota para el equipo de Santa Cruz de la Sierra, sino que podría traerle severas consecuencias a Ricardo Centurión. El futbolista argentino fue expulsado y el Tribunal de Disciplina le abrió un expediente por una presunta agresión física y verbal al árbitro.

Según las imágenes que publicó el programa Fulveros, el jugador de 32 años, con pasado en Racing, Boca Juniors, San Pablo y Vélez, entre otros, se puso cara a cara con el referí Herlan Salazar luego de que le mostrase la tarjeta roja lo tomó del brazo, amagó con pegarle un cabezazo y lo insultó. Sus compañeros comenzaron a rodearlo, separándolo de la escena, pero Centurión continuó mostrando su enojo contra la máxima autoridad.

La escena se hizo viral en Bolivia y en las últimas horas se dio a conocer el informe del Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a Centurión se lo acusa “por emplear lenguaje grosero ofensivo y humillante en contra del árbitro”, lo que comprende una agresión verbal o gestual según marca el Código Disciplinario de la FBF. El informe arbitral describió la conducta del jugador argentino luego de su expulsión.

Tal como detalla el informe que publicó el periodista boliviano Diego Guthrie en sus redes sociales, se detalla que el árbitro Salazar señaló que Ricky lo agredió físicamente tras la expulsión “con un golpe con la mano en mi rostro y una patada en la rodilla”. No obstante, el Tribunal aclaró en su resolución que si bien considera que el informe arbitral es un documento que goza de presunción de veracidad, “también es cierto que conforme señala el numeral 2 del artículo 139 del Código de Procedimiento Disciplinario de la FBF, siempre cabe la posibilidad de que el Tribunal pueda considerar otros elementos de juicio. Por lo que en virtud de los principios del debido proceso, se solicita la aclaración y la investigación de la agresión física y los hechos que se produjeron con relación a la conducta del Jugador Ricardo Adrián Centurión".

Ricardo Centurión fue expulsado en Oriente Petrolero y está acusado de agredir a un árbitro (Captura video)

El desarrollo del partido estuvo marcado por episodios que agravaron la crisis futbolística de Oriente Petrolero, que también cuenta con el delantero argentino Jonathan Cristaldo. La primera expulsión se produjo a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Henry Vaca, quien se encontraba en el banco de suplentes, fue sancionado con tarjeta roja directa tras protestar de manera vehemente una decisión del árbitro Salazar. El futbolista de la selección boliviana y figura del plantel, ni siquiera llegó a ingresar al campo.

La situación se tornó aún más adversa en la segunda mitad, cuando Ricardo Centurión, el refuerzo que había ingresado al inicio del complemento, también fue expulsado por motivos similares a los 75 minutos, tras otro reclamo airado. En apenas media hora de juego, el extremo argentino pasó de ser una esperanza en el ataque a convertirse en una baja. Si bien no hay sanción firme, el surgido en Racing podría enfrentarse a una pena mínima de 6 meses de suspensión de acuerdo a los reglamentos vigentes, explicaron en el medio boliviano RDC.

Desde su llegada a Oriente Petrolero como jugador libre tras su último paso por Vélez Sarsfield, Centurión lleva disputados 28 partidos en el club boliviano, con 8 goles y 4 asistencias. Además, lleva dos expulsiones: una ante Guabirá por doble amarilla y la otra reciente ante el San José por reclamos al árbitro. En su último controversial episodio, Ricky tuvo una actitud que despertó polémicas cuando se lo vio utilizando un cigarrillo electrónico en la tribuna mientras observaba el encuentro de su equipo, hecho que reavivó cuestionamientos sobre su conducta fuera del campo.

Ricky Centurión fumando con un vapeador en Bolivia

Ricardo Centurión ha estado envuelto en diversos episodios polémicos a lo largo de su carrera, tanto fuera como dentro del campo de juego. Entre los más recordados figuran varios accidentes de tránsito, como cuando chocó su automóvil en Avellaneda, en 2016, y otra vez en Lanús en 2017, hechos en los que intentó evadir a la policía o se retiró del lugar. En el plano disciplinario, registró reiteradas ausencias a entrenamientos y protagonizó una pelea con el técnico Eduardo Coudet durante un partido en Racing frente a River Plate en el Monumental, situación que derivó en su separación del plantel.

Fuera de la cancha, también fue denunciado por agresión y amenazas a su pareja en 2017, caso que terminó con el futbolista realizando tareas comunitarias tras un acuerdo judicial. Además, circularon videos de Centurión en situaciones de violencia en boliches y fiestas en momentos en los que debía estar entrenando, lo que profundizó la controversia en torno a su figura.