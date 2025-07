La actitud de Ricardo Centurión que generó polémica en Bolivia

Ricky Centurión fumando con un vapeador en Bolivia

Ricardo Centurión, exjugador de Racing, Boca, San Lorenzo y la selección argentina, no integró la lista de convocados de Oriente Petrolero para el partido disputado en el estadio Patria de Sucre, pero acompañó a su equipo durante la derrota por 1-0 ante Independiente Petrolero.

La atención se desvió del resultado deportivo cuando circuló un video en el que el mediocampista ofensivo, de 32 años, aparece utilizando un cigarrillo electrónico en la tribuna mientras observaba el encuentro, hecho que reavivó cuestionamientos sobre su conducta fuera del campo.

Protagonista de múltiples controversias, que lo corrieron del foco a lo largo de su carrera -vale recordar que, gracias a su talento, estuvo a punto de disputar el Mundial de Rusia 2018-, no es la primera vez que se muestra públicamente fumando. En 2023, durante un periodo en el que buscaba club y su pase pertenecía a Vélez, se lo vio en una transmisión en vivo de Instagram con un cigarrillo y consumiendo alcohol con una camiseta de Boca.

A pesar de no haber sido citado para este compromiso, el exfutbolista del conjunto xeneize logró retomar su historia en Bolivia, donde ya suma 14 partidos, cuatro goles y una asistencia con Oriente Petrolero. En los encuentros previos, se destacó por su participación en la generación de juego ofensivo.

En el plano deportivo, la victoria de Independiente Petrolero puso fin a una serie de cuatro derrotas consecutivas y cortó el invicto de Oriente Petrolero en la Copa Bolivia. Alan Mercado marcó el único gol del partido, mientras que Mauricio Chajtur vio la tarjeta roja en los minutos finales.

En el certamen de Primera División de Bolivia, Oriente se encuentra en la décima posición, con 16 puntos, a 18 del líder Always Ready. En Cochabamba, Centurión aseguró que se está reencontrando con su mejor versión.

“Las ganas se me habían ido. Cuando perdés la motivación, cuando ya no le encontrás sentido a lo que gira todo en tu mundo, ahí sentís que los brazos empiezan a bajar. Pero siempre creí en mí”, contó hace un mes. “Sentía que esto era una ola en mi vida. Si fue larga o corta lo veré, pero ahora estoy comprobándome”. añadió.

“Me hacía falta salir del país, de mi zona de confort”, puntualizó. “Me estoy planteando objetivos cortos, no solo en el fútbol, también en la vida y en la salud. Si no hay salud, es casi imposible. Estoy cuidándome, dejando que mi voz interna me guíe día a día, con la comida, el descanso. Tengo 32, pero estuve dos años sin jugar. Este mes me trajo dolores y cargas musculares que no son normales. Fui un privilegiado físicamente, pero los dolores vienen del parate, como cuando dejás un auto mucho tiempo parado”, amplió.

“Fue una equivocación mía echar culpas. Hay que reconocer cuando uno se aleja, cuando se equivoca. Me equivoqué mal al pensar que me había retirado del fútbol. Gracias a Dios se puede revertir. Estoy acá. Tuve encontronazos y los seguiré teniendo, pero ahora con más calma. Antes reaccionaba más, ahora estoy arreglando muchas cosas. El liderazgo me llega, quiero estar a la altura para hablar con los más jóvenes, mostrarles el camino”, concluyó.

En plena levantada de su rendimiento, una imagen lo devolvió al centro de la polémica.