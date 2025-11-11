Misterio por la muerte de un ex luchador de UFC en una prisión tras quedar detenido por agredir a su esposa

El ex luchador murió a los 38 años

El ex luchador brasileño de artes marciales mixtas, Godofredo Pepey, fue hallado muerto en una prisión de Florida a los 38 años. El incidente ocurrió el domingo pasado, mientras el ex competidor de la Ultimate Fighting Championship (UFC) permanecía detenido bajo cargos de violencia doméstica. Diversos medios brasileños, entre ellos Folha de Sao Paulo y G1, reportaron que las autoridades estadounidenses aún no han esclarecido las circunstancias del fallecimiento, que fue comunicado oficialmente a la familia del deportista y al entorno de su esposa.

Godofredo Pepey, cuyo nombre completo era Godofredo Castro de Oliveira, se encontraba encarcelado en Deerfield Beach, Florida, desde el 30 de junio de este año, tras haber sido arrestado por agredir a su esposa, Samara Mello. El ex boxeador acumulaba una serie de cargos, entre ellos secuestro con lesiones corporales, intimidación a la víctima, agresión doméstica por estrangulamiento, obstrucción de la comunicación con la policía y violencia doméstica.

La muerte de Pepey fue dada a conocer a la familia del luchador a través de las autoridades estadounidenses y confirmada mediante una publicación en redes sociales del abogado de la esposa del deportista, Gaudenio Santiago. El letrado, a través de un video explicó: “Existen procedimientos que las autoridades estadounidenses deben seguir, y todas las noticias serán divulgadas por dichas autoridades. Hasta entonces, pido respeto para la familia, para su esposa Samara, y que eviten comentarios maliciosos y especulaciones, para no causar más sufrimiento”.

Godofredo Pepey estaba en prisión por agredir a su esposa

El abogado Santiago también puntualizó que Samara Mello ha sido objeto de ataques en redes sociales, donde algunos mensajes buscaban responsabilizarla de la muerte del exatleta. “Samara no solo es víctima de violencia doméstica que resultó en el arresto de Pepey, sino que ahora también enfrenta el impacto emocional de la muerte del atleta”, indicó Santiago, quien agregó que la esposa del luchador es la única reconocida oficialmente por las autoridades estadounidenses para gestionar la repatriación del cuerpo a Brasil. Cabe destacar que la mujer cerró sus redes sociales tras este trágico episodio.

La trayectoria de Godofredo Pepey en las artes marciales mixtas comenzó con notoriedad cuando participó como finalista de la primera temporada del reality show The Ultimate Fighter Brasil (TUF Brasil) en 2012, donde compitió en la categoría peso pluma. Su desempeño le permitió firmar con la UFC, donde sumó 11 peleas con un saldo de cinco victorias y seis derrotas.

El brasileño fue dado de baja de la organización en 2018. Posteriormente, compitió en eventos internacionales y, en 2022, realizó su última pelea profesional. Su carrera completa dejó un registro de 14 victorias, siete derrotas y una pelea sin resultado.

Pepey formó parte de UFC

El ex luchador también incursionó brevemente en la política. En 2024, se postuló como candidato a concejal en la ciudad de Fortaleza con el partido Republicanos, aunque solo obtuvo 77 votos y no logró resultar elegido, de acuerdo con información recogida por Folha de Sao Paulo.

Sobre los hechos que llevaron a su detención, el 30 de junio, Pepey habría agredido físicamente a Samara Mello, produciéndole lesiones en el rostro y el cuerpo, así como daños a la residencia de la pareja. El reporte, citado por G1 indicó que la mantuvo incomunicada y no le permitió salir para pedir auxilio, hasta que vecinos alertaron a la policía local, lo que derivó en su arresto.

La muerte bajo custodia de una figura reconocida como Godofredo Pepey abrió interrogantes en torno a las condiciones de detención en la prisión donde se encontraba. El propio abogado Gaudenio Santiago remarcó la importancia de que sean las autoridades estadounidenses quienes divulguen todos los detalles tras la investigación oficial, reiterando: “La muerte de una persona bajo custodia es un asunto grave. Existen procedimientos que deben seguir las autoridades estadounidenses, y serán ellas quienes divulguen cualquier información al respecto".

La noticia sobre el fallecimiento de Godofredo Pepey ha generado repercusiones en Brasil y el circuito internacional de las artes marciales mixtas, mientras la familia aguarda la divulgación de información oficial sobre lo sucedido por parte de las autoridades estadounidenses.