La figura de una selección fue descubierta en medio de una infidelidad y su pareja publicó el video: “Ni siquiera mostró culpa”

La novia de una figura de Camerún filmó la infidelidad

La influencer y bloguera rusa Nikki Seey expuso públicamente la ruptura de su relación con el futbolista Moumi Ngamaleu, centrocampista del Dinamo de Moscú y figura de la Selección de Camerún, tras hacer públicos episodios de infidelidad y violencia vividos en su domicilio de Moscú la noche del pasado 9 de noviembre.

Según reportó el medio ruso PEOPLETALK, Seey relató que “al regresar a casa, encontré numerosos mensajes íntimos con otras chicas en el teléfono de Ngamaleu y los publiqué inmediatamente en mi canal de Telegram”. Este hecho desencadenó una serie de reacciones agresivas por parte del deportista, quien la desalojó del apartamento.

Según detalló el sitio KP.ru, al día siguiente de ese episodio, Ngamaleu fue descubierto por su pareja teniendo una aventura con otra mujer en el apartamento que compartían en Moscú. El incidente habría ocurrido un día después del cumpleaños del futbolista. Según el relato, la modelo y cantante Nikki Seey sospechaba desde hacía días acerca del comportamiento del jugador y decidió acudir por sorpresa a la vivienda.

La situación alcanzó mayor notoriedad cuando, según el testimonio, tras difundir los mensajes de infidelidad y verse forzada a dejar el domicilio, Seey volvió acompañada de guardias de seguridad para recoger sus pertenencias y halló a una mujer desconocida escondida en un armario. La secuencia fue grabada en video y publicada en redes, donde el futbolista aparece discutiendo con agentes y personal de seguridad.

La novia del futbolista filmó la escena en su departamento

En declaraciones a PEOPLETALK, Nikki Seey describió la reacción de su expareja: “Es una persona profundamente infeliz, siempre absorta en sus propios pensamientos y problemas, y completamente carente de empatía o compasión. Incluso en esta situación, no mostró ninguna emoción y nunca se disculpó conmigo. Ni siquiera mostró culpa alguna; parecía completamente tranquilo”.

Y agregó: “He reflexionado mucho sobre por qué nuestra relación se intensificó tanto, especialmente en los últimos dos meses, y he llegado a la conclusión de que durante los primeros cuatro meses fue por su ego. Me deseaba y eso le resultaba increíblemente satisfactorio, llenando una especie de vacío interior. Pero luego, al sentir mi amor incondicional, mi cariño y mi constante dedicación, perdió el interés en la relación y empezó a buscar a otras chicas y más atención femenina para que las cosas volvieran a ser interesantes”.

La novia del futbolista es una influencer rusa

La desconocida resultó ser la entrenadora física Ekaterina, quien también se pronunció en sus propios canales: “¡Sí! Estuve en el apartamento y allí estaban las cosas de su ex. Pero repito, mi relación con este hombre es puramente amistosa, sin ninguna atracción. Cualquier cosa relacionada con la intimidad, en mi opinión, solo puede existir dentro de una relación y nada más. Por lo tanto, ninguna de estas cosas me une a este hombre”. La entrenadora argumentó que solo quería “aclarar su verdad a aquellos que solo vieron una versión y sacaron conclusiones falsas”.

Durante los días siguientes, Nikki Seey compartió en Telegram y otros canales que tras la agresión y el desalojo, optó por alquilar otro apartamento y finalmente viajó con su madre a Dubái. Señaló a sus seguidores: “En primer lugar, veo cuántas chicas me escriben sobre situaciones similares y las infidelidades que han sufrido. En este punto, quiero apoyar a todas las chicas y transmitirles que, en estos casos, nunca deben culparse a sí mismas. Se trata de un tipo especial de hombre que engaña no por ninguna razón en particular, sino simplemente por el placer de engañar”.

La influencer habló con medios rusos sobre el episodio

En declaraciones recogidas por KP.RU, Nikki Seey profundizó sobre los eventos ocurridos en el apartamento: “Moomin y yo salimos del apartamento a las 7 de la mañana. Me hizo empacar mis cosas e irnos, ya que él debía volar a África ese mismo día. Pero como me tuvo empacando tanto tiempo, perdió el vuelo. Mientras tanto, el chofer me llevó al hotel y llegué a las 8 de la mañana. Esa noche, regresé al apartamento con los guardias de seguridad y una amiga para recoger mis cosas y encontré a otra chica allí. Claramente interrumpimos su aventura, porque Moomin solo tuvo tiempo de subirse los pantalones cortos y esconderla en nuestra habitación.

“No sé quién es esta chica, pero le preguntamos cómo se conocían ella y Moomin y cuánto tiempo llevaban hablando. Dijo que se habían estado enviando mensajes de texto durante un tiempo, pero no mucho, y que ahora había venido a visitarlo por primera vez”, añadió.

La influencer también expresó: “Cuando amas a alguien, cuando vives con esa persona, cuando haces planes, puedes ignorar ciertas cosas... Todo empezó con un grupo de Telegram que me envió un miembro del club. Y entonces empecé a desentrañar el misterio y me di cuenta de que era el final. Pero cuando solo aparecen pequeñas señales aisladas, es difícil tomarlas en serio, aunque duela mucho”.

El episodio generó repercusiones tanto en la esfera mediática rusa como internacional, particularmente entre aficionados en Camerún y seguidores de la Premier League rusa. El jugador de 31 años, habitual en la selección africana, fue citado por el entrenador Marc Brys para un partido de eliminatorias mundialistas frente a Congo programado para el 13 de noviembre. Cabe destacar que en el último encuentro que disputó con la selección marcó uno de los dos tantos con los que los Leones se impusieron a Mauricio en octubre.

La novia del futbolista había ido al departamento a buscar sus pertenencias