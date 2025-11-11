Ensayaron una jugada preparada, pero un malentendido los dejó en ridículo: “El tiro libre más feo”

Todo sucedió en un partido del Campeonato Australiano entre Avondale y Spirit

Con el paso de los años, el fútbol ha mutado en un deporte más estratégico, con tintes de ajedrez. Las tácticas para vulnerar al rival se fueron sofisticando y la pelota parada se volvió un bien sustancial como herramienta para destrabar partidos complejos y parejos a lo largo de los 90 minutos. Hubo equipos en la historia que fomentaron eso como una escuela en sí misma, como Estudiantes de La Plata, pero en Australia lo quisieron llevar a otro nivel y terminaron siendo eje de burlas en redes sociales.

Todo sucedió en el cierre de la quinta fecha del Grupo C correspondiente al Campeonato Australiano entre Avondale FC y North West Sydney Spirit. Los primeros marcaron la diferencia en el resultado con el gol de Bruno Fornaroli en el tiempo adicionado de la primera parte y tuvieron una ocasión a balón detenido en el último tercio de la cancha inclinado sobre la banda derecha a los 69 minutos. Tres futbolistas se posicionaron enfrente a la pelota y se aprestaban a sacar un as bajo la manga para buscar superar a la defensa del elenco visitante.

Tras la orden del juez, Blake Carpenter y Luca Tevere fueron los dos primeros en alejarse de la jugada para desorientar a la última línea y Aamir Abdallah era el único futbolista preparado para ejecutar el centro sobre el área, pero algo salió mal en el planeamiento, ya que Abdallah se terminó pasando de largo sin realizar el lanzamiento hacia el rectángulo mayor. Se resbaló, llegó a caerse y debió volver unos centímetros hacia atrás con el afán de hacer borrón y cuenta nueva, pero la finalización de la acción siguió barranca abajo.

El 11 del Avondale FC le extendió un pase con pierna zurda a Tevere, quien quiso encarar a un rival y saltearlo con un caño, pero le ganaron la pelota y la jugada se desvaneció en segundos. A pesar de este intento, la victoria no estuvo en riesgo porque ganó el local por 1-0 para ser el líder de su zona con 11 puntos, por delante de Preston Lions (6), North West Sydney Spirit (5) y Canberra FC (4). A falta de una fecha para el final, estaría avanzando a la próxima fase junto al segundo.

Sin embargo, este particular momento no los exceptuó de muchas reacciones y memes en X (antes Twitter), con usuarios mofándose de este insólito malentendido a la hora de impactar una pelota. Uno de los mensajes más resonantes indicó que era “una de las jugadas de tiro libre más feas de los últimos tiempos” y otra persona se tomó el asunto a pura risa: “Se les explotó el laboratorio, ja”.

El ingenio de las cuentas le aportó una cuota de gracia al tema con imágenes de Michael Jordan riéndose o una postal de Zinedine Zidane agarrándose la cabeza sin poder creerlo. A esto, se sumaron fotografías con el textual en inglés de “el juego ha terminado” y diversos gestos que aumentaban la incredulidad en torno a tres protagonistas que dieron la vuelta al mundo.

La cuenta oficial de la competición compartió el video y ya posee casi cuatro millones de visualizaciones, mientras que en Instagram acumula más de 900.000 vistas dentro de un perfil que no supera el 10 por ciento de ese total en sus últimas grabaciones publicadas. Incluso, otro perfil difundió también la filmación y superó los 9 millones de impresiones.

Avondale FC cerrará la primera fase del Campeonato Australiano el próximo viernes desde las 23 (hora argentina) como local ante Preston Lions. Por otro lado, North West Sydney Spirit buscará el pasaje a la próxima ronda el domingo desde las 2:30 ante Canberra FC como visitante.

