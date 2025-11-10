Una pareja filmaba su paseo romántico cuando detrás pasó caminando Messi: su increíble reacción

Messi sorprendió a una pareja en Barcelona

Una pareja vivió lo que muchos fans del fútbol podrían llamar una experiencia única: mientras grababa un video para TikTok durante una cita romántica nocturna en las calles de Barcelona, presenciaron cómo Lionel Messi cruzó tranquilamente detrás de ellos, sin advertir la atención que su figura suele generar. El registro, que se difundió rápidamente en redes sociales, mostró la coincidencia fortuita y convirtió el momento en contenido viral, destacando el inesperado encuentro de los jóvenes con el histórico número 10 argentino.

El video ganó popularidad en cuestión de horas luego de que los protagonistas subieran el resultado a TikTok. Durante la grabación, se observa al joven entregando flores a su pareja cuando Messi, vestido de manera casual, aparece paseando a poca distancia. La reacción de asombro y alegría de la pareja quedó documentada, transformando el video en tendencia y generando múltiples comentarios sobre la casualidad de coincidir con una de las figuras más reconocidas del deporte mundial.

El contexto de la viralización no es casual. La estadía de Lionel Messi en Barcelona se produjo en un momento especial. El ex jugador del FC Barcelona se reencontró con la ciudad después de cuatro años sin pisar oficialmente el Camp Nou, el estadio donde escribió las páginas más exitosas de su carrera. El futbolista se encontraba en la ciudad catalana justamente para regresar, de manera inesperada, a uno de los escenarios que marcaron su vida profesional.

El mensaje de Messi en su regreso al Camp Nou

Messi acudió al Camp Nou acompañado por Rodrigo De Paul, su actual compañero en el Inter Miami y uno de sus amigos más cercanos dentro de la selección argentina. Según la emisora catalana RAC1, ambos ingresaron durante la noche, sin aviso previo al club, y fueron sorprendidos por los vigilantes de seguridad, quienes les permitieron acceder al estadio en medio de las obras de remodelación.

El propio Lionel Messi compartió imágenes de su paso por el estadio a través de sus redes sociales. En una de sus publicaciones expresó: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo“. Estas palabras reflejaron la carga emocional que tuvo la visita y pusieron en foco la relación especial que mantiene con el club y la afición culé.

La visita fue totalmente espontánea. El exdelantero aprovechó su paso por la ciudad, ya que debía incorporarse en breve a la concentración de la selección argentina en Alicante para preparar un amistoso ante Angola. El club catalán no recibió notificación previa y solo se enteró del acceso del rosarino cuando ya estaba dentro del recinto, lo que desató sorpresa tanto en la directiva como en el personal del lugar.

El FC Barcelona reaccionó en sus canales oficiales dando la bienvenida protocolar al exfutbolista. “Sempre benvingut a casa teva, Leo”, fue el mensaje en catalán emitido a través de las redes sociales del club. Las imágenes que compartió la institución correspondieron a las mismas que publicó Messi en su cuenta personal, en un gesto que respalda el carácter no oficial de la visita.

Messi fue acompañado por Rodrigo De Paul en su visita al Camp Nou

El trasfondo de este regreso fugaz recuerda que, desde su salida en agosto de 2021, Messi no había regresado físicamente al Camp Nou. Tras una partida marcada por la falta de acuerdo para la renovación de su contrato, la despedida no sucedió con el público presente debido a las obras de remodelación y a las restricciones institucionales. Esa ausencia de un último adiós en el campo ante los aficionados siempre fue objeto de debate en la prensa deportiva. “Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba”, declaró Messi en su célebre conferencia de prensa tras su salida del club.

La presencia de Rodrigo De Paul fue relevante porque se encargó de tomar las fotografías que serían ampliamente compartidas. Según la información difundida por la radio catalana, el exvolante del Atlético de Madrid fue una de las pocas personas que acompañó al rosarino en su reencuentro con el coloso azulgrana.

Actualmente, Messi, de 38 años, posee contrato con el Inter Miami hasta 2028, por lo que el deseo de despedida del futbolista con los aficionados del FC Barcelona no implica un regreso cercano a la plantilla del club catalán, ni como jugador ni en otra función.