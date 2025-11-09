Deportes

El gol imposible de una figura del fútbol que recorre el mundo y podría ser uno de los mejores del año

El colombiano Luis Díaz convirtió un tanto que dio de qué hablar en el empate 2-2 del Bayern Múnich frente al Unión Berlín

Un gol de Luis Díaz, considerado “absolutamente increíble” por la prensa alemana, permitió al Bayern Múnich empatar temporalmente en su visita al Union Berlín, en un partido correspondiente a la décima jornada de la Bundesliga. El tanto, que ya circula en las redes como candidato a los premios Puskás de la FIFA, fue elogiado por medios locales como Bild y provocó reacciones dentro y fuera de Alemania.

Bayern Múnich, bajo la dirección de Vincent Kompany, se mantiene como protagonista en la liga local y en la competición internacional tras un arranque positivo de la temporada. La visita al estadio An der Alten Försterei, de la ciudad de Berlín, supuso una de las pruebas más exigentes para el club bávaro, que estuvo cerca de dejar una derrota ante un rival que lo dominó en varios tramos del encuentro.

El diario Bild calificó el gol de Luis Díaz como una acción que llevó consigo “magia”, al señalar: “La magia de Díaz: el Bayern empató con una increíble jugada individual. Díaz se deslizó en el área del Unión, evitando que el balón salga, dejó atrás a Haberer con un giro inteligente y disparó al ángulo más lejano desde un ángulo casi imposible (minuto 38 y sexto gol en la Bundesliga). ¡Absolutamente increíble!”

Luis Díaz le dio el
Luis Díaz le dio el empate parcial al Bayern Múnich al minuto 38 (AFP)

La anotación del colombiano, el sexto para él en la presente edición de la Bundesliga y el décimo séptimo en toda la temporada, llegó tras una jugada que comenzó con Díaz lanzándose para salvar la posesión cerca de la línea de fondo. Después de controlar la pelota y dejar atrás a su rival, definió con el interior del pie, apuntando a la escuadra contraria desde un ángulo muy cerrado. La reacción de la prensa internacional no se hizo esperar; el tanto fue rápidamente destacado como uno de los más espectaculares de la campaña y posible contender a los máximos honores individuales, que en los últimos años recibieron figuras como Cristiano Ronaldo, Neymar o Zlatan Ibrahimovic.

El marcador se había puesto en contra del Bayern en el minuto 27 con gol de Danilho Doekhi, tras una jugada de balón parado. El club bávaro no había logrado rematar al arco hasta pasados treinta minutos, en un hecho inédito para la plantilla en la presente edición de la Bundesliga, donde nunca antes había estado más de un cuarto de hora sin buscar el arco rival. El empate parcial de Díaz llegó minutos después, en la primera llegada clara para el conjunto muniqués.

Pese a la calidad de la acción individual de Díaz, el resultado no fue el esperado para el club. Tras la culminación del encuentro, el colombiano expresó en sus redes sociales: “No es el resultado que queríamos, pero nunca dejamos de darlo todo”.

El partido mostró pasajes de supremacía del equipo de Berlín, que abrió el marcador en una jugada anulada por el VAR al minuto 9 por fuera de juego, y tomó la ventaja en otra jugada desde un córner. Durante la primera parte el Bayern respondió aumentando la presión y logró avances progresivos hacia el área contraria. En ese proceso, Díaz no solo empató sino que dispuso de otra ocasión de gol, tras un pase de Harry Kane, que no pudo convertir frente al portero Frederik Rönnow.

En la segunda mitad, el dominio de balón volvió al Bayern, pero una nueva aparición de Doekhi tras un saque de falta al minuto 83 volvió a adelantar al Union Berlín. Kompany optó por modificar su planteo táctico, retiró al defensa Josip Stasinic e incorporó al delantero Nicholas Jackson en busca de alternativas ofensivas. Finalmente, en la recta final, un centro de Tom Bishof fue definido por Kane de cabeza para poner el 2-2 y evitar la primera derrota del Bayern en la actual campaña.

Luis Díaz marcó un gol
Luis Díaz marcó un gol espectacular cerca del cierre del primer tiempo

