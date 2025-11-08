Rosario Central anunció una importante reforma en el Gigante de Arroyito

Rosario Central anuncio una importante reforma del gigante con un emotivo video de Russo

Un día después del empate sin goles contra San Lorenzo por el Torneo Clausura, Rosario Central realizó un importante anuncio sobre el estadio Gigante de Arroyito: confirmaron que construirán una tercera bandeja, un proyecto que representa tanto una ampliación de infraestructura como un homenaje a la historia y a los ídolos del club. La noticia se difundió mediante un video institucional cargado de simbolismo, en el que la voz de Miguel Ángel Russo guía el relato y conecta el pasado con el futuro de la institución.

El anuncio se realizó un mes después de la muerte del histórico entrenador del Canalla. En un video que dura 1 minuto y 42 segundos, difundido en las redes sociales oficiales de la institución, se recorren momentos emblemáticos de la historia del club y presentan apariciones de figuras legendarias, acompañadas de frases que marcaron distintas épocas. La pieza inicia con una voz en off que acompaña el relato: “No sé cómo empezar. Quizás sea una de las páginas más difíciles de nuestra historia. Porque uno nunca sabe qué pasa después”.

Inmediatamente, se suma una declaración de Russo notablemente emocionado. “El después es para siempre, vos quedás en la historia”, estableciendo el tono emotivo que atraviesa toda la producción. Hacia el final, el mismo entrenador vuelve a aparecer para anunciar: “Familia canalla, seguimos agrandando nuestra casa, vamos a agrandar el Gigante, la tercera bandeja se hace realidad”.

Aunque la dirigencia de Rosario Central aún no ha comunicado detalles técnicos ni fechas precisas para el inicio de las obras, se anticipa que en los próximos días se brindará información sobre la ejecución del proyecto, su financiamiento y los plazos estimados de construcción.

Las imágenes incluidas en el video sugieren que la nueva tribuna se ubicará por encima de las plateas que dan espaldas al río Paraná, lo que permitirá ampliar la capacidad del estadio y consolidar al Gigante de Arroyito como uno de los escenarios más representativos del fútbol argentino. Se estima que la nueva estructura generará un aumento del 10 % en el aforo total del estadio, llevando la capacidad a aproximadamente 52 mil espectadores, según informó TyC Sports.

En otro fragmento del video, la voz en off profundiza el vínculo entre la memoria colectiva y el presente del club: “La metáfora cobra vida”, afirma el narrador, aludiendo a la presencia simbólica de los hinchas y de las figuras históricas que “siguen acompañando desde arriba, desde la tercera bandeja”. El cierre del video está marcado por la intervención de otra leyenda vinculada a Central como Roberto Fontanarrosa, que falleció en el 2007: “Hoy juega Central, yo voy a la cancha”.

El Gigante de Arroyito, que acogió la última Supercopa Argentina y es sede de importantes encuentros de la Copa Argentina, se consolida como uno de los estadios más importantes del fútbol argentino

La participación de Fontanarrosa en el cierre del video y la evocación de figuras como Ángel Tulio Zof, César Luis Menotti, Omar Palma, Ivana Garcilazo y el propio Russo, subrayan el carácter de homenaje que tiene la iniciativa. Sin ofrecer aún muchos detalles, pero con imágenes del proyecto, Rosario Central busca recordar a quienes ya no están y consolidar su legado en la memoria colectiva de la familia canalla.

“Central es tan grande que te obliga a crecer y crecer. Cdo asumimos con esta CD nos comprometimos a poner a Central a la altura de su gente. Hoy estamos felices de poder presentar esta nueva etapa de ampliación de nuestro amado Gigante de Arroyito. Ustedes lo hicieron”, escribió la vicepresidenta Carolina Cristinziano en sus redes sociales.

Vale recordar que el Gigante de Arroyito viene de tener varias reformas en los últimos años. A finales de 2024, Rosario Central aumentó la capacidad de su casa a 46.955 espectadores. Durante las modificaciones, bajaron el nivel del campo de juego aproximadamente unos 80 centímetros y taparon el foso perimetral.

De esta manera, agregaron nueve escalones más a la tribuna que ya estaba construida y agrandaron el aforo. Por su parte, remodelaron los bancos de suplentes -los cuales pasaron de estar sobre la platea Cordiviola a la platea Río-, al igual que la salida a la cancha desde los vestuarios de los jugadores. Ahora, saltan al terreno de juego por la mitad de la cancha, cuando históricamente lo hacían desde una de las esquinas.

De hecho, durante dicha refacción de las plateas, los trabajadores realizaron un llamativo hallazgo que fue fundamental en las modificaciones del túnel. “Pura historia canalla en el Gigante. Los obreros que llevan adelante la ampliación y remodelación del estadio, encontraron un viejo túnel en la platea de Cordiviola que se decidió utilizar como nuevo ingreso a ese sector. También se halló una pelota, una muestra más de la historia auriazul que reside en nuestra casa”, informó la cuenta oficial del Canalla a través de sus redes sociales en ese entonces. Según habían aclarado previamente, este acceso data de 1926.

