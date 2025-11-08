Deportes

Challenger de Lima: Román Burruchaga quedó eliminado y ya no hay argentinos en el cuadro principal

Juan Bautista Torres tuvo dos match points, pero no pudo rematarlo y cayó frente al chileno Tomás Barrios Vera por 7-6 (2), 6-7 (6) y 7-6 (10), tras 4 horas y 24 minutos. Genaro Olivieri también quedó eliminado

Juan Bautista Torres dejó todo, pero no le alcanzó

El argentino Juan Bautista Torres (322°) tuvo el triunfo a tiro, pero no logró sentenciarlo y cayó frente al chileno Marcelo Tomás Barrios Vera (122°) en cuartos de final del torneo de Lima 2, en un encuentro que se extendió por más de 4 horas y 24 minutos de competencia.

Fue un cruce cambiante y parejo, en el que los 200 puestos de diferencia en el ranking mundial no se notaron y el resultado se decidió por detalles. El jugador trasandino se impuso por 7-6 (2), 6-7 (6) y 7-6 (10) tras una verdadera maratón que dejó su huella entre los récords del tenis profesional.

A los dos jugadores les costó afirmarse desde el servicio: hubo cinco quiebres en los dos primeros sets. Barrios Vera estuvo más certero en el tiebreak del primero, mientras que en el segundo, Torres capitalizó su primer set point con su rival al servicio y logró emparejar las acciones.

El chileno Tomás Barrios Vera se dio el gran gusto y entró en la historia del tenis (Foto: Reuters)

En el tercer set, ambos mejoraron sus porcentajes con el saque, aunque la tónica marcada por la paridad se mantuvo inquebrantable. El partido se definió en un nuevo tiebreak, en el que Barrios Vera inclinó la balanza por apenas un punto tras una pelota profunda que Torres dejó en la red.

El argentino tuvo dos match points a favor, pero no pudo rematarlo y se quedó con las ganas de meterse entre los cuatro mejores, tras un partido para la historia.

Torres había superado con autoridad los dos partidos de la clasificación, y luego prolongó su buen momento en el cuadro principal, donde dejó en el camino a dos representantes de Bolivia: en la primera ronda venció a la joven promesa Juan Carlos Prado (226°) y en los octavos de final, repitió una sólida actuación ante Murkel Dellien (244°).

Román Burruchaga también quedó eliminado

En semifinales, Barrios Vera enfrentará al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (213°), que sorprendió a otro argentino, Román Burruchaga (105°), por 6-7 (8), 6-2 y 7-5 en un encuentro maratónico que se extendió durante tres horas y 37 minutos de juego.

Burru tuvo un buen arranque: quebró en el segundo juego y se adelantó por 3-0. Pese a que su rival luego recuperó el break, el argentino logró imponerse en la muerte súbita por un apretado 10-8 y se llevó el primer parcial.

Román Burruchaga quedó afuera en los cuartos del Challenger de Lima

Burruchaga fue de mayor a menor y Guillén Meza ganó en confianza. El ecuatoriano mostró una clara superioridad en el segundo set y niveló las acciones.

El desarrollo fue más parejo en la tercera manga, donde Guillén Meza logró imponer presión sobre el servicio de Burruchaga y logró un quiebre decisivo en el duodécimo juego.

Entrada la medianoche en Argentina, el albiceleste Genaro Olivieri (228°) cayó ante el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (211°) por 6-3 y 6-4.

Olivieri venía de vencer en octavos a su compatriota Gonzalo Villanueva (184°), mientras que Reis da Silva eliminó a la figura local, Ignacio Buse (109°), quinto clasificado y campeón este año en los Challengers de Heilbronn y Sevilla.

La gira sudamericana continuará desde este lunes con el Challenger de Montevideo, donde varios tenistas argentinos buscarán recuperar protagonismo en el cierre de la temporada.

