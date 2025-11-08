Deportes

All Boys hizo historia y jugará la final de la Copa Libertadores de Futsal Femenina: la hegemonía brasileña que buscará romper

El Albo eliminó a Peñarol en Paraguay y este sábado se medirá al Taboão Magnus de Brasil. Se podrá seguir a través de TyC Sports Play, Pluto TV y Mi Telefe

El resumen del triunfo del Albo ante el Manya por las semifinales del torneo continental de futsal

All Boys hace historia en su primera participación en la Copa Libertadores de Futsal Femenina. El equipo de Floresta dio el golpe en su victoria 3-2 sobre Peñarol de Uruguay y pasó a la final de la competición, instancia en la que enfrentará este sábado desde las 18 (hora argentina) al Taboão Magnus de Brasil, con quien perdió 2-0 en la fase de grupos. Es el tercer equipo nacional en decir presente en la definición después de San Lorenzo (2013 y 2022) y Racing (2024), aunque ninguno pudo llevarse el trofeo.

El Albo se quedó con el triunfo frente al Manya y, en gran parte, se lo debe a su gran figura Luciana Natta. La goleadora del equipo con cinco tantos aportó un doblete y fue elegida la figura del encuentro, mientras que Priscila González anotó el grito restante en el Complejo de Conmebol ubicado en la ciudad paraguaya de Luque.

De esta forma, las vigentes campeonas de la liga local, razón por la cual obtuvieron el boleto a la competición continental, prolongan su gran actualidad. Se consagraron a principios de año en la Supercopa Femenina ante Racing y están en semifinales del campeonato de Primera División.

Su entrenadora, Barbara Abot, dejó sus sensaciones en charla con los medios oficiales: “Es una emoción muy grande. Es algo que era impensado hace unos años. Se lo dije hoy a las chicas. No hay que olvidarse de donde venimos. Lo dieron todo y hoy este equipo me ha demostrado lo que es tener hambre de seguir creciendo y se nos dio llegar a una final”.

La entrenadora y la jugadora hablaron del pase a la final de la Copa Libertadores de Futsal Femenina

“Ellas estaban muy convencidas de querer seguir mejorando. Nunca nos propusimos llegar a una final, es la realidad, pero te van demostrando partido a partido que quieren un poquitito más y se merecen estar donde están. Vos podés merecerlo, pero tenés que trabajar para conseguirlo y hoy las cosas se dieron. Ahora, a disfrutar un ratito y ver cómo nos recuperamos para mañana”, manifestó de cara al encuentro decisivo contra las ganadoras de la edición de 2022. Se podrá seguir en la Argentina a través de TyC Sports Play, Pluto TV y Mi Telefe.

Más adelante, Valentina Naud destacó el logro colectivo: “Es una locura. Hay mucho trabajo, esfuerzo y compromiso detrás. Mis compañeras son las mejores, es hermoso todo lo que sentimos viendo a la gente. Les agradecemos a todos por venir. Me alegra que el club esté otra vez en lo más alto, que Argentina esté en lo más alto. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz por todas mis compañeras porque sé que todas luchamos mucho para llegar acá y ser finalistas de la Libertadores. Hasta por decirlo se me pone la piel de gallina”.

La arquera de All Boys fue una de las figuras en la victoria sobre Peñarol para avanzar a la final

All Boys está frente a una oportunidad de oro para llegar a lo más alto de Sudamérica y romper la hegemonía brasileña debido a que todos los campeones fueron de ese país en las nueve ediciones de este certamen.

La Copa Libertadores de Futsal Femenina registró la participación de 10 equipos repartidos en dos grupos de cinco conjuntos. Los cupos fueron uno para cada país integrante de la Conmebol. Los dos primeros de cada zona avanzaban a semifinales.

El Albo quedó libre en la primera jornada, se estrenó con un empate 3-3 sobre Talentos de Colombia, venció 2-1 a Tigres de Venezuela, goleó 6-0 a Deportivo Jap de Perú y perdió 2-0 ante Taboao Magnus, su única caída en el Grupo B. Quedó segundo y este sábado tendrá revancha frente a su verdugo, que derrotó 8-1 a Sport Colonial de Paraguay en semifinales.

El Albo enfrentará en la definición al Taboao Magnus

Todos los equipos participantes de la Copa Libertadores

Grupo A: Sport Colonial (Paraguay), Victor Muriel (Bolivia), PKS Futsal (Ecuador), Peñarol (Uruguay) y Universidad de Chile.

Grupo B: Taboao Magnus (Brasil), All Boys (Argentina), Talentos (Colombia), Tigres Futsal (Venezuela) y Deportivo Jap (Perú).

El fixture de All Boys

  • Fecha 1: libre.
  • Fecha 2: All Boys 3-3 Talentos
  • Fecha 3: All Boys 2-1 Tigres
  • Fecha 4: All Boys 6-0 Deportivo Jap
  • Fecha 5: All Boys 0-2 Taboao Magnus
  • Semifinales: All Boys 3-2 Peñarol

Las goleadoras de All Boys

  • 5 - Luciana Natta
  • 2 - Agustina Fabián y Yamila Acosta
  • 1 - Valentina Naud, Rocío Báez, Jazmín Della Vedova, Araceli Cejas y Priscila González.

La lista de buena fe de All Boys

  • 1 - Carolina González
  • 3 - Ximena Borda
  • 5 - Jamila Acosta
  • 8 - Priscila González
  • 9 - Valentina Naud
  • 10 - Jazmín Della Vedova
  • 11 - Agustina González
  • 12 - Araceli Cejas
  • 16 - Agustina Fabián
  • 17 - Lara Mansilla
  • 19 - Luciana Natta
  • 20 - Rocío Báez
  • 21 - Ariana Schmid
  • 22 - Paula D’Aria
  • DT: Barbara Abot

