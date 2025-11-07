El revolucionario cambio de reglas inspirado en el básquet que propuso Manuel Pellegrini en pleno debate por la Ley Wenger en el fútbol mundial

El entrenador del Betis no apoyó la Ley Wenger y pidió una modificación que se utiliza en el básquet

Desde hace muchos años, el ex entrenador Arsène Wenger propone un cambio reglamentario que podría ser revolucionario y se definió en todo el planeta futbolístico como Ley Wenger. La modificación dispone cambiar la manera de medir el fuera de juego yendo de un extremo a otro. En la actualidad, si un jugador está adelantado por un milímetro con alguna parte del cuerpo permitida para tocar la pelota, se sanciona. Él propone que si una parte, aunque sea la punta de un botín, está en la misma línea que el penúltimo defensor, no se cobre el offside en un intento por devolver la emoción al gol y modificar la táctica defensiva.

Como en toda nueva medida, que será votada en la IFAB y podría ser aplicada en el Mundial 2026, generó apoyos y críticas de los propios protagonistas. Uno de los últimos en mostrarse en contra de esta iniciativa fue el director técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, quien planteó su punto de vista y aseguró que se está fallando el enfoque del entretenimiento en un deporte que mueve pasiones en todo el mundo.

Luego de que su equipo le gane 2-0 al Olympique de Lyon en la cuarta jornada de la Europa League, Pellegrini fue consultado en la anteúltima pregunta de la conferencia de prensa sobre este tópico: “Es algo difícil de dar una opinión. Creo que la ley del fuera de juego es correcta en este momento. Si es un poco más o un poco menos... Y con el VAR hay muchísima más facilidad para no equivocarse. Después, vamos a empezar a ver si es el cuerpo completo o no. Es meterse en un problema”.

En este sentido, señaló que pondría su mirada en otro tipo de reglamentación, que es algo habitual en básquet y plantearía un cambio de paradigma en los esquemas tácticos y las formas de jugar en cada uno de los equipos: “A lo mejor, hay otras reglas que se pueden modificar y mejorarían el fútbol como por ejemplo: cuando el balón pasa al campo contrario el jugador no puede volver a su propio campo“.

Simulación de lo que sería fuera de juego y de lo que no si se aplicase la Ley Wenger. (@433)

A continuación, el hombre de 72 años fundamentó este pensamiento: “Sería un fútbol mucho más dinámico, más cerca de la portería contraria, pero ellos son los expertos que están mirando. No me parece a mí algo que varíe muchísimo más en el fútbol. Tenemos que hacer un fútbol cada vez más entretenido, dinámico y para eso tenemos que estar más cerca de la portería contraria”.

El cambio en la redacción de la regla sería sustancial. Wenger va a la carga con su planteo desde 2020, pero en esa oportunidad quedó archivado ante la complejidad técnica que suponía modificar los sistemas de VAR y redefinir los algoritmos de detección automática del fuera de juego. Sin embargo, hubo resultados satisfactorios en torneos experimentales realizados en Suecia e Italia con un aumento de más del 10 % en los goles y una reducción significativa en los tiempos de revisión del VAR. Estos datos lo devolvieron a la escena hasta el punto de ser debatido en la IFAB.

De igual manera, la solicitud de Manuel Pellegrini también sería igual de rupturista y sumaría una regla empleada en otro deporte. El VAR tampoco le escapa a eso porque se le sumaron agregados que ya se hacían en diversas disciplinas. Con el paso del tiempo, se añadió la posibilidad de que los árbitros expliquen a todo el estadio sus sanciones, algo cotidiano en el rugby, y en los torneos juveniles se autorizó a que cada conjunto tenga dos solicitudes de revisión. Esto evita la subjetividad de otro juez en su calidad de encargado de la tecnología para llamar al referí principal a la revisión o no de ciertas jugadas.

Betis está octavo en la Fase Liga de la Europa League, en zona de clasificación a octavos de final (Crédito: Reuters/Marcelo Del Pozo)

Por otro lado, volvió a ser consultado sobre el interés de la selección de Chile para transformarse en el entrenador de La Roja, que está sumida en una profunda crisis tras quedarse afuera de las últimas tres Copas del Mundo. El Ingeniero tiene contrato hasta junio de 2026, no hay novedades sobre su renovación y ya declaró su deseo de dirigir al combinado de su país de origen: “No quiero centrar la parte más importante del club en mi persona porque lo más importante era que ganemos hoy y podamos ir a Valencia (este domingo desde las 14:30) a sumar tres puntos. Ya veremos en el momento oportuno si el problema se soluciona o no. En este momento, es difícil tener una opinión en cuanto a eso”.

Tras haber declarado que le gustaría seguir entrenando al menos cinco años más, Pellegrini volvió a darle un guiño a los trasandinos: “Lo he dicho siempre, no solamente ahora en mi último año en el Betis. Me gustaría dirigir a la selección chilena en un Mundial, tanto por ser el país como por el Mundial, pero no estoy ni más cerca de Chile ni más lejos de Betis. Estamos en una situación que ya veremos cómo se soluciona y cuál es el mejor camino. No sé a dónde va a llegar mi futuro, porque nadie lo sabe. Ya veremos a dónde va encaminado”.

Manuel Pellegrini es un histórico del Real Betis de España. Llegó en agosto de 2020 y, en septiembre de 2025, se hizo con la marca de ser el DT con más partidos en la historia del club bético, superando los 263 juegos de Lorenzo Serra Ferrer (1993/97-2004/06). Actualmente, totaliza 272 partidos con 129 victorias, 70 empates y 73 derrotas. Además, cortó una racha de 17 años sin títulos en Primera con la Copa del Rey 2021/22 y cayó en la final de la última Conference League ante el Chelsea de Enzo Fernández. Dirigió una infinidad de clubes, pero nunca estuvo a cargo de una selección en estas casi cuatro décadas en el banquillo.

