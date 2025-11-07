Deportes

Daniele De Rossi fue presentado como nuevo DT de Genoa, pero sorprendió con una revelación sobre el Superclásico

El italiano, que tuvo un paso como jugador de Boca Juniors, debutará el domingo ante la Fiorentina por la Serie A de Italia

Guardar
Daniele De Rossi fue presentado
Daniele De Rossi fue presentado como nuevo DT del Genoa

El vínculo entre Daniele De Rossi y Boca Juniors volvió a quedar en evidencia durante la presentación del ex futbolista como nuevo entrenador del Genoa. En la conferencia de prensa, el italiano sorprendió al revelar que tenía previsto viajar a Buenos Aires para presenciar el Superclásico frente a River Plate en la Bombonera, plan que debió cancelar tras recibir la oferta para asumir su nuevo cargo en el club genovés.

El propio De Rossi explicó luego: “Teníamos planeado para este fin de semana un viaje a la Argentina para ver el Superclásico”. Aunque no pudo concretar el viaje, el entrenador de 42 años destacó el afecto que aún recibe de su entorno xeneize: “El cariño de mis viejos amigos de Boca no me sorprende, así como sucede con la Roma”.

Vale recordar que el ex mediocampista romano se retiró en el club azul y oro en 2019, tras jugar siete partidos, incluido un empate 0-0 ante River en el Monumental. Además, marcó un solo gol, en su debut frente a Almagro por la Copa Argentina. En total, el italiano disputó 432 minutos con la camiseta de Boca.

Daniele De Rossi en el
Daniele De Rossi en el empate 0-0 frente a River en el Monumental (REUTERS/Agustin Marcarian)

Durante el contacto con los medios, la atención de De Rossi se centró en el desafío que enfrenta al frente del Genoa, un equipo que atraviesa una situación delicada en la Serie A, ubicado en zona de descenso tras un inicio de temporada adverso. El técnico analizó el presente del club y remarcó: “Sé que el club atraviesa un momento en el que las cosas no están saliendo bien. Necesitamos hacer felices a los hinchas, no creo que sea un tema mental de los jugadores”. También subrayó la importancia de mantener la calma tras los tropiezos deportivos: “Tengo que hacerle entender a la gente que después de un partido perdido no es el fin del mundo”.

El nombramiento de De Rossi se produce tras la salida del francés Patrick Vieira, quien dejó al equipo en puestos de descenso. En cuanto a su propuesta futbolística, el ídolo de Roma manifestó su intención de adaptar sus ideas a las características del plantel: “Adaptaré mis ideas a las necesidades del Genoa”, señaló, y valoró la capacidad física de sus dirigidos. El técnico se mostró optimista respecto al futuro inmediato del club: “Creo que este será un Genoa que nos da esperanza para el futuro”.

El debut oficial de Daniele De Rossi como entrenador del Genoa está programado para este domingo, cuando el equipo reciba a la Fiorentina. Su llegada se produce en un contexto de fuerte conexión entre el club italiano y Boca Juniors. Este año, el club genovés lanzó una camiseta especial en homenaje al conjunto argentino, con motivo de los 120 años de la fundación de Boca, celebrados el 3 de abril. La relación entre ambas instituciones se remonta a finales del siglo XIX, cuando la llegada de inmigrantes italianos, en su mayoría genoveses, dio forma al barrio de La Boca, en Buenos Aires.

Daniele De Rossi tendrá su
Daniele De Rossi tendrá su tercera experiencia como entrenador

El apodo “xeneize” proviene del dialecto genovés, donde “Zeneixi” significa ‘genoveses’. Esta herencia cultural se refleja en la presencia habitual de banderas de Boca en las tribunas del estadio del Genoa y en la interacción entre ambos clubes en redes sociales.

La trayectoria de Daniele De Rossi como entrenador suma así su tercera experiencia. En 2022, debutó como director técnico al asumir el mando del SPAL en la Serie B, donde permaneció durante cuatro meses antes de ser despedido por una serie de resultados adversos. Posteriormente, regresó a la Roma, el club donde forjó su carrera como futbolista, y dirigió al equipo entre enero y septiembre de 2024. Tras un año alejado de la actividad, De Rossi retorna ahora con el desafío de revertir la situación del Genoa y alejarlo de los últimos puestos de la tabla.

El Superclásico, por su parte, tendrá lugar este domingo desde las 16:30 (hora de Argentina) y será un encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Temas Relacionados

Daniele De RossiBoca JuniorsRiver Platedeportes-argentinaGenoaSerie ASuperclasico

Últimas Noticias

Franco Colapinto no logró avanzar a la SQ2 y largará 16° la Sprint del Gran Premio de San Pablo en Interlagos

El piloto argentino, que fue confirmado por Alpine para la temporada 2026, no pudo superar el tiempo de corte por menos de una décima. Gasly largará 13°

Franco Colapinto no logró avanzar

Simeone se metió en la polémica por la ausencia de Julián Álvarez en los The Best: “Es uno de los mejores”

El director técnico del Atlético de Madrid se refirió al tema. El particular video que publicó el club

Simeone se metió en la

El enojo de Franco Colapinto tras clasificar 16° para la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil: “Un poco caliente”

El argentino quedó eliminado en la SQ1 de la qualy por 0.060 milésimas y partirá en la parte baja de la grilla en Interlagos

El enojo de Franco Colapinto

La explicación del director de Alpine cuando le preguntaron por los motivos de la continuidad de Franco Colapinto en 2026

Steve Nielsen, jefe del team francés, dejó en claro que el apoyo económico al argentino es simplemente una “feliz coincidencia” y advirtió que su titularidad se debe al progreso que mostró en pista

La explicación del director de

El comunicado de AFA tras la reunión con los dirigentes de San Lorenzo

Claudio Tapia se juntó en el predio de Ezeiza con la cúpula del Ciclón y no hubo acuerdo respecto a la continuidad política: “Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir”

El comunicado de AFA tras
DEPORTES
Franco Colapinto no logró avanzar

Franco Colapinto no logró avanzar a la SQ2 y largará 16° la Sprint del Gran Premio de San Pablo en Interlagos

Simeone se metió en la polémica por la ausencia de Julián Álvarez en los The Best: “Es uno de los mejores”

El enojo de Franco Colapinto tras clasificar 16° para la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil: “Un poco caliente”

La explicación del director de Alpine cuando le preguntaron por los motivos de la continuidad de Franco Colapinto en 2026

El comunicado de AFA tras la reunión con los dirigentes de San Lorenzo

TELESHOW
El polémico gesto de Wanda

El polémico gesto de Wanda Nara ante la posible renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity

La reacción de Mauro Icardi a la entrevista conjunta de Wanda Nara y Maxi López: “Gente que fracasa sola”

Wanda Nara y Julia Calvo recordaron cuando actuaron juntas en una novela: “Me di la cabeza contra el cemento”

Dua Lipa almorzó en Palermo y desató la locura: el menú, las fotos con los fans y el gesto que sorprendió a todos

Así fue el festejo íntimo de cumpleaños de Luciana Salazar: invitados famosos y un look muy especial

INFOBAE AMÉRICA

Así es Charlotte, el prototipo

Así es Charlotte, el prototipo que revolucionaría la exploración espacial con la construcción de casas 3D en la Luna

El Supremo de Brasil alcanzó la mayoría de votos para rechazar las apelaciones de Bolsonaro y dejar firme la condena a 27 años de prisión

Moldavia incluyó al presidente sirio Ahmed al Sharaa en su lista de terroristas

Tanzania llevará a juicio a 98 personas por “traición” tras las protestas postelectorales: podrían recibir la pena de muerte

Trump indultó a otros dos ex funcionarios republicanos condenados por corrupción