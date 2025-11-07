Daniele De Rossi fue presentado como nuevo DT de Genoa, pero sorprendió con una revelación sobre el Superclásico

Daniele De Rossi fue presentado como nuevo DT del Genoa

El vínculo entre Daniele De Rossi y Boca Juniors volvió a quedar en evidencia durante la presentación del ex futbolista como nuevo entrenador del Genoa. En la conferencia de prensa, el italiano sorprendió al revelar que tenía previsto viajar a Buenos Aires para presenciar el Superclásico frente a River Plate en la Bombonera, plan que debió cancelar tras recibir la oferta para asumir su nuevo cargo en el club genovés.

El propio De Rossi explicó luego: “Teníamos planeado para este fin de semana un viaje a la Argentina para ver el Superclásico”. Aunque no pudo concretar el viaje, el entrenador de 42 años destacó el afecto que aún recibe de su entorno xeneize: “El cariño de mis viejos amigos de Boca no me sorprende, así como sucede con la Roma”.

Vale recordar que el ex mediocampista romano se retiró en el club azul y oro en 2019, tras jugar siete partidos, incluido un empate 0-0 ante River en el Monumental. Además, marcó un solo gol, en su debut frente a Almagro por la Copa Argentina. En total, el italiano disputó 432 minutos con la camiseta de Boca.

Daniele De Rossi en el empate 0-0 frente a River en el Monumental (REUTERS/Agustin Marcarian)

Durante el contacto con los medios, la atención de De Rossi se centró en el desafío que enfrenta al frente del Genoa, un equipo que atraviesa una situación delicada en la Serie A, ubicado en zona de descenso tras un inicio de temporada adverso. El técnico analizó el presente del club y remarcó: “Sé que el club atraviesa un momento en el que las cosas no están saliendo bien. Necesitamos hacer felices a los hinchas, no creo que sea un tema mental de los jugadores”. También subrayó la importancia de mantener la calma tras los tropiezos deportivos: “Tengo que hacerle entender a la gente que después de un partido perdido no es el fin del mundo”.

El nombramiento de De Rossi se produce tras la salida del francés Patrick Vieira, quien dejó al equipo en puestos de descenso. En cuanto a su propuesta futbolística, el ídolo de Roma manifestó su intención de adaptar sus ideas a las características del plantel: “Adaptaré mis ideas a las necesidades del Genoa”, señaló, y valoró la capacidad física de sus dirigidos. El técnico se mostró optimista respecto al futuro inmediato del club: “Creo que este será un Genoa que nos da esperanza para el futuro”.

El debut oficial de Daniele De Rossi como entrenador del Genoa está programado para este domingo, cuando el equipo reciba a la Fiorentina. Su llegada se produce en un contexto de fuerte conexión entre el club italiano y Boca Juniors. Este año, el club genovés lanzó una camiseta especial en homenaje al conjunto argentino, con motivo de los 120 años de la fundación de Boca, celebrados el 3 de abril. La relación entre ambas instituciones se remonta a finales del siglo XIX, cuando la llegada de inmigrantes italianos, en su mayoría genoveses, dio forma al barrio de La Boca, en Buenos Aires.

Daniele De Rossi tendrá su tercera experiencia como entrenador

El apodo “xeneize” proviene del dialecto genovés, donde “Zeneixi” significa ‘genoveses’. Esta herencia cultural se refleja en la presencia habitual de banderas de Boca en las tribunas del estadio del Genoa y en la interacción entre ambos clubes en redes sociales.

La trayectoria de Daniele De Rossi como entrenador suma así su tercera experiencia. En 2022, debutó como director técnico al asumir el mando del SPAL en la Serie B, donde permaneció durante cuatro meses antes de ser despedido por una serie de resultados adversos. Posteriormente, regresó a la Roma, el club donde forjó su carrera como futbolista, y dirigió al equipo entre enero y septiembre de 2024. Tras un año alejado de la actividad, De Rossi retorna ahora con el desafío de revertir la situación del Genoa y alejarlo de los últimos puestos de la tabla.

El Superclásico, por su parte, tendrá lugar este domingo desde las 16:30 (hora de Argentina) y será un encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.