Los memes de la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: Villa, Chiquito Romero y la “locura” de Berti con Ramírez

La Lepra mendocina celebró el primer título de su historia tras vencer en los penales a Argentinos Juniors. Así reaccionaron en las redes sociales

Ambos dirimieron el título de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors en una definición por penales, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos en el Estadio Monumental Presidente Perón. El equipo mendocino finalizó el tiempo reglamentario con nueve jugadores en cancha.

La serie de penales se resolvió con un 5-3 a favor de Independiente Rivadavia, con conversiones de Luciano Gómez, Iván Villalba, Kevin Retamar, Sheyko Studer y Sebastián Villa. Por el lado de Argentinos Juniors, anotaron Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Lautaro Giaccone, mientras que Gonzalo Marinelli atajó el remate de Tomás Molina.

La definición por penales que le dio la Copa Argentina a Independiente Rivadavia

Durante el partido, Álex Arce y Matías Fernández adelantaron a la Lepra, pero las expulsiones de Franco Amarfil y Alejo Osella permitieron que el Bicho igualara el marcador con goles de Alan Lescano y Erik Godoy. Además, el árbitro Nicolás Ramírez expulsó al entrenador Alfredo Berti y a un integrante de su cuerpo técnico.

En los minutos finales, Ezequiel Centurión debió ser reemplazado por Gonzalo Marinelli tras una lesión en la muñeca izquierda. El encuentro se extendió con 13 minutos de adición, y la intensidad se mantuvo hasta el último instante, con cambios tácticos y un alto número de expulsados.

Las redes sociales estallaron con una de las mejores finales del fútbol argentino. Los expulsados de Independiente Rivadavia, Sebastián Villa, los arqueros Chiquito Romero, Ezequiel Centurión y Gonzalo Marinelli protagonistas, tanto para bien como para mal, y la “locura” que le agarró a Alfredo Berti contra el árbitro Nicolás Ramírez, fueron algunos de los temas elegidos para los clásicos memes.

Los mejores memes que dejó la electrizante final de Copa Argentina que Independiente Rivadavia le ganó a Argentinos Juniors:

