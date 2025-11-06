El Tata Martino oficializó su regreso a la MLS tras su último paso por Inter Miami

El técnico argentino firmó su contrato con el club de la MLS

Gerardo Tata Martino volverá a dirigir en la Major League Soccer (MLS) y tendrá su segunda etapa en el Atlanta United. El club del estado de Georgia hizo oficial el arribo del entrenador argentino este jueves con un particular video en sus redes sociales. “Un nuevo capítulo está por comenzar”, tituló la franquicia en la presentación del rosarino.

“Déjame contarte una historia, una historia sobre un club, un club con una afición de las más apasionadas del mundo. Un club con un estadio creado para los grandes momentos. Un club cuyas raíces nacen de su comunidad. La inspira, la eleva y crecen con ella. Un club que sabe que la excelencia no se entrega, se gana. Y el camino hacia alcanzarla ya ha comenzado. Un club en una ciudad donde nacen los grandes momentos, donde la unión es profunda y la magia vive en las calles. Déjame contarte una historia, la historia de un club cuyo futuro está esperando ser escrito. Unidos. Gracias por la oportunidad. Una vez más", dijo Martino en el clip de presentación del Atlanta United.

El entrenador de 62 años, que en su última etapa en la MLS dirigió al Inter Miami entre 2023 y 2024, regresará al Atlanta United, donde dirigió 68 partidos y logró el subcampeonato en la liga de 2018 y la MLS Cup. Su nuevo contrato se extenderá hasta la temporada 2027, informó el club.

La designación de Martino fue anunciada por el club, que destacó la experiencia y el palmarés del técnico, quien acumula más de veinticinco años de trayectoria en el fútbol de Sudamérica, Europa y Norteamérica, y un total de 11 títulos conquistados. El entrenador reportará directamente a Chris Henderson, Director Deportivo y Director de Fútbol de la entidad.

Gerardo Martino volverá a dirigir a Atlanta United en la MLS (@ATLUTD)

Durante su primera etapa en Atlanta, Martino fue el arquitecto de una de las irrupciones más exitosas en la historia de la MLS. En 2017, lideró al club en su temporada inaugural y, al año siguiente, alcanzó la MLS Cup, logrando el campeonato más temprano para un equipo de expansión desde 1998. Bajo su dirección, el equipo estableció varios récords: 124 puntos, 140 goles y una diferencia de goles de +56 en dos temporadas, además de convertirse en el segundo conjunto en la historia de la MLS en superar los 70 goles en campañas consecutivas. En 2018, el Tata fue distinguido como Entrenador del Año de la MLS.

“Cuanto más avanzábamos en la búsqueda de nuestro entrenador, más claro quedaba que Tata era el mejor candidato para llevar al Atlanta United al nivel de excelencia que nuestros aficionados merecen, un nivel que él mismo ayudó a crear. Los equipos de Tata tienen una identidad definida, y su estilo de juego y liderazgo se alinean con los valores de nuestro club. Su éxito, junto con su conocimiento de nuestra liga, está más que demostrado, y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Atlanta”, expresó Chris Henderson, responsable deportivo del club.

Martino, por su parte, agradeció la oportunidad de regresar al United: “Quiero agradecer a Arthur y Chris la oportunidad de regresar al club y a una ciudad donde guardamos recuerdos maravillosos y mantenemos grandes relaciones. Este es un proyecto diferente a mi primera etapa en el club; sin embargo, con una excelente gestión y la colaboración de los jugadores, el cuerpo técnico y todos en el club, nuestro objetivo siempre será formar un equipo ganador que haga que nuestros aficionados se sientan orgullosos y bien representados”.

Gerardo Martino durante su etapa en Inter Miami como técnico (REUTERS/Marco Bello)

La carrera de Gerardo Martino en clubes abarca participaciones en la Liga de Campeones de la UEFA, la Copa Libertadores de la Conmebol y las primeras divisiones de España, Argentina, Paraguay y la MLS. Entre sus experiencias más destacadas figuran sus etapas en Newell’s Old Boys (2011-13), FC Barcelona (2013-14), Atlanta United (2017-18) e Inter Miami CF (2023-24).

En su ciclo más reciente, Martino dirigió al Inter Miami CF, donde logró los dos primeros títulos en la historia del club: la Copa de la Liga 2023 y el Supporters’ Shield 2024. En la temporada 2024, el equipo bajo su mando estableció el récord de puntos en una sola campaña de la MLS con 74 unidades y anotó 79 goles, la cifra más alta de la liga. Además, el técnico rosarino condujo a Las Garzas desde el puesto 27 en 2023 hasta la conquista del Supporters’ Shield y el récord de puntos en 2024, consolidando una de las remontadas más notables del fútbol estadounidense.

Su paso por el Barcelona en la temporada 2013-14 se saldó con un subcampeonato en La Liga, tras marcar 100 goles y obtener la mejor diferencia de goles del torneo con +67. Ese año, el club catalán se adjudicó la Supercopa de España y alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones. Previamente, en Newell’s Old Boys, Martino transformó a un equipo amenazado por el descenso, llevándolo al sexto puesto en el Torneo Final 2012 y, posteriormente, al subcampeonato en el Torneo Inicial y al título en el Torneo Final, además de clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2013.

En los inicios de su carrera como entrenador, Martino se consolidó en Paraguay, donde obtuvo cuatro títulos de liga entre 2002 y 2006. Condujo al Club Libertad a tres campeonatos de la Primera División paraguaya (2002, 2003, 2006) y, en el intervalo, llevó al Cerro Porteño al título en 2004.

Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Atlanta United en los playoffs de la MLS, el viernes 25 de octubre de 2024, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

A nivel internacional, Martino ha dirigido a las selecciones de Paraguay, Argentina y México. Su primera etapa con Paraguay, entre 2007 y 2011, resultó especialmente exitosa: alcanzó los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2010, el mejor desempeño histórico del país, y la final de la Copa América 2011, la primera desde 1979. En 2007, Paraguay llegó a los cuartos de final de la Copa América y Martino fue nombrado Entrenador Sudamericano del Año.

Posteriormente, al frente de la selección argentina (2014-2016), Martino devolvió a la Albiceleste al primer puesto del ranking mundial de la FIFA en julio de 2015, tras ocho años de ausencia. Durante su gestión, Argentina disputó dos finales consecutivas de la Copa América (2015 y 2016), con un balance de 20 victorias, 4 derrotas y 5 empates. En México, entre 2019 y 2022, Martino acumuló 42 victorias, 11 derrotas y 13 empates, conquistó la Copa Oro de la Concacaf 2019, alcanzó las finales de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf 2021, y clasificó al equipo para la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Como futbolista, Martino fue una figura emblemática de Newell’s Old Boys, donde ostenta el récord de 505 apariciones y contribuyó a la obtención de tres títulos de la Primera División argentina.