Tras dirigir al Inter Miami de Messi, el Tata Martino acordó su regreso a la MLS

El estratega con pasado en Newell’s arregló de palabra su llegada a una de las franquicias que le quiere pelear el título a las Garzas

El Tata volverá a la MLS

Tras dejar su huella en las selecciones de Paraguay y Argentina; y haber consolidado una notable carrera al frente de grandes equipos como el Barcelona, Newell’s y el Inter Miami, Gerardo Martino volverá al ruedo.

El futuro del estratega rosarino estará en Estados Unidos, ya que alcanzó un principio de acuerdo para asumir la dirección técnica de Los Ángeles FC a partir de la próxima temporada.

Según informó el periodista Germán García Grova en sus redes sociales, el Tata regresará a la Major League Soccer (MLS), donde se reencontrará con Lionel Messi, líder de Las Garzas.

La inminente llegada del experimentado entrenador a la franquicia de California se producirá menos de un año después de su salida del Inter Miami, club en el que dejó su cargo por motivos personales.

El argentino tomará el relevo de Steve Cherundolo, quien ya había anunciado meses atrás su decisión de finalizar su vínculo al finalizar la presente temporada. De este modo, Martino sumará su tercera experiencia en el certamen del país del norte, dado que sus antecedentes se remontan cuando llevó al Atlanta United al título en 2018 y, posteriormente, conquistó la Leagues Cup del 2023 y el trofeo Supporter’s Shield 2024 con el Inter Miami.

El desafío que le espera en Los Ángeles FC es considerable. El club californiano, reconocido como uno de los más poderosos y prestigiosos del fútbol estadounidense, ocupa actualmente la cuarta posición en la tabla con 56 puntos y ya aseguró su presencia en los playoffs. Su palmarés incluye dos títulos de la MLS (2019 y 2022), una final de la Concachampions (2023) y una participación en el reciente Mundial de Clubes que conquistó el Chelsea.

A partir del próximo año, Martino contará con un plantel repleto de figuras internacionales. Entre los nombres más destacados se encuentran el arquero francés Hugo Lloris y el delantero surcoreano Heung-Min Son, quien llegó recientemente procedente del Tottenham. Además, dispondrá del atacante gabonés Denis Bouanga, considerado una de las máximas estrellas de la liga y actual máximo goleador del certamen junto a Messi, ambos con 24 tantos.

La estructura de la MLS implica que Los Ángeles FC compite en la Conferencia Oeste, mientras que Inter Miami y Atlanta United lo hacen en la Conferencia Este, pero de todos modos podrán enfrentarse.

Durante las últimas semanas, el nombre de Martino también sonó con fuerza en el mercado de entrenadores de la MLS. Equipos como New England Revolution, St. Louis City y Sporting Kansas City evaluaron su contratación, pero no lograron convencer al estratega argentino. Incluso recibió una oferta de Colo Colo de Chile para regresar al fútbol sudamericano, pero finalmente fue Los Ángeles FC quien logró asegurar su llegada para la próxima temporada. Los días del Tata volverán a ser felices en California.

