El misterio de la estrella de la NBA que mancha a sus rivales con su pelo: la insólita respuesta que dio

Jaylen Brown, de Boston Celtics, le dejó la marca del spray para cabellos a sus contrincantes y encendió el debate en la NBA

Jaylen Brown pierde el pelo, pero no las mañas. La estrella de Boston Celtics ha estado en el foco de la polémica en la NBA luego de que varios rivales quedaran manchados con la tinta negra del spray de fibra capilar que utiliza el jugador de 29 años para tapar su incipiente calvicie en la zona frontal de su cabeza.

En el encuentro de anoche entre los Celtics y Washington Wizards se pudo observar el momento en el que Brown tiñó de negro parte del uniforme blanco de Kyshawn George, quien lo estaba defendiendo. En una de las imágenes se puede ver que el jugador de Boston le apoyó su cabeza a la altura del hombro a su rival, que mostró la visible mancha en su remera.

El alero, campeón de la NBA con la franquicia del trébol en 2024 y MVP de las finales, utiliza un producto para disimular la pérdida de cabello y se lo distribuye en la zona carente de pelo, según reveló el medio estadounidense OutKick. La presencia del artículo de cosmética capilar ha dejado su estela en otros rivales de Brown, como ante Detroit Pistons, cuando el ala pivote Ron Holland fue una nueva “víctima” de la tintura. También en octubre, cuando los Celtics visitaron el Madison Square Garden y el jugador de New York Knicks OG Anunoby terminó manchado con el producto.

Jaylen Brown manchó la remera de un rival con su producto capilar, lo que abrió el debate en la NBA (captura video)

A raíz de los reiterados incidentes en la cancha, la escena se hizo viral en las redes sociales y el propio jugador se pronunció en su cuenta de X (ex Twitter) al responder un comentario del medio Bleacher Report, que subió el video con el título: “Jaylen Brown ataca de nuevo”. El alero de los Celtics se lo tomó con humor y replicó con una insólita y misteriosa respuesta: “La Inteligencia Artificial está fuera de control”. Otra cuenta vinculada al básquet como Heater Report bromeó con un posteo: “Hay que detenerlo. ¡Está aterrorizando a toda la NBA! ¡Esto tiene que ser un delito!“.

Los memes y comentarios en redes se multiplicaron, pero Brown está lejos de abandonar el uso del producto que disimula su calvicie. Incluso, la figura de la NBA ha bromeado en su canal de streaming sobre la posibilidad de viajar a Turquía para someterse a un trasplante capilar si la situación se lo demanda y le pidió “recomendaciones” a LeBron James, quien también evidencia su pérdida de cabello. Mientras tanto, el hombre de los Celtics continúa utilizando el spray como solución transitoria aunque esto acarree consecuencias, como las manchas en los uniformes de los rivales.

En el plano deportivo, Jaylen Brown no deja dudas sobre su talento natural y batió un nuevo récord para Boston Celtics en la victoria 136-107 ante los Wizards en el TD Garden. El nacido en el estado de Georgia marcó 35 puntos en 26 minutos, marcando un hito en la franquicia de Massachusetts. Además, cerró planilla con 5 asistencias y 5 rebotes.

Jaylen Brown, en acción en el duelo entre Boston Celtics y Washington Wizards, por la NBA (David Butler II-Imagn Images)

Además de ser una notoria figura en la NBA, Jaylen Brown es un jugador que está por encima de la media en cuanto a su nivel intelectual. Se recibió con el promedio más alto de la cursada en la Universidad de Berkeley, California y realizó una maestría en el programa de Estudios Culturales del Deporte. También practicó ajedrez, yoga, meditación, idiomas y aprendió a tocar distintos instrumentos como el piano y la guitarra.

Sin embargo, uno de los aspectos más intrigantes de la vida de esta estrella de la NBA es su interés en la ciencia y la exploración espacial, así como su colaboración con la NASA. Jaylen Brown es miembro del MIT (Insituto de Tecnología de Massachusetts) y en 2018 participó en una conversación en línea con el astronauta Dr. Bernard Harris Jr., en la que discutió temas relacionados con la educación, la ciencia y la inspiración para los jóvenes. La agencia espacial norteamericana incluso le ofreció una pasantía debido al alto interés del jugador por la física, pero no fue aceptada debido a los compromisos deportivos vigentes con los Celtics.