Deportes

Colapinto visitó la casa de una figura brasileña de la F1 que le dio un respaldo clave y compartió un asado: “De las mejores personas del automovilismo”

En la previa al GP de Interlagos, el histórico piloto Rubens Barrichello ofició de anfitrión del argentino

Guardar
Franco Colapinto visitó a Rubens
Franco Colapinto visitó a Rubens Barrichello y se subió al Jordan 1994

El piloto argentino Franco Colapinto vivió en Brasil una jornada significativa al compartir un asado y una experiencia única con Rubens Barrichello, ex piloto de Fórmula 1. La invitación tuvo lugar en la casa del ex subcampeón del mundo en Interlagos, en la antesala del Gran Premio de Brasil, y fue la materialización de un gesto previo que el brasileño había anticipado en diálogo con Carburando. En un video, el oriundo de São Paulo había prometido: “Franco, el asado en Brasil, en Interlagos, mi casa”.

El encuentro no solo incluyó la comida típica, sino que le permitió a Colapinto subirse a uno de los autos más emblemáticos del anfitrión: el Jordan 1994, coche con el que Barrichello inició su recorrido en la Fórmula 1. A través de redes sociales, ambos pilotos compartieron el momento con sus seguidores. “Ojo con el asador, eh. ¡Rubens Barrichello algo aprendiste en Argentina! La rompiste, gracias amigo”, publicó el albiceleste en Instagram al agradecer la hospitalidad del brasileño. Por su parte, el brasileño replicó: “Placer tenerte en mi casa amigo, Franco Colapinto”, sobre una imagen del argentino sentado en su monoplaza histórico.

Franco Colapinto le agradeció a
Franco Colapinto le agradeció a Rubens Barrichello la invitación a comer un asado en su casa en Interlagos

El gesto no solo consolidó la relación entre ambos, sino que reflejó un reconocimiento mutuo entre dos referentes de distintas generaciones del automovilismo sudamericano. En otro posteo, Colapinto destacó: “De las mejores personas que tiene el automovilismo!! Gracias Rubiño por todo. Un aplauso para el asador, pero falta una competencia de asado brasilero y argentino che”.

La relación entre Colapinto y Barrichello se remonta varios años atrás, cuando el joven argentino daba sus primeros pasos fuera de su país con el objetivo de alimentar su sueño en la Fórmula 1. El primer encuentro tuvo lugar en una competencia de karting en Estados Unidos, cuando Colapinto contaba con tan solo trece años. Allí, Barrichello se acercó luego de presenciar una carrera complicada para el argentino, quien había sufrido una sanción que le impidió celebrar un podio. El ex piloto de Ferrari, con dos hijos participando en la misma categoría, reconoció el talento y la entrega de Colapinto y le dejó un mensaje: “Me dejaste con la boca abierta, hiciste una muy buena carrera. Tenés mucho talento. Yo sé que como latinoamericano debés tener momentos de mucha frustración en los que sentirás que no vas a llegar adonde querés. Y nosotros siempre vamos a tener muchas menos oportunidades que los europeos. Así que enfocate en dar lo mejor de vos, en no rendirte. Y en estar listo para cualquier oportunidad que tengas, porque esa oportunidad puede ser la última. Pero estoy seguro de que vas a llegar”, según el propio relato de Colapinto en el libro “Nací para correr”.

Entrevista de F1 a Colapinto - Mensaje inspirador de Rubens Barrichello

La anécdota también fue recordada por Colapinto en un podcast de Fórmula 1 en septiembre, donde describió cómo ese encuentro resultó un aliciente clave para sostener su proyecto deportivo. “Esa fue la primera vez que lo conocí. Y él simplemente dijo unas palabras muy lindas y amables. Y me dijo: ‘Sé lo difícil que es ser sudamericano y yo pasé por los mismos pasos. Nunca te rindas, te he visto correr y he visto que eres muy talentoso. Y las ganas que ponías en la carrera, es claro que eres argentino’”, relató el argentino, para quien ese momento funcionó como un motor para perseverar.

La travesía de Colapinto en el automovilismo europeo representa para muchos jóvenes latinoamericanos un camino de esfuerzo y sacrificio. Emigró a corta edad para competir en categoría Junior y comenzó a forjar una carrera que hoy lo posiciona como una de las promesas más sólidas de la región. El vínculo con Barrichello, según ha contado, fue un elemento inspirador en ese recorrido.

Franco Colapinto arriba del Jordan
Franco Colapinto arriba del Jordan 1994 de Rubens Barrichello

Rubens Barrichello es uno de los pilotos más experimentados de la historia de la categoría reina del automovilismo. Representó a Brasil en la Fórmula 1 durante diecinueve temporadas consecutivas, entre 1993 y 2011. Debutó con el equipo Jordan y consolidó su prestigio en escuderías como Stewart, Ferrari, Honda y Williams. En Ferrari fue compañero de Michael Schumacher durante seis temporadas. Consiguió once victorias, además de 68 podios y catorce pole positions. Es reconocido por haber sido uno de los pilotos con mayor cantidad de Grandes Premios disputados en la historia, superando los 320.

A lo largo de su trayectoria, Barrichello mantuvo una relación especial con jóvenes talentos, brindando consejos y oportunidades a quienes intentan abrirse camino en el exigente mundo del automovilismo.

Temas Relacionados

Franco ColapintoRubens BarrichelloFórmula 1F1F1 hoyAlpineFerrariGP de InterlagosGP de BrasilGran Premio de BrasilGran Premio de Interlagos

Últimas Noticias

Argentina enfrentará a Túnez con el objetivo de encaminar su clasificación a la próxima ronda del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

El equipo de Diego Placente venció 3-2 a Bélgica en el debut del torneo en Qatar. Transmiten TV Pública y DSports a las 10.30

Argentina enfrentará a Túnez con

El video del ataque de un boxeador a un taxista durante un viaje que conmocionó al mundo: “Me mordió la mano y quedé ciego”

El púgil británico Ross Kitchen enfrenta una posible pena de más de 30 años de prisión tras el incidente en Estambul

El video del ataque de

La respuesta de Ariel Holan sobre los rumores de la llegada de Neymar a Rosario Central para jugar la Copa Libertadores

El director técnico del Canalla fue claro a la hora de hablar de la posibilidad de fichar al astro brasileño

La respuesta de Ariel Holan

Pintó murales en La Bombonera, el Cilindro y el Libertadores de América para retratar la historia del fútbol a través del arte

El Gordo Pelota es uno de esos personajes bohemios que se expresa a través de sus obras. En diálogo con Infobae, dijo que lo que más lo apasiona es el espíritu amateur

Pintó murales en La Bombonera,

El próximo Enzo Fernández de Scaloni: los jugadores que pelearán por ser la sorpresa de la selección argentina en la lista del Mundial

Como alguna vez lo fueron Cuti Romero y Enzo, muchos jugadores sueñan con un semestre brillante para convencer a Scaloni de cara a las últimas convocatorias

El próximo Enzo Fernández de
DEPORTES
Argentina enfrentará a Túnez con

Argentina enfrentará a Túnez con el objetivo de encaminar su clasificación a la próxima ronda del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

El video del ataque de un boxeador a un taxista durante un viaje que conmocionó al mundo: “Me mordió la mano y quedé ciego”

La respuesta de Ariel Holan sobre los rumores de la llegada de Neymar a Rosario Central para jugar la Copa Libertadores

Pintó murales en La Bombonera, el Cilindro y el Libertadores de América para retratar la historia del fútbol a través del arte

El próximo Enzo Fernández de Scaloni: los jugadores que pelearán por ser la sorpresa de la selección argentina en la lista del Mundial

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Thiago Medina se prepara para un nuevo regreso a la televisión: todos los detalles

Pamela David celebró el histórico título de Independiente Rivadavia junto a Daniel Vila: “Qué manera de sufrir”

La noche negra de Andy Chango en MasterChef Celebrity y su cruce con el jurado: “Expliquen bien las reglas”

Dolores Fonzi y sus recuerdos de Verano del 98: el realismo de Costa Esperanza y la “endogamia loca” del elenco

INFOBAE AMÉRICA

Tragedia de Kentucky: uno de

Tragedia de Kentucky: uno de los motores del avión de desprendió poco antes de despegar

El robo millonario en el Louvre expuso graves e insólitas fallas de seguridad

La OTAN advirtió que China, Corea del Norte e Irán respaldan las agresiones de Rusia a Occidente: “Putin no está solo”

“Odiaba Nueva York, donde pintó sus cuadros más importantes”: Rafael Gumucio presenta su libro sobre Roberto Matta y dice por qué él también la odia

El Tribunal de Cuentas aseguró que el Louvre prefirió adquirir obras que invertir en seguridad