La verdad sobre los rumores de una súper propuesta del Galatasaray a Messi para los meses de parate en la MLS

En Turquía aseguran que el conjunto que capitanea Mauro Icardi está dispuesto a contratarlo entre diciembre y febrero, sin embargo, no hubo sondeos

Messi viene de lograr el
Messi viene de lograr el botín de oto como máximo goleador de la fase regular de la MLS (AP Foto/Marta Lavandier)

El sábado, desde las 22 (hora de Argentina), el Inter Miami de Lionel Messi buscará avanzar en los playoffs de la MLS ante Nashville (la serie está igualada 1-1). Una derrota le pondría punto final a la temporada. Un triunfo le dará impulso al sueño de la Pulga de levantar su tercer trofeo con las Garzas, luego de la Leagues Cup 2023 y el Supporter’s Shield 2024. No obstante, aún disputando la final, el 5/12 iniciará su período de descanso. Y la Major League Soccer volverá a la acción oficial a fines de febrero.

Aprovechando esa gran ventana en el calendario, desde Turquía comenzaron a alentar un secreto anhelo del Galatasaray. El medio Mackolik señaló que el equipo que capitanea el argentino Mauro Icardi, último campeón de la Superliga local y líder de la actual, explora la chance de hacerle una oferta para que juegue en Estambul durante ese “parón”. Incluso, la prensa del país señala que la dirigencia estaría dispuesta a igualar el sueldo que el astro, de 38 años, percibe en Florida. “Estamos dispuestos a pagar el mismo salario”, es la frase que le adjudican a la cúpula del Galatasaray.

Ahora bien, ¿es viable un traslado de tres o cuatro meses del ídolo a Turquía, cuando en ese periodo de tiempo están sus vacaciones y la pretemporada del Inter Miami, y en el umbral de su preparación para el Mundial 2026? Según pudo saber Infobae, no existió contacto por parte del elenco europeo. Y ante todos los condicionantes enumerados, asoma como una operación demasiado compleja.

Vale recordar que, hace un par de semanas, el líder de la selección argentina campeona del mundo y de América renovó su contrato con el Inter Miami, con la posibilidad de permanecer ligado a la franquicia hasta 2028, es decir, hasta que cumpla 41 años.

“Me hace muy feliz quedarme acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir”, dijo tras rubricar su continuidad, que garantizó que sea el capitán de las Garzas en la inauguración de su nuevo hogar, el Miami Freedom Park, prevista para 2026.

El lazo entre el atacante y el Inter Miami va mucho más allá de la relación futbolista-club. Prueba de ello, hace unas semanas, la institución anunció que la Academia llevará en su camiseta el logo de la marca Messi. Más: desde su llegada, el club experimentó un crecimiento económico sin precedentes: los ingresos pasaron de USD 50 millones a USD 130 millones en 2023, y las proyecciones para 2025 apuntan a USD 300 millones. Este impacto se refleja también en el aumento del precio de las entradas, tanto en partidos de local como de visitante, y en el auge de las ventas de productos oficiales y patrocinios. El proyecto, del que es parte y en el que posee intereses, lo tiene como columna.

Hay otros factores que lo empujaron a la continuidad: la familia está asentada en la ciudad; Thiago, Mateo y Ciro juegan en la Academia de Las Garzas, y la franquicia siempre buscó “arroparlo” para que se sienta como en Barcelona o en Rosario.

Y la dirigencia ya trabaja en la construcción del nuevo plantel, ya sin Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se retirarán, pero con “nombres fuertes”, según pudo saber este medio. Uno de ellos sería Sergio Reguilón, ex lateral izquierdo del Real Madrid. El español, de 28 años, quedó libre del Tottenham. Y, según el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, tuvo propuestas del fútbol iraní y de clubes de la Liga de España cercanas a los cuatro millones y medio de dólares por temporada, pero instruyó a su agente que aceptara la oferta de la MLS.

Todos estos factores transforman el movimiento del Galatasaray en casi una utopía. Y ratifican la implicación del fantasista con el Inter Miami y la oportunidad de, si se siente en buena forma física y futbolística, de defender el título logrado en Qatar con la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

