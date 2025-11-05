Del cruce de “alta tensión” entre un jugador y su DT al festejo de gol de Lautaro Martínez en el Inter: las perlitas de la Champions

Ademola Lookman se enojó por salir reemplazado e Ivan Juric no se quedó callado

La cuarta jornada de la UEFA Champions League llegó a su fin este miércoles con nueve partidos que entregaron múltiples desenlaces y dejaron la tabla de la Fase Liga al rojo vivo después de disputar el 50 por ciento de esta primera fase compuesta de ocho encuentros para cada uno de los 36 equipos clasificados.

El día tuvo celebraciones, tapadas clave y momentos de furia como el acontecido en el duelo con victoria de Atalanta sobre Olympique de Marsella por 1-0 en Francia. A los 74 minutos, el atacante del club de Bérgamo, Ademola Lookman, salió reemplazado después de que le anularan un gol para permitir el ingreso de Yunus Musah. En su retirada de la cancha, Lookman miró a su entrenador Ivan Jurić y pareció recriminarle la decisión.

A continuación, el ex DT de Paulo Dybala en la Roma no se quedó callado: sujeto del brazo al inglés nacionalizado nigeriano, quien ya se estaba yendo al banco, y le espetó un comentario que finalizó en un cara a cara de “alta tensión” a centímetros del campo de juego, como lo definió el periódico italiano La Gazzetta dello Sport. La situación obligó a que Matteo Paro, asistente directo de Jurić, los separe a ambos para evitar que todo escale a mayores, aunque quedó claro el enfado del jugador por la modificación.

El director técnico habló después del partido con Sky Italia y bajó el tono de la confrontación: “Son cosas que pasan todos los fines de semana en el campo. Los futbolistas no aceptan el cambio, pero son cosas que luego se resuelven en el vestuario”. Vale destacar que Ademola Lookman buscó una salida del club en el último mercado y esto lo llevó a perderse una serie de partidos a la espera de un traspaso que nunca llegó.

*El penal atajado por Rulli a De Ketelaere

Por otro lado, este compromiso en el Estadio Vélodrome regaló diferentes cuestiones a resaltar ya que Gerónimo Rulli se lució en el primer cuarto de hora con un penal atajado a Charles De Ketelaere, pero la alegría no pudo ser completa por el gol de Lazar Samardzić a los 90 minutos en una jugada con mucha polémica. Todo el Marsella reclamó un posible penal por mano de Ederson en el área de Atalanta durante el inicio de la acción que terminó en el único tanto.

Además, Lautaro Martínez también fue uno de los protagonistas de este miércoles y lo fue por su jerarquía goleadora en el área. Como un centrodelantero de la vieja guardia, el Toro estuvo en el momento y lugar adecuado para aprovechar una pelota suelta y, luego de un intento fallido, no perdonó en el rebote para marcar el primer tanto del Inter en su victoria 2-1 contra el Kairat Almaty en Italia.

De esta forma, el delantero de la selección argentina quedó entre los cinco máximos artilleros de la Orejona con cuatro tantos, por detrás de Victor Osimhen (6), Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé (5). Cabe aclarar que Oshimen tenía la misma cantidad de festejos que Lautaro antes de esta fecha, pero se despachó con un triplete en el 3-0 del Galatasaray sobre Ajax en Países Bajos.

*El gol de Lautaro Martínez en el triunfo del Inter

El popurrí de la actividad futbolera siguió en St. James’ Park con el 2-0 del Newcastle ante Athletic Club de Bilbao debido a los goles de Dan Burn y Joelinton, quien se tomó revancha de una insólita ocasión fallada en la primera parte: quedó frente a frente con el arco vacío y mandó la pelota por encima del travesaño. La jugada fue anulada por una evidente mano del delantero previa a la definición, pero el yerro rápidamente se viralizó en redes sociales.

En distinto sentido, Barcelona continúa demostrando que sin defender será muy difícil soñar a lo grande. Su empate 3-3 ante Brujas en Bélgica lo dejó en zona de Playoff y su máxima figura, Lamine Yamal, deleitó a los presentes con una pincelada de su talento gracias a una pisadita para dejar a un rival en el camino. El heredero de la 10 de Messi marcó uno de los goles del Blaugrana, pero no alcanzó para lograr la victoria. Incluso, el equipo de Flick pudo perderlo en el final, pero el árbitro cobró una dudosa falta al arquero Wojciech Szczęsny a instancias del VAR.

Por último, el Pafos se anotó en la lista de los equipos que ganaron al menos un partido en la historia de la Champions League. En su primera participación, el cuadro de Chipre sorprendió al Villarreal para ganarle 1-0 como local, meterse en zona de Playoff a 16avos y condenar al elenco de Castellón al anteúltimo lugar con una sola unidad en cuatro compromisos.

El delantero falló una acción que se viralizó en redes sociales

La tabla de posiciones de la UEFA Champions League