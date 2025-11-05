Deportes

Del cruce de “alta tensión” entre un jugador y su DT al festejo de gol de Lautaro Martínez en el Inter: las perlitas de la Champions

La victoria de Atalanta en Francia registró un encontronazo entre Ademola Lookman e Ivan Jurić, mientras que el Toro fue una de las figuras del Neroazzurro ante Kairat Almaty

Guardar
Ademola Lookman se enojó por salir reemplazado e Ivan Juric no se quedó callado

La cuarta jornada de la UEFA Champions League llegó a su fin este miércoles con nueve partidos que entregaron múltiples desenlaces y dejaron la tabla de la Fase Liga al rojo vivo después de disputar el 50 por ciento de esta primera fase compuesta de ocho encuentros para cada uno de los 36 equipos clasificados.

El día tuvo celebraciones, tapadas clave y momentos de furia como el acontecido en el duelo con victoria de Atalanta sobre Olympique de Marsella por 1-0 en Francia. A los 74 minutos, el atacante del club de Bérgamo, Ademola Lookman, salió reemplazado después de que le anularan un gol para permitir el ingreso de Yunus Musah. En su retirada de la cancha, Lookman miró a su entrenador Ivan Jurić y pareció recriminarle la decisión.

A continuación, el ex DT de Paulo Dybala en la Roma no se quedó callado: sujeto del brazo al inglés nacionalizado nigeriano, quien ya se estaba yendo al banco, y le espetó un comentario que finalizó en un cara a cara de “alta tensión” a centímetros del campo de juego, como lo definió el periódico italiano La Gazzetta dello Sport. La situación obligó a que Matteo Paro, asistente directo de Jurić, los separe a ambos para evitar que todo escale a mayores, aunque quedó claro el enfado del jugador por la modificación.

El director técnico habló después del partido con Sky Italia y bajó el tono de la confrontación: “Son cosas que pasan todos los fines de semana en el campo. Los futbolistas no aceptan el cambio, pero son cosas que luego se resuelven en el vestuario”. Vale destacar que Ademola Lookman buscó una salida del club en el último mercado y esto lo llevó a perderse una serie de partidos a la espera de un traspaso que nunca llegó.

*El penal atajado por Rulli a De Ketelaere

Por otro lado, este compromiso en el Estadio Vélodrome regaló diferentes cuestiones a resaltar ya que Gerónimo Rulli se lució en el primer cuarto de hora con un penal atajado a Charles De Ketelaere, pero la alegría no pudo ser completa por el gol de Lazar Samardzić a los 90 minutos en una jugada con mucha polémica. Todo el Marsella reclamó un posible penal por mano de Ederson en el área de Atalanta durante el inicio de la acción que terminó en el único tanto.

Además, Lautaro Martínez también fue uno de los protagonistas de este miércoles y lo fue por su jerarquía goleadora en el área. Como un centrodelantero de la vieja guardia, el Toro estuvo en el momento y lugar adecuado para aprovechar una pelota suelta y, luego de un intento fallido, no perdonó en el rebote para marcar el primer tanto del Inter en su victoria 2-1 contra el Kairat Almaty en Italia.

De esta forma, el delantero de la selección argentina quedó entre los cinco máximos artilleros de la Orejona con cuatro tantos, por detrás de Victor Osimhen (6), Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé (5). Cabe aclarar que Oshimen tenía la misma cantidad de festejos que Lautaro antes de esta fecha, pero se despachó con un triplete en el 3-0 del Galatasaray sobre Ajax en Países Bajos.

*El gol de Lautaro Martínez en el triunfo del Inter

El popurrí de la actividad futbolera siguió en St. James’ Park con el 2-0 del Newcastle ante Athletic Club de Bilbao debido a los goles de Dan Burn y Joelinton, quien se tomó revancha de una insólita ocasión fallada en la primera parte: quedó frente a frente con el arco vacío y mandó la pelota por encima del travesaño. La jugada fue anulada por una evidente mano del delantero previa a la definición, pero el yerro rápidamente se viralizó en redes sociales.

En distinto sentido, Barcelona continúa demostrando que sin defender será muy difícil soñar a lo grande. Su empate 3-3 ante Brujas en Bélgica lo dejó en zona de Playoff y su máxima figura, Lamine Yamal, deleitó a los presentes con una pincelada de su talento gracias a una pisadita para dejar a un rival en el camino. El heredero de la 10 de Messi marcó uno de los goles del Blaugrana, pero no alcanzó para lograr la victoria. Incluso, el equipo de Flick pudo perderlo en el final, pero el árbitro cobró una dudosa falta al arquero Wojciech Szczęsny a instancias del VAR.

Por último, el Pafos se anotó en la lista de los equipos que ganaron al menos un partido en la historia de la Champions League. En su primera participación, el cuadro de Chipre sorprendió al Villarreal para ganarle 1-0 como local, meterse en zona de Playoff a 16avos y condenar al elenco de Castellón al anteúltimo lugar con una sola unidad en cuatro compromisos.

El delantero falló una acción que se viralizó en redes sociales

La tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Temas Relacionados

deportes-internacionalLautaro MartínezUEFA Champions LeagueAdemola LookmanAtalantaOlympique de MarsellaGerónimo RulliInterdeportes-argentina

Últimas Noticias

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definen al campeón de la Copa Argentina

La Lepra y el Bicho se ven las caras en Córdoba por la final del certamen federal. Televisa TyC Sports

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Messi dijo que el fútbol “tiene fecha de caducidad” y habló de su costado empresarial: “De a poco me voy metiendo”

El capitán de la selección argentina y del Inter Miami disertó en el American Business Forum: repasó su carrera y sus hitos deportivos, además de hablar de su vida cotidiana y de sus proyectos

Messi dijo que el fútbol

La sorprendente estrategia que reveló Lando Norris para superar a Oscar Piastri y recuperar el liderazgo en la F1

El piloto británico apeló a una inesperada táctica durante las clasificaciones, lo que le permitió subirse a la cima del campeonato mundial por un punto, a falta de cuatro carreras para el cierre de temporada

La sorprendente estrategia que reveló

Tomás Etcheverry cerró su año en el tour y pone el foco en el Final 8 de la Copa Davis

El platense, número 60 del mundo, cayó ante el francés Alexandre Müller por 6-7 (2), 7-6 (4) y 7-6 (3), en un maratónico partido por los octavos de final del ATP 250 de Atenas. Su último desafío en 2025 será con la Selección Argentina en Bolonia, desde el 18 de noviembre

Tomás Etcheverry cerró su año

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos”

El flamante presidente del Millonario confirmó la continuidad de Gallardo hasta diciembre del 2026 en una conferencia de prensa brindada junto al entrenador en una de las salas del estadio Monumental de Núñez

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente
DEPORTES
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors empatan en la final de la Copa Argentina

Messi dijo que el fútbol “tiene fecha de caducidad” y habló de su costado empresarial: “De a poco me voy metiendo”

La sorprendente estrategia que reveló Lando Norris para superar a Oscar Piastri y recuperar el liderazgo en la F1

Tomás Etcheverry cerró su año en el tour y pone el foco en el Final 8 de la Copa Davis

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos”

TELESHOW
Lourdes Fernández será querellante en

Lourdes Fernández será querellante en la causa contra su expareja y comenzó un tratamiento psicológico

Los consejos de Pampita para un grupo de emprendedoras: “Miren a los ojos cuando saludan”

Maxi López habría vuelto a abandonar el país en medio de las grabaciones de MasterChef

Pachu Peña se separó tras 25 años de matrimonio y tiene nueva pareja: “Venía mal con mi exmujer”

Natalie Pérez cumplió 39 años: “Se recibe un año nuevo con una Luna gigante”

INFOBAE AMÉRICA

La ex presidenta de Bolivia

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez saldrá de prisión este jueves y asistirá a la investidura de Rodrigo Paz

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

Una investigación revela que el rápido avance de la Peste Negra se habría basado en un texto malinterpretado

El Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés en 15% pese a las presiones del gobierno

La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado