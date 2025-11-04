Venezuela dio el golpe y goleó 3-0 a Inglaterra en el Mundial Sub 17

Venezuela 3-0 Inglaterra en el Mundial Sub 17

El Mundial Sub 17 que se desarrolla en Qatar entregó una de las sorpresas inesperadas en la primera fecha. Es que Venezuela dio el golpe frente a Inglaterra y se impuso con autoridad para sellar una goleada histórica de 3-0 gracias a las conquistas de Román Davis, Dioner Fuentes y Eider Barrios.

La Vinotinto se adjudicó la cima del Grupo E y se ilusiona con encaminar su destino hacia la próxima instancia, aunque en la zona también aparece Egipto, otro de los duros rivales que en su debut se presentó con una aplastante victoria por 4 a 1 sobre Haití.

El desarrollo del encuentro en la ciudad de Al Rayan (a 10 kilómetros de Doha) estuvo marcado por la presión inicial del conjunto británico, que apostó por su característico juego físico y veloz.

El delantero Alejandro Gomes encabezó los ataques del Reino Unido, generando varias oportunidades que pusieron a prueba la resistencia sudamericana. Sin embargo, la figura del arquero Alan Vázquez emergió como el principal obstáculo para los intentos de los europeos.

Durante la primera mitad, el arquero se consolidó como el baluarte del equipo venezolano, realizando intervenciones decisivas y transmitiendo una seguridad que desestabilizó al ataque rival.

La resistencia de la Vinotinto encontró su recompensa cuando el partido parecía inclinarse a favor de Inglaterra. A los 40 minutos del primer tiempo, el defensor Román Davis sorprendió al sumarse al ataque y ejecutar un remate que se coló por el primer palo de Jack Porter.

Apenas cinco minutos después, Venezuela amplió la diferencia. Fue cuando Dioner Fuentes aprovechó una pelota suelta fuera del área y sorprendió con un disparo potente que se clavó en el ángulo para sellar el 2-0 justo antes del descanso.

Con la reanudación del espectáculo, el equipo venezolano optó por cuidar su ventaja y buscar oportunidades al contragolpe, mientras que Inglaterra incrementaba su presión en busca del descuento. El muro defensivo, encabezado nuevamente por Alan Vázquez, resistió cada ofensiva europea, manteniendo el arco en cero y frustrando a los intérpretes británicos.

En los minutos finales, el elenco sudamericano liquidó el pleito gracias a un error en el despeje del arquero inglés, que fue capitalizado por Eider Barrios.

En el próximo compromiso, Venezuela se medirá contra Egipto en un duelo que definirá al líder de la zona, mientras que los germanos buscarán la recuperación contra Haití, uno de los equipos más débiles del certamen.

A lo largo de las Copas del Mundo, Nigeria es el máximo ganador con 5 títulos, escoltado por Brasil (4). Con dos estrellas le siguen México y Ghana, mientras que con una coronación completan Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.

El torneo cuenta con ediciones anuales y hasta 2029 se disputará en Qatar. El hecho de que serán 48 los participantes habilitó a que selecciones como Fiyi, Tayikistán o Zambia tengan la oportunidad de darles rodaje a sus juveniles.

RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA

Sudáfrica 3-1 Bolivia (Grupo A)

Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes Unidos (Grupo C)

Senegal 0-0 Croacia (Grupo C)

Japón 2-0 Marruecos (Grupo B)

Argentina 3-2 Bélgica (Grupo D)

Nueva Caledonia 1-6 Portugal (Grupo B)

Qatar 0-1 Italia (Grupo A)

Túnez 6-0 Fiji (Grupo D)

Costa de Marfil 1 - Suiza 4 (Grupo F)

Brasil 7-0 Honduras 0 (Grupo H)

México 1-2 Corea del Sur (Grupo F)

Haití 1-4 Egipto (Grupo E)

Alemania 1-1 Colombia (Grupo G)

Inglaterra 0-3 Venezuela (Grupo E)

Corea del Norte 5-0 El Salvador (Grupo G)

Indonesia 1-3 Zambia (Grupo H)

COMPLETARÁN LA PRIMERA FECHA EL MIÉRCOLES

Panamá vs. Irlanda (Grupo J)

Tayikistán vs. República Checa (Grupo I)

Paraguay vs. Uzbekistán (Grupo J)

Austria vs. Arabia Saudita (Grupo L)

Malí vs. Nueva Zelanda (Grupo L)

Estados Unidos vs. Burkina Faso (Grupo I)

Canadá vs. Uganda (Grupo K)

Francia vs. Chile (Grupo K)