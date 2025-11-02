Deportes

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 17 de Qatar: el formato, los 48 equipos y el fixture de Argentina

El equipo que conduce Diego Placente inicia su camino este lunes ante Bélgica. La Albiceleste nunca pudo consagrarse en esta categoría

Guardar
La selección que se consagró
La selección que se consagró campeona en el torneo de L'Alcúdia tendrá a varios integrantes en el Mundial Sub 17 de Qatar

La selección argentina Sub 17 comenzará su participación en el Mundial de la categoría que se desarrolla del 3 al 27 de noviembre en Qatar. El equipo que dirige Diego Placente tendrá su primer compromiso este lunes, desde las 11.45 (hora de Argentina) ante Bélgica por la primera fecha del Grupo D en el complejo Aspire Zone de la ciudad de Rayán, donde se jugarán todos los partidos a excepción de la final.

El seleccionado albiceleste será una base del equipo que se consagró campeón en el Torneo de L’Alcúdia y buscará un nuevo título que podría ser el primero en la historia para la Sub 17 en Copas del Mundo. El segundo compromiso será el jueves 6 de noviembre frente a Túnez desde las 10.30 y cerrará la primera fase ante Fiyi, el domingo 9, a las 9.30. Los dos primeros equipos de cada una de las 12 zonas y los 8 mejores terceros clasificarán a dieciseisavos de final, donde comenzará la etapa de eliminación directa.

Entre los futbolistas destacados del equipo de Placente se encuentran el goleador Thomas De Martis, jugador de Lanús, que viene de ser la estrella del equipo en la Alcúdia; el defensor de Boca Juniors Matías Satas; los mediocampistas Uriel Ojeda (San Lorenzo) y Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s); y los delanteros Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y el alemán Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), quien junto al arquero José Castelau (Real Madrid) son los únicos futbolistas que juegan en el exterior.

En cuanto al historial de la Argentina en Copas del Mundo Sub 17, nunca se pudo pasar la línea de semifinales. En la última edición que se realizó en 2023, en Indonesia, la Albiceleste perdió por penales frente a Alemania (el campeón) y finalizó cuarta tras caer 3-0 ante Malí en el partido por el podio. Las mejores actuaciones del seleccionado nacional fueron los terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

A lo largo de las Copas del Mundo, Nigeria es el máximo ganador con 5 títulos, escoltado por Brasil (4). Con dos estrellas le siguen México y Ghana, mientras que con una coronación completan Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.

El torneo pasará a ser anual y se disputará en Qatar hasta 2029. El hecho de que serán 48 los participantes habilitó a que selecciones como Fiyi, Tayikistán o Zambia tengan la oportunidad de darles rodaje a sus juveniles.

Can Armando Güner (n°22) con
Can Armando Güner (n°22) con la copa del torneo L'Alcúdia. El alemán, hijo de madre argentina representará a la Albiceleste en el Mundial de Qatar Sub 17

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL SUB 17 DE QATAR:

Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza

Grupo G: Alemania, Colombia, El Salvador y Corea del Norte

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda

Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda

Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.

Diego Placente, el entrenador de
Diego Placente, el entrenador de la selección Sub 17 (Rodrigo ARANGUA / AFP)

EL PLANTEL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 17

Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

Defensores: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres).

Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).

Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

Temas Relacionados

Selección ArgentinaMundial Sub 17Qatardeportes-argentina

Últimas Noticias

Es una de las fotos más recordadas de la vida de Maradona y detrás esconde una historia trágica y luminosa

La imagen se convirtió en viral varias veces desde la muerte del Diez: quién fue Pichón Pacheco, la estrella del equipo de Corrientes al que el astro consoló tras una derrota en los Juegos Evita de 1973. El gesto de Pelusa años más tarde que no pudo evitar el triste desenlace

Es una de las fotos

Qué factores motivan a los +50 a retomar el skate y superar prejuicios sociales

Historias de resiliencia y entusiasmo revelan motivaciones profundas que impulsan a seguir adelante en un entorno desafiante y cambiante. Solo se trata de volar

Qué factores motivan a los

El espectacular tanto de Lionel Messi en la derrota de Inter Miami: cómo sigue la batalla de goles con Cristiano Ronaldo

El equipo del astro argentino perdió con Nashville y definirá su pase a los playoffs en un tercer partido

El espectacular tanto de Lionel

Con un gol de Messi, Inter Miami perdió 2-1 ante Nashville y definirá el pase a cuartos de local por los Playoffs de la MLS

El equipo de Javier Mascherano tuvo la gran oportunidad de sacar su boleto entre los ocho mejores, pero los goles de Sam Surridge y Josh Bauer postergaron una semana la resolución de la llave al mejor de tres partidos. La Pulga descontó en el final, pero no alcanzó

Con un gol de Messi,

Stefano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River Plate: los resultados finales de unas elecciones récord

El acto en las instalaciones del Monumental contó con la presencia de más de 25 mil socios y superó a los 19.833 votantes del 2021

Stefano Di Carlo se convirtió
DEPORTES
Es una de las fotos

Es una de las fotos más recordadas de la vida de Maradona y detrás esconde una historia trágica y luminosa

Qué factores motivan a los +50 a retomar el skate y superar prejuicios sociales

El espectacular tanto de Lionel Messi en la derrota de Inter Miami: cómo sigue la batalla de goles con Cristiano Ronaldo

Con un gol de Messi, Inter Miami perdió 2-1 ante Nashville y definirá el pase a cuartos de local por los Playoffs de la MLS

Stefano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River Plate: los resultados finales de unas elecciones récord

TELESHOW
Gabriela Acher confiesa por qué

Gabriela Acher confiesa por qué elige el humor como estrategia de vida: “Te corre del lugar de víctima”

El salto sin red de Mica Lapegüe al unipersonal en teatro: “Me saca por completo de mi zona de confort”

El mensaje de apoyo de Marcelo Tinelli a su hija Juanita tras su profundo descargo: “Estamos muy tristes y preocupados”

Luciana Salazar y José María Muscari celebraron Halloween en una glamorosa fiesta secreta

Iliana Calabró mostró su alegría por convertirse en abuela y contó la decisión que tomó para recibir a su nieto

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos anunció la destrucción

Estados Unidos anunció la destrucción de una nueva lancha narco en el Caribe y abatió a tres traficantes

Eduardo Sacheri, con la novela que le faltaba sobre Malvinas: “Lo que sembró Galtieri, lo cosechó Thatcher”

Las películas de Yorgos Lanthimos tienen un secreto bien guardado sobre su impactante estética visual

“¿Por qué mi sonido no iba a cambiar conmigo?“: Rosalía analiza su nuevo disco de pop vanguardista

Alerta en América Latina: la mortalidad por calor podría duplicarse hacia 2050, según un estudio científico