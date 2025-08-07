Deportes

La feroz crítica de un histórico dirigente de la F1 a Hamilton por su presente en Ferrari: “Debería dejarlo ya”

Bernie Ecclestone, quien supo manejar la Máxima durante muchos años, apuntó contra el siete veces campeón de la categoría por su flojo rendimiento

Bernie Ecclestone le lanzó un contundente dardo a Lewis Hamilton

El traspaso de Lewis Hamilton desde Mercedes a Ferrari supuso uno de los grandes movimientos en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, la presencia del siete veces campeón en la escudería más ganadora de la Máxima aún no reportó grandes resultados. El piloto de 40 años tuvo un rendimiento irregular con el equipo italiano y se vio constantemente superado por su compañero, Charles Leclerc. Después de unas preocupantes declaraciones del británico, recibió una fuerte crítica por parte de Bernie Ecclestone, figura icónica del Gran Circo.

El empresario de 94 años, que supo manejar la Fórmula 1 durante varias décadas, sintetizó su opinión respecto al presente de Hamilton en Ferrari y el futuro que, a su juicio, debería considerar el piloto británico. En esta misma línea, puntualizó en su preocupación por el desgaste físico y mental que observa en el siete veces campeón del mundo, quien atraviesa una etapa complicada en su primera temporada con Ferrari que se profundizó en las últimas carreras.

Lewis tiene mucho talento, lo tenía y probablemente lo siga teniendo. Pero, como ocurre con muchos deportistas de renombre, cuando llegan a la cima, solo hay un camino, y no es el mejor. Es solo hacia abajo. Ya no necesita arriesgarse, ha ganado siete títulos mundiales y eso es suficiente”, describió Ecclestone, en diálogo con el portal inglés Daily Mail.

"Soy inútil, absolutamente inútil", las declaraciones de Hamilton que encendieron las alarmas en el paddock de la F1

En su análisis, el exdirigente fue tajante: “Este chico no es un tramposo, pero se estaría engañando a sí mismo si continúa, debería dejarlo ya”. Para Ecclestone, la mejor opción sería que Ferrari y Hamilton negocien una salida anticipada: “Si yo me estuviera ocupando de él, negociaría con Ferrari inmediatamente y diría: ‘Si tenéis a alguien para sustituir a Lewis, él se apartará’”.

El contrato de Hamilton con Ferrari abarca tres temporadas, pero Ecclestone considera que el piloto ya ha alcanzado un punto de saturación. “Está cansado. Lleva haciendo lo que hace desde siempre. Necesita un descanso para siempre, un reinicio total para hacer algo completamente diferente”, insistió el exjefe de la Fórmula 1.

En esta misma línea, para Ecclestone, la retirada no solo sería una liberación para el piloto, sino también una oportunidad para descubrir nuevas facetas fuera del automovilismo: “Puede que no lo piense, pero pronto se acostumbrará a hacer otras cosas lejos del automovilismo cuando se retire. Creo que debería haberlo hecho hace tiempo”.

Al mismo tiempo, la preocupación de Ecclestone no se limita al plano deportivo. El exmandatario subrayó los riesgos físicos que implica seguir compitiendo a este nivel: “No está luchando por un campeonato del mundo y está en una etapa de su vida en la que no valdría la pena que pasara dos años en cama con la espalda rota o cualquier otra cosa desagradable”. En su opinión, el legado de Hamilton ya está asegurado y no existe necesidad de exponerse a más peligros: “Ya no necesita arriesgarse, ha ganado siete títulos mundiales y eso es suficiente”.

Además de hablar de Hamilton, Ecclestone destacó a Gabriel Bortoletto: "Elogio a nuestro amigo brasileño. Tiene talento"

Cabe recordar que la llegada de Hamilton a la escudería italiana, tras doce años en Mercedes y seis títulos mundiales con la marca alemana -se suman al que ganó con McLaren en 2008-, generó expectativas que hasta ahora no se han cumplido. Más allá de una única victoria durante la carrera Sprint en China, el piloto de Stevenage ha quedado relegado constantemente frente a su compañero Charles Leclerc, lo que ha intensificado las dudas sobre su rendimiento y motivación. En el plano del Campeonato de Pilotos, Hamilton se ubica sexto con 109 unidades, a una diferencia de 42 puntos de Leclerc.

Tras la sesión de clasificación en el Hungaroring, el propio Hamilton se autodefinió como “inútil” y deslizó que el equipo debería buscarle un reemplazo, un gesto que, según Ecclestone, refleja el agotamiento del británico.

“Siempre soy yo. Soy inútil, absolutamente inútil. El equipo no tiene ningún problema. Ya has visto que el coche está en la pole. Así que probablemente necesiten cambiar de piloto”, sentenció ante los micrófonos de la cadena Sky Sports después de la clasificación del GP de Hungría, donde Leclerc se quedó con la primera posición.

