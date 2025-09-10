Deportes

La sentencia del ex jefe de la F1 por la orden de McLaren en el GP de Italia: “Prefieren que Norris salga campeón”

Bernie Ecclestone siente que el histórico team quiere que el piloto inglés logre el título en lugar de Oscar Piastri

La orden de equipo de
La orden de equipo de McLaren a favor de Lando Norris y en perjuicio de Oscar Piastri generó polémica (REUTERS/Jakub Porzycki)

La controversia en torno a las decisiones estratégicas de McLaren durante el Gran Premio de Italia reavivó el debate sobre la igualdad de trato entre sus pilotos y la posible preferencia del equipo por Lando Norris sobre Oscar Piastri en la lucha por el campeonato de Fórmula 1 de 2025. El ex jefe de la categoría, Bernie Ecclestone, puso en duda la imparcialidad de la escudería británica, sugiriendo que las recientes órdenes de equipo y errores en boxes podrían estar inclinando la balanza a favor del piloto británico.

El episodio que desató las críticas tuvo lugar en Monza, donde una parada en boxes fallida alteró el orden de los pilotos de McLaren. Oscar Piastri, quien lideraba el campeonato con una ventaja de 31 puntos sobre Norris tras la carrera, se vio obligado a ceder su posición a su compañero debido a una decisión del equipo. Según relató Ecclestone al medio Blick, “ellos (en McLaren) siguen hablando de equidad. Pero, ¿es justo que Piastri sea penalizado por un error cometido por el equipo? No”. El ex directivo, de 94 años, expresó que este tipo de situaciones le hacen pensar que el equipo prefiere ver a Lando Norris como campeón del mundo.

“Está empezando a tener la sensación de que McLaren prefiere a un campeón del mundo llamado Lando Norris”, dijo el ex mandamás de la Máxima. “Errores como las paradas en boxes fallidas o los daños en el motor y las roturas de suspensión se han vuelto más raros, pero forman parte del deporte”, agregó el británico.

La secuencia de los hechos en Monza fue determinante para alimentar las sospechas. Durante la carrera, Piastri fue el primero en entrar a boxes, deteniéndose 1,9 segundos. En la siguiente vuelta, Norris tuvo que esperar 5,9 segundos por un problema en el neumático delantero izquierdo, lo que permitió que el australiano lo superara en pista. Sin embargo, el equipo ordenó a Piastri reducir la velocidad y devolver la posición a Norris, bajo el argumento de restablecer el orden previo a las paradas.

El director de McLaren, Andrea Stella, defendió la decisión al afirmar: “Desafortunadamente hubo un problema y una parada fue muy lenta. Y decidimos volver a las posiciones que tenían antes del inicio de las detenciones. Estoy seguro de que Oscar estará muy conforme con esto. Mostramos los valiosos principios de McLaren”.

Bernie Ecclestone junto al CEO
Bernie Ecclestone junto al CEO de McLaren, Zak Brown y el actor Michael Douglas (REUTERS/Massimo Pinca)

No obstante, la reacción de Piastri dejó entrever su desconcierto. Por radio, el piloto australiano manifestó: “Dijimos que una parada lenta en boxes forma parte de las carreras. Realmente no entiendo qué ha cambiado ahora”. Posteriormente, aseguró que “volveremos a discutir esto”, evidenciando que la situación dista de estar resuelta dentro del equipo.

Las dudas sobre la equidad en McLaren no se limitan a lo ocurrido en Italia. En Hungría, una estrategia de una sola parada favoreció a Norris frente a Piastri, quien lideraba la carrera hasta ese momento. Además, una semana antes de Monza, una avería en el monoplaza del australiano en Países Bajos -una fuga de aceite- le impidió sumar puntos, ampliando la diferencia actual de 31 puntos con la que ambos pilotos llegarán a Azerbaiyán.

La polémica sobre las denominadas “reglas de la papaya (por el color de los autos)”, como se conocen internamente las directrices de McLaren, generó inquietud en el entorno de la F1.

La tensión interna en McLaren podría escalar si uno de sus pilotos decide no acatar futuras órdenes de equipo, especialmente en una temporada donde la lucha por el título de pilotos se ha reducido a Norris y Piastri.

Mientras tanto, la corona de constructores parece asegurada para la escudería de Woking, pero la gestión de sus “reglas papaya” amenaza con desestabilizar la armonía interna y abrir un nuevo capítulo de controversias en la F1.

