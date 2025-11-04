Deportes

El sentido homenaje del Real Madrid a Diogo Jota en la previa del duelo con Liverpool: el conmovedor gesto de Trent Alexander-Arnold

El Merengue y los Reds chocarán por la Champions League y el conjunto español le rindió tributos al portugués fallecido en julio

El homenaje del Real Madrid a Diogo Jota

La previa del esperado duelo entre Real Madrid y Liverpool en Anfield estuvo marcada por un emotivo homenaje que la delegación del club español le rindió a Diogo Jota, el futbolista portugués fallecido en un accidente automovilístico en julio, junto a su hermano André Silva. La visita al altar erigido en memoria del delantero, ubicado a las afueras del estadio inglés, se produjo el lunes, un día antes del enfrentamiento correspondiente a la cuarta fecha de la Champions League.

El gesto de la Casa Blanca incluyó la entrega de arreglos florales y cartas con mensajes de condolencia. Entre los presentes se encontraban Emilio Butragueño, gloria histórica y actual Director de Relaciones Institucionales del club madrileño; Xabi Alonso, entrenador y exjugador de Liverpool; Dean Huijsen, defensor que será titular en el partido, y Trent Alexander-Arnold, quien compartió una estrecha relación con Jota durante su paso por los Reds. Las imágenes difundidas mostraron a Alexander-Arnold visiblemente conmovido durante la ceremonia.

En la carta oficial del conjunto español se leía: “El Real Madrid expresa su más sentido pésame al Liverpool y a la familia de Diogo Jota. El mundo del fútbol lamenta la pérdida de una persona excepcional y un jugador extraordinario”. Además de los ramos de flores, Alexander-Arnold dejó un control de consola de videojuegos, un objeto que ambos utilizaban para relajarse durante las concentraciones, y una carta manuscrita en la que evocó el vínculo personal y profesional que los unía.

Trent Alexander-Arnold y la ofrenda
Trent Alexander-Arnold y la ofrenda al santuario de Diogo Jota (Instagram: @liverpoolfc)

En su mensaje, el lateral inglés escribió: “Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero siempre te querremos mucho. Tu recuerdo y el de André vivirán siempre en nosotros. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos momentos que pasamos juntos. Te extraño, amigo, cada día. Con amor, Trent y Familia. Forever 20. YNWA”.

El homenaje incluyó también una referencia al característico festejo de gol de Jota, un gesto que Alexander-Arnold replicó en el altar. La relación entre ambos futbolistas trascendía el terreno de juego: compartieron 145 partidos en Liverpool y conquistaron cuatro títulos juntos. Jota, habitual en la banda derecha cuando Mohamed Salah no estaba disponible, formó una dupla ofensiva con Alexander-Arnold que dejó huella en el club inglés.

Durante su etapa en el Liverpool, Jota disputó 182 partidos, en los que anotó 65 goles y brindó 26 asistencias, cifras que lo convirtieron en un referente, especialmente tras la salida de Mané y Firmino. Su palmarés con los Reds incluye una Premier League, una FA Cup y una Copa de la Liga, además de finales europeas de alto nivel, como la de la Champions League en 2022. La polivalencia táctica de Jota, capaz de desempeñarse en cualquier posición del ataque, fue uno de los atributos más valorados por sus entrenadores.

Jota era un amante de
Jota era un amante de los videojuegos (Instagram: @liverpoolfc)

El respeto que Jota inspiró trascendió lo deportivo. Su carácter cercano y humilde le permitió ganarse la admiración de compañeros, técnicos y aficionados. El 22 de junio, contrajo matrimonio con Rute Cardoso, su pareja desde la adolescencia, y era padre de tres hijos. La familia ocupaba un lugar central en su vida, como reflejaban las imágenes y mensajes que compartía en sus redes sociales, donde mostraba su dedicación al hogar y al bienestar de los suyos.

Entre sus intereses personales, destacaba su afición por los videojuegos, en particular el FIFA, donde llegó a figurar entre los mejores del mundo en la modalidad online. Esta pasión por la tecnología y los videojuegos se convirtió en una anécdota recurrente entre quienes lo conocían, añadiendo una dimensión singular a su perfil público.

El partido entre Liverpool y Real Madrid se disputará este martes 4 de noviembre en Anfield Road a las 17:00 (hora de Argentina). El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y Disney+.

