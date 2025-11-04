Deportes

Conmoción en el fútbol europeo: un DT se desplomó en medio de un partido y los jugadores se enteraron de la muerte minutos después

Mladen Zizovic, entrenador bosnio, falleció a los 44 años en medio de un encuentro de la Superliga de Serbia entre el Radnički 1923 y Mladost. Las estremecedoras imágenes

Guardar

La conmoción se apoderó del fútbol europeo tras la repentina muerte de Mladen Zizovic, entrenador bosnio, quien falleció a los 44 años después de desplomarse durante un partido de la Superliga de Serbia. El suceso ocurrió en el minuto 22 del encuentro entre Radnički 1923 y Mladost, cuando el técnico colapsó en el campo, lo que provocó una inmediata intervención médica y su traslado urgente al hospital.

A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, la vida de Zizovic no pudo ser salvada. La noticia de su fallecimiento se confirmó apenas 20 minutos después de su ingreso al centro médico. El árbitro había decidido reanudar el partido mientras el entrenador era atendido, pero la gravedad de la situación llevó a que el encuentro fuera finalmente abandonado. Tanto jugadores como entrenadores de ambos equipos no pudieron contener las lágrimas al conocer el desenlace, lo que reflejó el profundo impacto emocional que generó la tragedia en el estadio.

Luego de conocerse la trágica noticia, el Radnički emitió un sentido comunicado en sus redes sociales. “Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani”, comenzó.

Mladen Žižović falleció a los
Mladen Žižović falleció a los 44 años

“Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron. El club de fútbol Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron el amor al fútbol con él. Descansa en paz, joven”, concluyó.

Zizovic, ex internacional bosnio, había asumido la dirección técnica del Radnički 1923 apenas el 23 de octubre, y el partido ante Mladost representaba apenas su tercer compromiso al frente del equipo. El entrenador deja tres hijos, y su muerte ha provocado una ola de condolencias en la comunidad futbolística.

La Asociación de Fútbol de Serbia expresó su pesar a través de un comunicado: “La Asociación de Fútbol de Serbia ha recibido con profunda tristeza e incredulidad la noticia de la repentina muerte del entrenador del FK Radnički 1923, Mladen Zizovic, quien falleció durante el partido de la Superliga de Serbia entre Mladost y Radnički 1923 en Lucani. Su partida prematura representa una pérdida enorme para toda la comunidad futbolística. La Asociación de Fútbol de Serbia expresa sus más sentidas condolencias a la familia Zizovic, a los miembros del FK Radnički 1923, así como a todos los amigos y admiradores de su carácter y labor. Descansa en paz, Mladen. Tu amor por el fútbol y el legado que dejaste permanecerán con nosotros para siempre”.

El club Partizan Belgrado también manifestó su dolor: “Con tristeza recibimos la noticia de que el entrenador del Radnički de Kragujevac, Mladen Zizovic, ha fallecido repentinamente. Nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y al club”. Por su parte, el Crvena Zvezda (conocido como Estrella Roja de Belgrado) se sumó a los homenajes: “El FK Crvena Zvezda expresa sus más profundas condolencias a la familia y amigos de Mladen Zizović, así como a los miembros del FK Radnički 1923. Descansa en paz, Mladen”.

Temas Relacionados

Mladen ZizovicRadnički 1923Superliga de SerbiaMladostdeportes-argentina

Últimas Noticias

Pelé lo definió como “el mejor jugador del mundo” y lo buscaron River, Boca y Juventus: la gloriosa carrera de Daniel Willington

La leyenda de Vélez y Talleres falleció a los 83 años. El recuerdo de su trayectoria

Pelé lo definió como “el

La revelación de Luis Advíncula sobre su futuro en Boca y el noble gesto que tuvo Riquelme cuando lo contrató

El lateral peruano se refirió a los rumores de una posible salida del Xeneize. El detalle que tuvo el actual presidente del club con él

La revelación de Luis Advíncula

Stéfano Di Carlo asumió como presidente de River Plate: “Es un punto de partida, con desafíos y oportunidades nuevas”

En un evento organizado en el Estadio Monumental, con la presencia de Jorge Brito, Rodolfo D’Onofrio y autoridades de la AFA, la nueva comisión directiva fue ratificada y comenzará con su gestión de cara a los próximos cuatro años

Stéfano Di Carlo asumió como

Dolor en el fútbol argentino: murió Daniel Willington, gloria de Vélez Sarsfield y Talleres

El ex delantero falleció a los 83 años. Estaba internado en el Hospital Cardiológico de Córdoba

Dolor en el fútbol argentino:

La fuerte sentencia con la que Ancelotti se refirió a la nueva ausencia de Neymar entre los convocados de Brasil

El técnico de la Verdeamarela confirmó la lista para la fecha FIFA de noviembre sin el astro brasileño. También cuestionó la actitud de Vinicius Jr. en el clásico español

La fuerte sentencia con la
DEPORTES
Sonó para reemplazar a Franco

Sonó para reemplazar a Franco Colapinto en Alpine y su futuro estaría afuera de la Fórmula 1

Pelé lo definió como “el mejor jugador del mundo” y lo buscaron River, Boca y Juventus: la gloriosa carrera de Daniel Willington

La revelación de Luis Advíncula sobre su futuro en Boca y el noble gesto que tuvo Riquelme cuando lo contrató

Stéfano Di Carlo asumió como presidente de River Plate: “Es un punto de partida, con desafíos y oportunidades nuevas”

Dolor en el fútbol argentino: murió Daniel Willington, gloria de Vélez Sarsfield y Talleres

TELESHOW
María Belén Ludueña confirmó que

María Belén Ludueña confirmó que espera su primer hijo con Jorge Macri: “Todo este amor es para vos”

Agustina Cherri presentó su emprendimiento lejos de la actuación: “Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible”

Nicki Nicole, separada de Lamine Yamal, estaría muy cerca del streamer Mernuel: “Se fueron juntos”

El reencuentro de los históricos de Intrusos por sus 25 años entre anécdotas memorables y la ausencia de Jorge Rial

La reacción de Gonzalo Gerber después de la romántica foto de Nico Vázquez y Dai Fernández

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana aplazó la Cumbre

República Dominicana aplazó la Cumbre de las Américas para 2026

El futuro de la nutrición sería digital y personalizado gracias a la inteligencia artificial, afirma un informe

Rescataron con vida a un trabajador atrapado durante casi once horas en el derrumbe de una torre medieval de Roma

Lincharon a un conductor y quemaron su camión tras la muerte de un niño en un accidente de tránsito en Nicaragua

Un informe reveló que el régimen de Maduro desvió miles de millones en criptomonedas para evadir sanciones internacionales