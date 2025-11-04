Conmoción en el fútbol europeo: un DT se desplomó en medio de un partido y los jugadores se enteraron de la muerte minutos después

La conmoción se apoderó del fútbol europeo tras la repentina muerte de Mladen Zizovic, entrenador bosnio, quien falleció a los 44 años después de desplomarse durante un partido de la Superliga de Serbia. El suceso ocurrió en el minuto 22 del encuentro entre Radnički 1923 y Mladost, cuando el técnico colapsó en el campo, lo que provocó una inmediata intervención médica y su traslado urgente al hospital.

A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, la vida de Zizovic no pudo ser salvada. La noticia de su fallecimiento se confirmó apenas 20 minutos después de su ingreso al centro médico. El árbitro había decidido reanudar el partido mientras el entrenador era atendido, pero la gravedad de la situación llevó a que el encuentro fuera finalmente abandonado. Tanto jugadores como entrenadores de ambos equipos no pudieron contener las lágrimas al conocer el desenlace, lo que reflejó el profundo impacto emocional que generó la tragedia en el estadio.

Luego de conocerse la trágica noticia, el Radnički emitió un sentido comunicado en sus redes sociales. “Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani”, comenzó.

Mladen Žižović falleció a los 44 años

“Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron. El club de fútbol Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron el amor al fútbol con él. Descansa en paz, joven”, concluyó.

Zizovic, ex internacional bosnio, había asumido la dirección técnica del Radnički 1923 apenas el 23 de octubre, y el partido ante Mladost representaba apenas su tercer compromiso al frente del equipo. El entrenador deja tres hijos, y su muerte ha provocado una ola de condolencias en la comunidad futbolística.

La Asociación de Fútbol de Serbia expresó su pesar a través de un comunicado: “La Asociación de Fútbol de Serbia ha recibido con profunda tristeza e incredulidad la noticia de la repentina muerte del entrenador del FK Radnički 1923, Mladen Zizovic, quien falleció durante el partido de la Superliga de Serbia entre Mladost y Radnički 1923 en Lucani. Su partida prematura representa una pérdida enorme para toda la comunidad futbolística. La Asociación de Fútbol de Serbia expresa sus más sentidas condolencias a la familia Zizovic, a los miembros del FK Radnički 1923, así como a todos los amigos y admiradores de su carácter y labor. Descansa en paz, Mladen. Tu amor por el fútbol y el legado que dejaste permanecerán con nosotros para siempre”.

El club Partizan Belgrado también manifestó su dolor: “Con tristeza recibimos la noticia de que el entrenador del Radnički de Kragujevac, Mladen Zizovic, ha fallecido repentinamente. Nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y al club”. Por su parte, el Crvena Zvezda (conocido como Estrella Roja de Belgrado) se sumó a los homenajes: “El FK Crvena Zvezda expresa sus más profundas condolencias a la familia y amigos de Mladen Zizović, así como a los miembros del FK Radnički 1923. Descansa en paz, Mladen”.