La fuerte sentencia con la que Ancelotti se refirió a la nueva ausencia de Neymar entre los convocados de Brasil

Ancelotti volvió a explicar por qué Neymar no forma parte de la convocatoria de Brasil para la próxima fecha FIFA

La ausencia de Neymar en la nueva convocatoria de la selección de Brasil para los próximos amistosos internacionales ha generado un intenso debate a solo siete meses del inicio de la Copa del Mundo 2026. Carlo Ancelotti, director técnico del equipo, optó nuevamente por dejar fuera al astro brasileño, pese a que este ya se encuentra recuperado de su última lesión, una decisión que pone en duda la presencia del delantero en el máximo torneo del fútbol.

“He hablado nuevamente con Neymar, vamos a ver cuándo se recupera de su lesión. No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico”, fue la sentencia del entrenador de la Verdeamarela sobre la ausencia del astro brasileño. En agosto, el entrenador italiano justificó la ausencia del delantero con una reflexión sobre su rol en el equipo: “No precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce, sus condiciones. Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo nacional a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo” .

El anuncio de la lista de convocados se realizó este lunes, en el marco de la preparación de Brasil para los partidos amistosos que disputará ante Senegal y Túnez durante la fecha FIFA de noviembre. Ambos encuentros se celebrarán en Europa: el primero tendrá lugar el 15 de noviembre en Londres y el segundo el 18 de noviembre en Lille, Francia. Tanto Senegal como Túnez ya aseguraron su clasificación al Mundial, lo que convierte estos partidos en una oportunidad clave para que Ancelotti defina la base del plantel que viajará a Estados Unidos, México y Canadá.

La exclusión de Neymar resulta aún más llamativa porque el delantero reapareció recientemente con Santos, su club de origen, tras superar una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas desde el 31 de agosto. El pasado fin de semana, ingresó en el tramo final del empate 1-1 entre Santos y Fortaleza, participando en la jugada que derivó en el autogol de Bruno Pacheco. A pesar de su regreso y de encontrarse en óptimas condiciones físicas, Ancelotti decidió no incluirlo en la nómina, una postura que ya había adoptado en convocatorias anteriores.

La situación de Neymar se complica por la falta de comunicación directa con el entrenador y por un rendimiento que, tras su regreso al fútbol brasileño a comienzos de 2025, aún no ha convencido plenamente al cuerpo técnico. La incertidumbre sobre su convocatoria definitiva para el Mundial crece, ya que lleva más de dos años sin ser citado a la selección nacional.

En contraste, la lista de convocados para estos amistosos presenta algunas novedades y regresos destacados. Fabinho, ausente desde el Mundial de Qatar 2022, vuelve a integrar la nómina, al igual que Luciano Juba, defensor de Bahía, y Vitor Roque, delantero de Palmeiras que se ha consolidado como una de las figuras del Brasileirao. “Quiero aprovechar estos partidos para observar a nuevos jugadores como Fabinho, Luciano Juba y Vitor Roque, que está haciendo un gran campeonato. Tenemos siete futbolistas del Brasileirao, lo cual demuestra el buen nivel de la liga. Con estos amistosos, buscaremos definir una base más estable para la Selección”, explicó Ancelotti en conferencia de prensa.

El entrenador también se refirió a la situación de Vinícius Júnior, quien protagonizó un episodio polémico al ser reemplazado en el clásico ante Barcelona. “Tenemos una buena relación y cuando pasa algo nos informamos. He hablado con Vinicius de la reacción, le he dicho lo que pensaba, que ha hecho un error. Pidió disculpas y está resuelto. Es un jugador importante para nosotros, que nos puede ayudar mucho. Tengo un cariño muy grande con él. No soy su padre ni su hermano, solo quiero ser su entrenador”.

La convocatoria incluye a los siguientes jugadores: los arqueros, Ederson, Bento y Hugo Souza; los defensores, Marquinhos, Militão, Gabriel Magalhães, Danilo, Fabrício Bruno, Alex Sandro, Wesley, Caio Henrique, Paulo Henrique y Luciano Juba; los mediocampistas, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá y Andrey Santos; y los delanteros, Vinícius Júnior, Rodrygo, Estevão, Vitor Roque, João Pedro, Richarlison, Matheus Cunha y Luiz Henrique.

Ancelotti subrayó la importancia de priorizar a la selección nacional por encima de los compromisos de los clubes, especialmente en el caso de los jugadores de Flamengo y Palmeiras, quienes también disputarán la final de la Copa Libertadores el 29 de noviembre en Lima. “Estamos al tanto el calendario, pero creo que la prioridad ahora es la selección brasileña. Por eso, hemos convocado a jugadores que creo que pueden ayudar a Brasil en estos dos partidos, jugadores de Flamengo y Vitor Roque de Palmeiras”, afirmó el técnico.