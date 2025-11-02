Deportes

Suspendieron a una promesa del remo por publicar un video de sexo: “Me obligan a elegir entre OnlyFans o los Juegos Olímpicos”

El británico Kurts Adams Rozentals fue sancionado por dos años por la difusión del video de contenido sexual en un avión

Guardar
Lleva reunidos casi 120.000 dólares
Lleva reunidos casi 120.000 dólares en OnlyFans (Instagram: @kurtsadams)

Kurts Adams Rozentals, considerado una de las jóvenes promesas del remo británico, ha sido suspendido durante dos años de toda competición y entrenamiento tras publicar en sus redes sociales un video explícito en el que realiza un acto sexual a bordo de un avión. La sanción, confirmada por el panel disciplinario de la federación, implica que el deportista no podrá participar en ningún evento oficial durante ese periodo, lo que pone en duda su futuro en los Juegos Olímpicos.

El incidente ocurrió en marzo, cuando Rozentals, de 23 años, subió el video a su cuenta pública de Instagram. El panel disciplinario determinó que la publicación trajo “grave descrédito” al deporte y vulneró las políticas sobre “conducta indecente, ofensiva o inmoral”, así como el uso ofensivo de las redes sociales. Paddle UK, el organismo rector del piragüismo en el Reino Unido, confirmó que el atleta admitió haber compartido el contenido, que fue eliminado posteriormente debido a su naturaleza explícita.

La federación británica, a través de su panel disciplinario, justificó la sanción señalando que la conducta de Rozentals dañó la imagen del remo y contravino de forma directa las reglas internas sobre comportamiento y uso de plataformas digitales. La decisión incluyó su exclusión inmediata del Programa de Clase Mundial, una iniciativa financiada por la lotería nacional que apoya a los atletas con potencial olímpico para los Juegos de 2028 y 2032. El panel subrayó que la publicación del video en una red social de acceso público agravó la infracción, al exponer el deporte a una situación de descrédito ante la opinión pública.

El palista, abocado al deporte
El palista, abocado al deporte que lo apasiona (Instagram: @kurtsadams)

El contexto económico de Rozentals añade complejidad al caso. El deportista había manifestado en meses previos que las ayudas federativas apenas alcanzaban los 21.000 dólares anuales, una cifra insuficiente para cubrir los gastos de entrenamiento y competición al más alto nivel. Ante esta situación, recurrió a OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos, donde, según The Sun, logró ingresar más de 100.000 libras esterlinas (unos USD 119.000) entre enero y mayo. El propio Rozentals reconoció que esta fuente de ingresos le permitió sostener su carrera deportiva, aunque a costa de enfrentarse a un dilema entre su actividad en redes y su sueño olímpico. “Me veo obligado a elegir entre OnlyFans o los Juegos Olímpicos”, declaró el atleta.

Tras conocerse la sanción, Rozentals ofreció su perspectiva personal sobre el episodio y sus motivaciones. El deportista admitió que, con la perspectiva actual, no volvería a publicar ese tipo de contenido, aunque recordó el estado mental y la presión económica que vivía en ese momento. Rozentals explicó que fue la primera vez que experimentó una mejora real en su situación financiera y que, gracias a los ingresos obtenidos, pudo costear por sí mismo su preparación deportiva.

La suspensión y la exclusión del Programa de Clase Mundial suponen un golpe severo para las aspiraciones olímpicas de Rozentals, quien ahora queda fuera de los planes de Paddle UK para los próximos ciclos de los Juegos Olímpicos. La sanción compromete seriamente sus posibilidades de representar al Reino Unido en las citas de 2028 y 2032, dejando en el aire el futuro de una de las figuras emergentes del piragüismo británico.

Temas Relacionados

deportes-internacionalKurts Adams RozentalsJuegos Olímpicosdeportes-argentinaremo

Últimas Noticias

Tomás Etcheverry dirá presente en el debut del ATP de Atenas, el torneo que Novak Djokovic trasladó por un conflicto político

El nuevo certamen del circuito se disputará bajo techo en el OAKA Arena y será el último compromiso del argentino previo a los cuartos de final ante Alemania por Copa Davis

Tomás Etcheverry dirá presente en

Quién es Laila Hasanovic, la mujer que acompaña a Jannik Sinner en su mejor momento tras consagrarse campeón en Viena

La danesa de 24 años, reconocida por su carrera en el modelaje y su paso por certámenes internacionales, se convierte en figura clave al aparecer junto al tenista italiano en el punto más alto de su trayectoria deportiva

Quién es Laila Hasanovic, la

Espeluznante accidente en una carrera en La Plata: “Salí a dar una vuelta y di como cuatro, el auto no sirve más”

Mariano Morini se despistó y luego volcó. No sufrió consecuencias, pero el auto no sirve más. Peleaba el campeonato de la Fórmula 4 Nueva Generación

Espeluznante accidente en una carrera

Se corrió la “Carrera de Boca” en Comodoro Rivadavia y reunió a cientos de hinchas en el sur del país

La competencia contó con la participación de cerca de 400 atletas que corrieron distancias de 6 y 12 kilómetros

Se corrió la “Carrera de

El sugerente mensaje de Dibu Martínez tras su error en uno de los goles del Liverpool frente al Aston Villa

El arquero de la selección argentina utilizó sus redes sociales para dejar una reflexión tras la derrota de su equipo en Anfield

El sugerente mensaje de Dibu
DEPORTES
Tomás Etcheverry dirá presente en

Tomás Etcheverry dirá presente en el debut del ATP de Atenas, el torneo que Novak Djokovic trasladó por un conflicto político

Quién es Laila Hasanovic, la mujer que acompaña a Jannik Sinner en su mejor momento tras consagrarse campeón en Viena

Espeluznante accidente en una carrera en La Plata: “Salí a dar una vuelta y di como cuatro, el auto no sirve más”

Se corrió la “Carrera de Boca” en Comodoro Rivadavia y reunió a cientos de hinchas en el sur del país

El sugerente mensaje de Dibu Martínez tras su error en uno de los goles del Liverpool frente al Aston Villa

TELESHOW
Juana Viale deslumbró con un

Juana Viale deslumbró con un vestido de seda y flores: el look vanguardista que impactó en el público

La escapada de Silvina y Vanina Escudero a las Cataratas del Iguazú entre tormentas, risas y familia

Carla Calabrese compite con Antonio Banderas por el premio a mejor dirección de escena en el Teatro Musical español

La palabra de Carlos Casella tras suspender las funciones de La Revista del Cervantes por un problema de salud

El conmovedor mensaje de Georgina Barbarossa para su esposo a 24 años de su muerte en un violento asalto

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil ordenó preservar las pruebas del letal operativo en Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos

El hijo de Mario Vargas Llosa confesó que los paseos con su padre “se convirtieron en una forma de ayudarle a morir feliz”

Por qué el futuro de la desalinización podría estar en la impresión 3D y materiales de carbono, según un grupo de científicos

Israel recibió los cuerpos de otros tres rehenes entregados por Hamas a la Cruz Roja en el sur de Gaza

Para la fiscal, el robo del Louvre podría ser obra de delincuentes de poca monta