Suspendieron a una promesa del remo por publicar un video de sexo: “Me obligan a elegir entre OnlyFans o los Juegos Olímpicos”

Kurts Adams Rozentals, considerado una de las jóvenes promesas del remo británico, ha sido suspendido durante dos años de toda competición y entrenamiento tras publicar en sus redes sociales un video explícito en el que realiza un acto sexual a bordo de un avión. La sanción, confirmada por el panel disciplinario de la federación, implica que el deportista no podrá participar en ningún evento oficial durante ese periodo, lo que pone en duda su futuro en los Juegos Olímpicos.

El incidente ocurrió en marzo, cuando Rozentals, de 23 años, subió el video a su cuenta pública de Instagram. El panel disciplinario determinó que la publicación trajo “grave descrédito” al deporte y vulneró las políticas sobre “conducta indecente, ofensiva o inmoral”, así como el uso ofensivo de las redes sociales. Paddle UK, el organismo rector del piragüismo en el Reino Unido, confirmó que el atleta admitió haber compartido el contenido, que fue eliminado posteriormente debido a su naturaleza explícita.

La federación británica, a través de su panel disciplinario, justificó la sanción señalando que la conducta de Rozentals dañó la imagen del remo y contravino de forma directa las reglas internas sobre comportamiento y uso de plataformas digitales. La decisión incluyó su exclusión inmediata del Programa de Clase Mundial, una iniciativa financiada por la lotería nacional que apoya a los atletas con potencial olímpico para los Juegos de 2028 y 2032. El panel subrayó que la publicación del video en una red social de acceso público agravó la infracción, al exponer el deporte a una situación de descrédito ante la opinión pública.

El contexto económico de Rozentals añade complejidad al caso. El deportista había manifestado en meses previos que las ayudas federativas apenas alcanzaban los 21.000 dólares anuales, una cifra insuficiente para cubrir los gastos de entrenamiento y competición al más alto nivel. Ante esta situación, recurrió a OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos, donde, según The Sun, logró ingresar más de 100.000 libras esterlinas (unos USD 119.000) entre enero y mayo. El propio Rozentals reconoció que esta fuente de ingresos le permitió sostener su carrera deportiva, aunque a costa de enfrentarse a un dilema entre su actividad en redes y su sueño olímpico. “Me veo obligado a elegir entre OnlyFans o los Juegos Olímpicos”, declaró el atleta.

Tras conocerse la sanción, Rozentals ofreció su perspectiva personal sobre el episodio y sus motivaciones. El deportista admitió que, con la perspectiva actual, no volvería a publicar ese tipo de contenido, aunque recordó el estado mental y la presión económica que vivía en ese momento. Rozentals explicó que fue la primera vez que experimentó una mejora real en su situación financiera y que, gracias a los ingresos obtenidos, pudo costear por sí mismo su preparación deportiva.

La suspensión y la exclusión del Programa de Clase Mundial suponen un golpe severo para las aspiraciones olímpicas de Rozentals, quien ahora queda fuera de los planes de Paddle UK para los próximos ciclos de los Juegos Olímpicos. La sanción compromete seriamente sus posibilidades de representar al Reino Unido en las citas de 2028 y 2032, dejando en el aire el futuro de una de las figuras emergentes del piragüismo británico.