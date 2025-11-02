El espectacular tanto de Lionel Messi en la derrota de Inter Miami: cómo sigue la batalla de goles con Cristiano Ronaldo

El argentino selló el 1-2 de las Garzas en los últimos minutos

Aunque sirvió de poco porque Inter Miami perdió con Nashville y ahora deberá apelar a un tercer partido en condición de local para pasar de ronda en los playoffs de la MLS, Lionel Messi anotó un verdadero golazo en el 2-1 en contra. La jugada decisiva llegó cuando el argentino recibió el balón cerca del vértice derecho del área. Por primera vez en el partido, el delantero argentino dispuso de unos centímetros de espacio para analizar la situación y elegir su siguiente paso. Sin dudarlo, realizó un movimiento de recorte y, con su pierna izquierda, ejecutó un disparo potente que superó la resistencia del arquero Joe Willis.

El tanto, anotado en el minuto 89, reflejó la capacidad de Messi para transformar una mínima oportunidad en un gol determinante. La defensa rival, que hasta ese momento había logrado contenerlo, no pudo anticipar la rapidez de su decisión ni la precisión de su remate. El guardameta Willis se estiró, pero el balón ya había cruzado la línea, consolidando así una nueva muestra del talento del capitán argentino.

Messi anotó un golazo, pero Inter Miami perdió (Mandatory Credit: Steve Roberts-Imagn Images)

El avance de Cristiano Ronaldo hacia la marca de los mil goles volvió a cobrar fuerza tras su actuación decisiva en la victoria de Al Nassr sobre Al Feiha en la Liga de Arabia Saudita. El delantero portugués anotó dos veces hoy en un partido que mantuvo la tensión hasta el último minuto, permitiendo a su equipo mantenerse en la cima del torneo con veintiún puntos.

El primer tanto de Ronaldo llegó a los 36 minutos de la primera parte, cuando logró desmarcarse en el área y definió con un potente remate de derecha, igualando el marcador. El desenlace se produjo en el tiempo añadido, cuando el árbitro sancionó un penal a favor de Al Nassr. Tras una prolongada interrupción por las protestas del equipo rival, el portugués asumió la responsabilidad y convirtió el gol de la victoria a los 104′, consolidando su papel como figura del encuentro.

Con este doblete, el capitán de la selección de Portugal alcanzó los 952 goles en su carrera profesional, ampliando la distancia respecto a Lionel Messi en la carrera por los mil tantos. El último gol de Ronaldo antes de este partido se había producido el dieciocho de octubre frente a Al-Fateh, y ahora suma un nuevo festejo doble que refuerza su condición de máximo goleador en actividad.

Cristiano Ronaldo le lleva 60 goles de diferencia a Messi en su lucha por alcanzar los mil tantos como profesional (REUTERS/Stringer)

La temporada actual de Cristiano Ronaldo se destaca por sus cifras: acumula treinta y seis goles y tres asistencias en treinta y nueve partidos disputados. De este modo, se encuentra a solo cuarenta y ocho anotaciones de alcanzar el millar, una meta que, a medida que avanza la campaña, parece cada vez más cercana para el delantero. En la comparación directa con Lionel Messi, la diferencia se amplió a 60 goles, ya que el argentino suma 892 en su cuenta personal (contando el de hoy).

El futuro de Inter Miami en los Playoffs de la Major League Soccer quedó en suspenso tras caer por 2-1 ante Nashville en el GEODIS Park de Tennessee, resultado que obliga al equipo a disputar un tercer partido en Florida para mantener vivas sus opciones de avanzar en la competencia.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado desde el inicio por una polémica decisión arbitral: a los cinco minutos, el juez sancionó un penal que, según la percepción de los jugadores y el cuerpo técnico de Inter Miami, no existió. Sam Surridge fue el encargado de ejecutar la pena máxima y transformarla en el primer gol del partido, lo que otorgó una temprana ventaja al conjunto local y condicionó el resto del trámite.

El argentino buscará la clasificación a la siguiente ronda de los playoffs en la MLS (ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Antes del descanso, Josh Bauer amplió la diferencia para Nashville, estableciendo el 2-0 y complicando aún más las aspiraciones del equipo dirigido por Javier Mascherano. A pesar de los esfuerzos por revertir la situación, Inter Miami mostró dificultades en la definición, desperdiciando oportunidades claras frente al arco rival. Tanto Luis Suárez como Tadeo Allende dispusieron de ocasiones inmejorables para descontar, pero no lograron concretarlas, lo que incrementó la presión sobre el equipo en los minutos finales.

La reacción llegó sobre el cierre del partido, cuando Lionel Messi anotó el descuento a los 89 minutos, insuficiente para alcanzar la igualdad antes del pitazo final. Con este resultado, la serie se definirá en el Chase Stadium dentro de una semana, donde el ganador obtendrá el pase a los cuartos de final y se enfrentará al vencedor del cruce entre Cincinnati y Columbus Crew.

Las estadísticas goleadoras de Cristiano y Messi (Placa ESPN)