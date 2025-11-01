Deportes

El Inter Miami de Messi visita a Nashville en busca del pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas ganaron el primer encuentro de la eliminatoria y una nueva victoria los meterá entre los cuatro mejores de la Conferencia Este

19:00 hsHoy

El arquero de selección candidato a reforzar al Inter Miami, que busca armar un nuevo “Dream Team” alrededor de Messi en 2026

Un guardameta de renombre suena para incorporarse a la plantilla y pelear por el puesto con Oscar Ustari, quien tiene vínculo hasta finales de 2026

La Pulga celebra uno de sus goles ante Nshville (Sam Navarro-Imagn Images)

Mientras todavía sueña con ganar la actual edición de la MLS (ganó el primer duelo de los playoffs ante Nashville), el Inter Miami ya proyecta su versión 2026 a partir de su piedra basal: Lionel Messi. El capitán, de 38 años, renovó su contrato hasta 2028, por lo que la franquicia se aseguró que lidere al equipo en la inauguración del Miami Freedom Park, su nuevo hogar, que abrirá sus puertas la próxima temporada.

18:30 hsHoy

El resumen del triunfo de Inter Miami por 3-1 a Nashville

Inter Miami 3-1 Nashville
17:57 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro de Inter Miami ante Nashville, el segundo de la eliminatoria al mejor de tres partidos en la primera ronda de los Playoffs de la Major League Soccer (MLS).

Messi marcó un doblete en el primer duelo con victoria 3-1 de las Garzas (Crédito: Sam Navarro-Imagn Images)

