El Inter Miami de Messi visita a Nashville en busca del pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

Mientras todavía sueña con ganar la actual edición de la MLS (ganó el primer duelo de los playoffs ante Nashville), el Inter Miami ya proyecta su versión 2026 a partir de su piedra basal: Lionel Messi. El capitán, de 38 años, renovó su contrato hasta 2028, por lo que la franquicia se aseguró que lidere al equipo en la inauguración del Miami Freedom Park, su nuevo hogar, que abrirá sus puertas la próxima temporada.
Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro de Inter Miami ante Nashville, el segundo de la eliminatoria al mejor de tres partidos en la primera ronda de los Playoffs de la Major League Soccer (MLS).