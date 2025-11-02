Deportes

De regreso a las raíces: Mariano Navone conquistó el Challenger de Lima y se reencontró con su tenis

El bonaerense cerró una semana impecable en el polvo de ladrillo peruano al vencer al italiano Marco Cecchinato y levantar su segundo trofeo del año

Guardar
Mariano Navone se consagró campeón
Mariano Navone se consagró campeón este domingo en el Challenger de Lima disputado en el Club Los Inkas Golf Club

Mariano Navone se consagró campeón del Challenger de Lima al superar en la final este domingo al italiano Marco Cecchinato con un marcador de 6-4 5-7 y 6-4. Para el tenista argentino significó su consagración número ocho en este tipo de competencias y el segundo de la temporada.

Ubicado en el puesto 81° del ranking mundial, Navone tomó una decisión poco habitual pero inteligente: volver a competir en el circuito Challenger. El jugador nacido en 9 de Julio, junto con su equipo, entendió que era momento de regresar a ese escenario que lo vio crecer y en el que construyó buena parte del recorrido que lo llevó al Top 30 durante la temporada anterior.

El 2025 no fue un año sencillo para el bonaerense. Con 65 partidos disputados, acumula un registro de 36 victorias y 29 derrotas. Entre sus resultados más destacados se cuentan el punto clave que consiguió frente a Noruega en los Qualifiers de la Copa Davis, en Oslo; el título Challenger obtenido en Braunschweig, Alemania; y su paso hasta la tercera ronda de Roland Garros.

Mariano Navone consiguió en Lima
Mariano Navone consiguió en Lima su octavo título Challenger al derrotar al italiano Marco Cecchinato (Crédito: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Luego de una racha de caídas tempranas en el US Open y en los torneos de Hangzhou, Tokio y Shanghai, la Nave decidió hacer un cambio de rumbo. En lugar de continuar la gira europea en canchas rápidas bajo techo, eligió volver a las canchas de polvo de ladrillo sudamericanas con la intención de recuperar sensaciones y confianza.

Este domingo, Navone saltó a la cancha en la final del certamen disputado en la capital peruana con la ilusión de sumar un nuevo título a su carrera. Hasta ese momento, su recorrido había sido impecable: no había perdido sets en toda la semana. En su camino al partido decisivo superó al argentino Genaro Olivieri (230°), al español David Jorda Sanchis (445°), a su compatriota Alex Barrena (172°) y en semifinales al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (236°).

Del otro lado de la red lo esperaba el experimentado Cecchinato, de 33 años, ex número 16 del mundo y actual 262°. El italiano, campeón ATP en Budapest y Umag (2018) y en el Argentina Open (2019) -donde derrotó en la final a Diego Schwartzman-, acumula además ocho títulos Challenger, el último de ellos este año en Milán. Su mejor actuación en un Grand Slam fue en Roland Garros 2018, cuando alcanzó las semifinales.

Mariano Navone derrotó en tres
Mariano Navone derrotó en tres sets al italiano Marco Cecchinato en la final del Challenger de Lima (Crédito: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El partido decisivo, disputado sobre las canchas de polvo de ladrillo del Club Los Inkas, comenzó con un Navone concentrado y certero: aprovechó la primera oportunidad de quiebre y tomó ventaja. Sin embargo, en el cuarto game Cecchinato recuperó el break. El bonaerense no se desesperó, sostuvo su plan táctico y volvió a golpear en el séptimo juego para sellar el primer set por 6-4.

En el segundo parcial, el bonaerense impuso el ritmo desde el inicio y llegó a colocarse con doble quiebre arriba (4-1). Pero el nacido en Palermo, fiel a su estilo luchador, fue recuperando terreno punto a punto. En el sexto game recuperó un break, salvó un match point en el noveno y terminó quebrando nuevamente en el décimo y duodécimo juego para igualar el marcador en una manga por lado.

En el set decisivo, las alarmas se encendieron para el argentino cuando quedó 0-2 abajo. Sin embargo, la Nave no perdió la calma: recuperó el quiebre en el juego siguiente, aunque nuevamente cedió su servicio y Cecchinato se adelantó 3-2. Sin tiempos para lamentos, Navone volvió a presionar y en el quinto game consiguió un nuevo break que le permitió igualar el marcador. A partir de ese momento tomó el control del partido, quebró otra vez en el séptimo juego y encaminó el triunfo hasta cerrar el duelo por 6-4, tras dos horas y 43 minutos de intensa batalla.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoMariano Navonedeportes-argentinaMarco CecchinatoChallenger de Lima

Últimas Noticias

Preocupación en River Plate por la lesión de Facundo Colidio de cara al Superclásico: su desconsolado llanto

El atacante dejó el terreno de juego en el primer tiempo ante Gimnasia envuelto en lágrimas

Preocupación en River Plate por

De chofer de colectivo a técnico revelación: la increíble travesía de Manolo González con el Espanyol

Su ascenso, marcado por la humildad, la disciplina y una visión de juego colectiva, redefine el camino hacia la élite deportiva

De chofer de colectivo a

11 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: elogio a Zeballos, el error de Marchesín y concluyente sentencia sobre el Superclásico

El DT analizó la victoria ante Estudiantes en La Plata. Los puntos altos de su equipo, la vuelta de Ander Herrera y las finales que se vienen, incluido el choque ante River

11 frases de Úbeda tras

Los mejores memes del triunfo de Boca ante Estudiantes: Zeballos y Cetré en modo Neymar, el error de Marchesín y Paredes, destacados

El Xeneize se tres puntos vitales de La Plata. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes del triunfo

“Papá quiere casarse contigo”: la tierna propuesta de matrimonio de Charles Leclerc a Alexandra Saint Mleux, con el perro como nexo

El piloto de Ferrari y su pareja se comprometieron y compartieron los detalles en las redes. La participación especial de Leo, la mascota

“Papá quiere casarse contigo”: la
DEPORTES
Preocupación en River Plate por

Preocupación en River Plate por la lesión de Facundo Colidio de cara al Superclásico: su desconsolado llanto

De chofer de colectivo a técnico revelación: la increíble travesía de Manolo González con el Espanyol

11 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: elogio a Zeballos, el error de Marchesín y concluyente sentencia sobre el Superclásico

Los mejores memes del triunfo de Boca ante Estudiantes: Zeballos y Cetré en modo Neymar, el error de Marchesín y Paredes, destacados

“Papá quiere casarse contigo”: la tierna propuesta de matrimonio de Charles Leclerc a Alexandra Saint Mleux, con el perro como nexo

TELESHOW
El álbum de Florencia Peña

El álbum de Florencia Peña durante sus vacaciones en República Dominicana: “Los mejores viajes siempre son juntos”

Griselda Siciliani y Luciano Castro, juntos en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+: “El amor como respuesta a los discursos de odio”

La inesperada charla de Kim Kardashian con Wanda Nara: el consejo que le dio sobre su divorcio de Mauro Icardi

El homenaje a Gerardo Rozín de César Banana Pueyrredón en La Peña de Morfi: “La televisión argentina lo extraña”

La fiesta de cumpleaños de Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes con temática del Chelsea

INFOBAE AMÉRICA

Trinidad y Tobago redujo en

Trinidad y Tobago redujo en un 82% los permisos de trabajo para venezolanos en medio de las tensiones con el régimen de Maduro

Violencia en Ecuador: el Ejército decomisó una ametralladora instalada en la terraza de una vivienda en Guayaquil

Estados Unidos y China analizan establecer una línea de comunicación militar para reducir las tensiones bilaterales

Un poderoso terremoto de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán

Al menos 45 delegaciones internacionales arribarán a Bolivia para la ceremonia de investidura de Rodrigo Paz