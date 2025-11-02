Challenger de Lima: Mariano Navone se medirá en la final ante Marco Cecchinato

Mariano Navone va por un nuevo título en el Challenger de Lima

Mariano Navone, máximo preclasificado del torneo, aseguró su lugar en la final del Challenger de Lima este sábado. El tenista, actualmente ubicado en el puesto 86 del ranking ATP, derrotó en la instancia de semifinales al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (236°) con un marcador de 6-4 y 6-1. El encuentro, disputado sobre el polvo de ladrillo del club Los Inkas en la capital peruana, se resolvió en una hora y 25 minutos de juego. En el partido por el título, programado para el domingo, se enfrentará al experimentado jugador italiano Marco Cecchinato, quien superó la otra semi, no antes de las 15 de Argentina.

El desarrollo del partido tuvo dos fases diferenciadas. El primer set fue el más disputado del encuentro, con ambos jugadores intentando establecer su ritmo desde el fondo de la pista. Guillén Meza, de 22 años, buscó contrarrestar la solidez característica de Navone en esta superficie. El marcador avanzó con paridad durante los primeros compases, aunque con roturas de servicio repartidas. La definitiva llegó en el décimo game, cuando el nacido en 9 de Julio volvió a quebrar -hubo cinco roturas en el set- para firmar el 6-4.

El desenlace del primer set pareció influir en el trámite del segundo. Navone capitalizó el impulso y demostró por qué es el primer sembrado del torneo, elevando su nivel de consistencia. El argentino tomó el control absoluto del juego desde el inicio del parcial, minimizando sus errores no forzados y mostrándose muy efectivo en los puntos clave. Logró quebrar el servicio de Guillén Meza en dos ocasiones de manera consecutiva, estableciendo una diferencia irremontable. El ecuatoriano no encontró respuestas ante la solidez de Navone, quien cerró el set con un contundente 6-1 para sellar su clasificación a la final sin mayores contratiempos.

El camino de Mariano Navone hasta el partido decisivo en Lima fue dominante, validando su condición de principal favorito. El argentino no cedió un solo set en los cuatro partidos disputados durante la semana. Su recorrido comenzó el martes en la primera ronda, donde venció a su compatriota Genaro Alberto Olivieri por 6-3 y 6-1. En la segunda ronda, el miércoles, superó al español David Jorda Sanchis por 6-4 y 6-0. En la instancia de cuartos de final, disputada el viernes, se enfrentó a otro argentino, Alex Barrena (octavo sembrado), a quien derrotó por un claro 6-0 y 6-3, antes de su victoria en la semifinal de este sábado.

El rival de Navone en la final será el italiano Marco Cecchinato, un jugador de 33 años con vasta experiencia en el circuito ATP. Cecchinato, actual 262 del ranking, tuvo un camino mucho más arduo para llegar a la final. En su partido de semifinales de este sábado, el italiano batalló durante dos horas y 31 minutos para derrotar al sexto sembrado, el estadounidense Tristan Boyer, en un encuentro muy reñido que finalizó con un marcador de 7-6 (7), 3-6 y 6-3. Cecchinato es un reconocido especialista en tierra batida, cuyo resultado más destacado fue alcanzar las semifinales de Roland Garros en 2018, llegando a ocupar el puesto 16 del ranking mundial en 2019.

Para Mariano Navone, esta final en Lima representa una oportunidad relevante para sumar puntos y cerrar el año de la mejor manera.