Los sorprendentes looks de Cuti Romero y Dibu Martínez en la celebración de Halloween

Las figuras de la selección argentina compartieron en sus redes sociales los trajes que utilizaron para este particular día

Cuti Romero con su pareja
Cuti Romero con su pareja Karen Cavaller y sus hijos, Valentino y Lucy (Foto: @cutiromero2)

Los festejos por Halloween lentamente se están convirtiendo una celebración que perfora en las culturas de distintas partes del mundo con los niños aprovechando para divertirse con distintos looks. Pero también los padres se suman a esta moda y un buen ejemplo es lo que hicieron dos de las máximas figuras de la selección argentina, Emiliano Martínez y Cristian Romero.

El Cuti subió un álbum de las postales familiares y el Dibu fue visto por las imágenes que compartió su esposa. “Halloween 2025″, escribió Mandinha en sus redes sociales para difundir el book de fotos que expuso también los looks de sus hijos Santino y Ava. “Halloween en familia”, fue la frase del Cuti Romero, que mostró los curiosos trajes inspirados en la popular película infantil Monster Inc. que lucieron con su pareja Karen Cavaller y sus hijos, Valentino y Lucy.

Mandinha compartió el look que
Mandinha compartió el look que tuvieron con Dibu Martínez (Foto: @mandinha_martinez_)

En las últimas horas, tanto Real Madrid como Inter Miami también aprovecharon esta fecha para realizar material audiovisual con sus jugadores con la broma viral de una falsa araña saliendo de una caja. Rodrigo De Paul, Franco Mastantuono y hasta los hijos de Lionel Messi –integrantes de las juveniles del combinado norteamericano– participaron de los distintos videos.

El día de diversión para Cuti y Dibu fue breve ya que rápidamente debieron enfocarse en sus obligaciones deportivas. El Tottenham jugará este sábado (desde las 14.30 de Argentina) el derby ante Chelsea de Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte en el Tottenham Hotspur Stadium por la 10ª fecha de la Premier League. En el último turno del día, el arquero también saldrá a la cancha: Aston Villa visitará en Anfield al Liverpool de Alexis Mac Allister a partir de las 17.

Más allá de las obligaciones de ambos clubes en los torneos locales, Romero y Martínez tendrán actividad también la próxima semana por la Champions y Europa League, respectivamente. Los Spurs serán locales ante el FC Copenhague de Dinamarca por la 4ª fecha del máximo torneo continental que los tiene con 5 puntos tras firmar dos empates (Bodo Glimt y Monaco) y una victoria (Villarreal). Los Villanos recibirán el jueves al Maccabi Tel Aviv de Israel por la cuarta jornada de la Europa League en la que vienen de superar a Bologna y Feyenoord, aunque en la última presentación sufrieron una inesperada caída contra Go Ahead.

