La broma viral de Halloween llegó al fútbol: las divertidas reacciones de De Paul, Mastantuono y Thiago Messi

Los jugadores de Inter Miami sufrieron la broma viral de Halloween

La llegada de Halloween transformó la rutina de los principales equipos y figuras del fútbol internacional, que se sumaron a la celebración con bromas, disfraces y reuniones temáticas. En esta ocasión, la jornada del viernes estuvo marcada por una serie de episodios que involucraron a clubes como Inter Miami y Real Madrid, que utilizaron a sus estrellas para plasmar un divertido momento en las redes sociales y los argentinos fueron parte. Entre ellos, Franco Mastantuono, Rodrigo De Paul y Thiago Messi, quienes sufrieron un divertido reto.

En el contexto de la celebración del también llamado Día de Brujas, el plantel del Merengue se enfrentó a un peculiar desafío: abrir una pequeña caja que escondía una misteriosa sorpresa en su interior. La reacción de los futbolistas fue diversa. El primer argentino en aparecer en acción fue Franco Mastantuono, quien no pudo evitar sobresaltarse cuando deslizó la apertura de la caja y una araña negra de utilería salió de adentro de ella. Lo mismo le sucedió al uruguayo Federico Valverde y al brasileño Rodrygo.

Otros jugadores como Antonio Rüdiger, Fran García y Kylian Mbappé mantuvieron la compostura e incluso respondieron con risas, demostrando su tranquilidad ante la situación. En el mismo sentido, el francés Aurélien Tchouaméni anticipó el truco al afirmar antes de participar: “Yo conozco eso”. Por su parte, el arquero belga Thibaut Courtois optó por sumarse al juego y simuló asustarse, aportando un matiz humorístico al momento.

De Paul, Mastantuono y Thiago Messi, víctimas de la broma por Halloween

En la sede del Inter Miami, los jugadores del primer equipo y de la Academia fueron sorprendidos con la misma broma antes de iniciar su entrenamiento. El club de la Florida, que suele compartir momentos de camaradería en sus redes sociales, difundió un video en el que se observa cómo los jugadores reaccionaron ante la inesperada intervención, sumándose así al espíritu festivo que caracteriza a la fecha.

En el elenco principal, fue Rodrigo De Paul la primera víctima de la ingeniosa broma. El volante surgido de Racing Club y de último paso por el Atlético de Madrid preguntó: “¿Lo tengo que abrir?“. Ante la respuesta positiva procedió y se llevó un buen susto cuando el arácnido de juguete saltó de la caja. De inmediato, soltó un insulto al aire mientras sus compañeros se reían de la situación.

En ese sentido, uno de los más afectados por el truco fue el zaguero uruguayo Maximiliano Falcón, al igual que los argentinos Baltasar Rodríguez y Marcelo Weigandt que no se pudieron contener y lanzaron insultos de la misma índole que su compatriota, De Paul.

Cristiano Ronaldo y su hija en la celebración por Halloween

Ya en las divisiones formativas de Las Garzas, se pudo ver a los hijos de Lionel Messi, Thiago y Ciro, asombrarse luego de acceder al reto de abrir la pequeña caja. Una vez difundidas las imágenes en las redes oficiales del club estadounidense, llegó la reacción de Antonela Rocuzzo, madre de los niños y pareja del astro rosarino.

El posteo en Instagram, que fue acompañado con el mensaje: “Un pequeño regalo para nuestros jugadores”, Antonela respondió con un emoji de una cara llorando de risa, sumándose con complicidad a la broma.

Por otro lado, quien también celebró la jornada de Halloween fue Cristiano Ronaldo. El astro portugués vivió un episodio particular cuando su hija Bella Esmeralda lo sorprendió con una máscara temática, en un momento que fue inmortalizado por Georgina Rodríguez, la modelo hispano-argentina que es pareja del delantero que brilla, a sus 40 años, en el Al-Nassr de Arabia Saudita.