Deportes

La broma viral de Halloween llegó al fútbol: las divertidas reacciones de De Paul, Mastantuono y Thiago Messi

Los jugadores del Inter Miami y el Real Madrid participaron de un reto que es furor en redes sociales

Guardar
Los jugadores de Inter Miami sufrieron la broma viral de Halloween

La llegada de Halloween transformó la rutina de los principales equipos y figuras del fútbol internacional, que se sumaron a la celebración con bromas, disfraces y reuniones temáticas. En esta ocasión, la jornada del viernes estuvo marcada por una serie de episodios que involucraron a clubes como Inter Miami y Real Madrid, que utilizaron a sus estrellas para plasmar un divertido momento en las redes sociales y los argentinos fueron parte. Entre ellos, Franco Mastantuono, Rodrigo De Paul y Thiago Messi, quienes sufrieron un divertido reto.

En el contexto de la celebración del también llamado Día de Brujas, el plantel del Merengue se enfrentó a un peculiar desafío: abrir una pequeña caja que escondía una misteriosa sorpresa en su interior. La reacción de los futbolistas fue diversa. El primer argentino en aparecer en acción fue Franco Mastantuono, quien no pudo evitar sobresaltarse cuando deslizó la apertura de la caja y una araña negra de utilería salió de adentro de ella. Lo mismo le sucedió al uruguayo Federico Valverde y al brasileño Rodrygo.

Otros jugadores como Antonio Rüdiger, Fran García y Kylian Mbappé mantuvieron la compostura e incluso respondieron con risas, demostrando su tranquilidad ante la situación. En el mismo sentido, el francés Aurélien Tchouaméni anticipó el truco al afirmar antes de participar: “Yo conozco eso”. Por su parte, el arquero belga Thibaut Courtois optó por sumarse al juego y simuló asustarse, aportando un matiz humorístico al momento.

De Paul, Mastantuono y Thiago
De Paul, Mastantuono y Thiago Messi, víctimas de la broma por Halloween

En la sede del Inter Miami, los jugadores del primer equipo y de la Academia fueron sorprendidos con la misma broma antes de iniciar su entrenamiento. El club de la Florida, que suele compartir momentos de camaradería en sus redes sociales, difundió un video en el que se observa cómo los jugadores reaccionaron ante la inesperada intervención, sumándose así al espíritu festivo que caracteriza a la fecha.

En el elenco principal, fue Rodrigo De Paul la primera víctima de la ingeniosa broma. El volante surgido de Racing Club y de último paso por el Atlético de Madrid preguntó: “¿Lo tengo que abrir?“. Ante la respuesta positiva procedió y se llevó un buen susto cuando el arácnido de juguete saltó de la caja. De inmediato, soltó un insulto al aire mientras sus compañeros se reían de la situación.

En ese sentido, uno de los más afectados por el truco fue el zaguero uruguayo Maximiliano Falcón, al igual que los argentinos Baltasar Rodríguez y Marcelo Weigandt que no se pudieron contener y lanzaron insultos de la misma índole que su compatriota, De Paul.

Cristiano Ronaldo y su hija
Cristiano Ronaldo y su hija en la celebración por Halloween

Ya en las divisiones formativas de Las Garzas, se pudo ver a los hijos de Lionel Messi, Thiago y Ciro, asombrarse luego de acceder al reto de abrir la pequeña caja. Una vez difundidas las imágenes en las redes oficiales del club estadounidense, llegó la reacción de Antonela Rocuzzo, madre de los niños y pareja del astro rosarino.

El posteo en Instagram, que fue acompañado con el mensaje: “Un pequeño regalo para nuestros jugadores”, Antonela respondió con un emoji de una cara llorando de risa, sumándose con complicidad a la broma.

Por otro lado, quien también celebró la jornada de Halloween fue Cristiano Ronaldo. El astro portugués vivió un episodio particular cuando su hija Bella Esmeralda lo sorprendió con una máscara temática, en un momento que fue inmortalizado por Georgina Rodríguez, la modelo hispano-argentina que es pareja del delantero que brilla, a sus 40 años, en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Temas Relacionados

Franco MastantuonoRodrigo De PaulThiago MessiReal MadridInter MiamiHallowendeportes-argentina

Últimas Noticias

Toto Wolff lanzó una dura acusación y recrudeció la guerra en la F1 por la decisión que perjudicó a Hamilton en la lucha por el título del 2021

El jefe de Mercedes apuntó contra Michal Masi por aquella determinación sobre el final del GP de Abu Dhabi que terminó beneficiando a Max Verstappen en la puja con el británico

Toto Wolff lanzó una dura

La influencer Lary Simoes asegura que Memphis Depay terminó la relación tras contarle que había quedado embarazada: “Está ignorando todo”

Desde Brasil afirman que el futbolista se alejó de la influencer Lary Simoes tras enterarse que sería padre

La influencer Lary Simoes asegura

Lluvia de elogios al “inmenso” Valentín Barco en Francia: ”Es prácticamente el mejor jugador del torneo"

El argentino de 21 años está teniendo un semestre destacado con el Racing Estrasburgo

Lluvia de elogios al “inmenso”

El inusual gesto de José Mourinho con Nicolás Otamendi en pleno discurso sobre el argentino: “Merece que hable en su idioma”

El defensor argentino fue agasajado en el vestuario y su entrenador no reparó en elogios

El inusual gesto de José

Mientras sueña con el fichaje de Julián Álvarez, Barcelona sumó a otro goleador argentino a su radar

El delantero cordobés Joaquín Panichelli surgido en River Plate, que lidera al Racing de Estrasburgo junto con Valentín Barco, fue mencionado como una alternativa interesante en la ofensiva

Mientras sueña con el fichaje
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jubilados desaparecidos en Chubut: buscan

Jubilados desaparecidos en Chubut: buscan conseguir un georradar que permite detectar objetos hasta 10 metros bajo tierra

Crimen del enfermero en La Plata: cayó otro sospechoso tras una intensa persecución a los tiros

Bullrich se posiciona para ser la nueva presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

Los secretos fitness de Dua Lipa: rutina de entrenamiento, dieta y descanso

Parque Chas: el barrio laberíntico que celebra Halloween y desafía a sus visitantes a recorrerlo sin perderse

INFOBAE AMÉRICA
Xi Jinping y Mark Carney

Xi Jinping y Mark Carney se reunieron para relanzar la relación entre China y Canadá

Un hallazgo japonés explica por qué algunas hortalizas absorben contaminantes

Una renovación reluciente para un ícono del Rockefeller Center

Revés para el Gobierno de Sébastien Lecornu: legisladores francese rechazaron la propuesta de impuesto sobre el patrimonio

Marco Rubio se reunió con el presidente electo de Bolivia Rodrigo Paz

TELESHOW
Wanda Nara vivió un día

Wanda Nara vivió un día escolar completo con sus hijas y Martín Migueles: rutina, juegos y apoyo en familia

Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto criticaron la música de L-Gante y hablaron de la relación con los representantes

La China Suárez y sus hijos celebraron Halloween con juegos y disfraces

Se conocieron las primeras imágenes de “Glaxo”, la película que protagonizará Lali Espósito

Benjamín Vicuña, entre la distancia y la tristeza: “No veo a mis hijos hace más de cuarenta días”