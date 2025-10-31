Deportes

Lamine Yamal presentó la lujosa mansión que le compró a Shakira y Piqué: cuánto pagó y con quiénes se mudará

La estrella del Barcelona, que cobra un monto superior a los 15 millones de euros al año, invirtió una parte de sus ganancias en una propiedad a las afueras de la Ciudad Condal

La imagen de Lamine Yamal
La imagen de Lamine Yamal desde su próxima casa

En los próximos días, Lamine Yamal dejará su casa en Sant Joan Despí para dar un paso vital en su independencia económica con la compra de una mansión por una millonaria cifra cercana a los 11 millones de euros (USD 12,6 millones), pero el lugar elegido en la región de Esplugues de Llobregat le agrega un asterisco a su nuevo hogar, ya que se trata de la residencia perteneciente a Shakira y Gerard Piqué que pasará a manos de la gran figura del Barcelona.

La información apuntada por Mundo Deportivo y el sitio del corazón Mamarazzis confirma esta noticia sobre una finca de grandes dimensiones, que posee una amplia variedad de servicios y espacios gracias a sus seis dormitorios y cinco baños, salones de grandes dimensiones, varias terrazas, biblioteca, bodega, gimnasio, campo de fútbol, un estudio de grabación y piscina tanto interior como exterior.

Y lo que faltaba era la oficialización por parte del futbolista de 18 años, y la misma llegó este viernes con la publicación de una imagen en sus redes sociales. En la fotografía se lo observa de espaldas contemplando desde su nuevo jardín la inmensidad de una lujosa propiedad, la cual se está acondicionando para que la mudanza se efectúe en el corto plazo.

El extremo derecho quedó “enamorado” de una vivienda que compartirá con su primo y un amigo, luego de concretar una adquisición que implicó negociaciones discretas para hacerse de una de las casas más emblemáticas de las afueras de Barcelona. El inmueble estaba a la venta desde junio de 2022 con un valor inicial de 14 millones de euros (USD 16,1 millones).

El jugador de 18 años
El jugador de 18 años no está al 100% de una pubalgia que lo tiene a maltraer (Crédito: Reuters/Susana Vera)

La erogación implica hacerse con dos propiedades de un mismo terreno, que cada una posee 869 y 371 metros cuadrados, en una transacción que empieza a cerrar el círculo sobre el único patrimonio que tenían en común la cantante colombiana con Piqué. Se encuentra vacía desde que ella se mudó a Miami con sus hijos Milan y Sasha en 2023.

Yamal contempla la posibilidad de reformar el gimnasio y ajustar otras estancias para optimizar el entorno a su carrera deportiva. Además, algunos técnicos asistieron a la propiedad para verificar el funcionamiento de las puertas automáticas de los garajes y analizar la implementación de sistemas de seguridad y privacidad, aspectos considerados prioritarios por el futbolista. También revisaron los sistemas eléctricos y las comunicaciones internas de la vivienda, con el objetivo de garantizar el confort y la funcionalidad antes del traslado.

De igual manera, la bienvenida para el nuevo huésped no sería la mejor porque el podcast Mamarazzis, conducido por Laura Fa y Lorena Vázquez, ya indicó la incomodidad de los vecinos antes de recibirlo. “No estaban demasiado contentos con la mudanza y ya piensan en lo que será el cumpleaños de Lamine Yamal. Se piensan que será fiesta tras fiesta sin parar”, aseguraron, luego de que en su último festejo haya sido acusado de contratar personas de talla baja como entretenimiento y por ofertas económicas a modelos para que asistan a cambio de 10 a 20.000 euros.

Lamine Yamal ha evitado proporcionar declaraciones públicas sobre la adquisición. El delantero optó por el silencio al ser abordado en su llegada a su casa actual. Esta decisión va de la mano con una solicitud del Barcelona: “Le han pedido un poco de perfil bajo”. El punto de inflexión fue la entrevista brindada a Ibai Llanos en la previa al clásico contra Real Madrid. En esa oportunidad, dijo que el Merengue “roba y se queja”, una frase que subió la temperatura del partido ganado por la Casa Blanca en el Estadio Santiago Bernabéu.

Nicki Nicole estuvo en la
Nicki Nicole estuvo en la cancha durante la victoria del Barcelona ante Olimpiacos por el partido de la jornada 3 de la Liga de Campeones (Crédito: EFE/ Alejandro García)

Esta noticia se conoce en medio de un escándalo amoroso que rodea a Yamal y Nicki Nicole. A pesar de haber confirmado su romance hace poco tiempo, un famoso periodista español afirmó que el atacante “tomó un vuelo privado rumbo a Milán, se hospedó en el hotel Armani y organizó una fiesta junto a sus amigos y muchas, muchas mujeres. Me dicen que se pega un fiestón por todo lo alto, se le olvida por completo la lesión, la preocupación en el Barsa, las críticas que le están cayendo por no cuidarse... Y me dicen algo que a Nicki Nicole no le va a hacer ninguna gracia. La noche del lunes la pasa acompañado de Anna Gegnoso”.

"Es una chica italiana. Me aseguran que Lamine Yamal, antes de estar con Nicki Nicole, ya había estado con esta chica, que no es la primera vez que se ven. Curiosamente Anna Gegnoso cuelga un posteo en Instagram en el hotel Armani, donde se alojó Lamine Yamal con sus amigos. ¿Qué casualidad, no?”, informó sobre la actriz, modelo e influencer que tiene 20 años y cuenta con más de 700.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, ninguno de los dos enamorados se hicieron eco de estos rumores y se verá si Nicki Nicole se unirá a la mudanza, luego de que en España habían divulgado que la estrella del Blaugrana estaba dispuesto a tener su propio “nido de amor” con la artista rosarina para tener una mayor privacidad.

