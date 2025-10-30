Mariano Navone avanzó a cuartos de final del Challenger de Lima: todos los resultados y la agenda

Mariano Navone avanzó a los cuartos de final del Challenger de Lima (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En paralelo a los acontecimientos que suceden en el ATP Masters 1000 de París, el último certamen de tal envergadura de la temporada, la Gira Sudamericana afronta una nueva semana de competición. Desde el pasado domingo, en el Club Golf Los Inkas, se disputa el Challenger de Lima. El evento, que ostenta un pozo económico de cien mil dólares y otorga 75 unidades al campeón de singles, reemplazó a Guayaquil como sede anfitriona debido a la ola de violencia que atraviesa Ecuador. De esta forma, la capital peruana albergará dos semanas consecutivas de actividad: la segunda figuraba desde un principio en el calendario, mientras que el torneo ecuatoriano fue reprogramado para la semana del 17 de noviembre.

Este miércoles, el certamen cerró una jornada teñida de celeste y blanco. El primer turno del court central comenzó con un duelo ciento por ciento nacional entre Alex Barrena y Gonzalo Villanueva. El porteño de 23 años, octavo preclasificado, venció al paranaense por 6-4 y 6-2 para instalarse en los cuartos de final. Actual número 172 del escalafón mundial, Barrena se convirtió en la revelación del tenis argentino en 2025: luego de superar una importante lesión en la espalda, conquistó tres títulos —entre ellos su primer Challenger, en Tucumán—, cayó en tres finales y, además, disputó su primera qualy de Grand Slam. En 44 semanas, el pupilo de Gustavo Tavernini escaló un total de 393 lugares en el ranking.

A continuación, en el mismo escenario, el tenis nacional sufrió su primera derrota. A pesar de que Nicolás Kicker expuso una destacada actuación y se quedó con el set inicial, el estadounidense Tristan Boyer logró revertir el marcador y accedió a la instancia de los ocho mejores con parciales de 3-6, 6-2 y 6-4. En paralelo, en el Court 2, el correntino de 21 años Lautaro Midón, líder de la Beca Galperín al Mérito y de positivo rendimiento en 2025, cedió ante el checo Zdenek Kolar por doble 6-3.

Sobre la noche limeña se presentó la máxima atracción del evento: Mariano Navone. El oriundo de 9 de Julio, actual número 86 del escalafón mundial, tomó la estratégica decisión de ausentarse de los últimos certámenes del circuito ATP, sobre cemento, y regresar a Sudamérica para recuperar sensaciones positivas. La Nave, hasta el momento, cumplió: venció a su compatriota Genaro Olivieri en la primera ronda por 6-3 y 6-1 y, este miércoles, derrotó con contundencia al español David Jordà Sanchís con parciales de 6-4 y 6-0. En los cuartos de final, el viernes, el primer sembrado del cuadro afrontará un desafío complejo: se medirá con Alex Barrena.

Según reveló la organización, la jornada del jueves comenzará a las 14:00 (hora de Argentina). A continuación del enfrentamiento ecuatoriano entre Álvaro Guillén Meza y Andrés Andrade, Román Burruchaga chocará con el experimentado italiano de 33 años Marco Cecchinato en el Court Central. No antes de las 18:30, Carlos Zárate se verá las caras con el local Arklon Huertas del Pino en el mismo escenario y, posteriormente, no antes de las 21:00, Bautista Torres cerrará la jornada ante el tenista peruano del momento: Ignacio Buse. Los encuentros se podrán seguir en vivo a través de Challenger TV, la plataforma oficial de la categoría.