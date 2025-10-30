Los detalles del impactante auto de lujo que Cristiano Ronaldo le regaló a su hijo de 15 años

Cristiano Ronaldo Jr. junto al jr amborghini Urus S que le regaló su padre por su cumpleaños

El acceso a vehículos de lujo parece haberse convertido en una tradición familiar para los Ronaldo, y la última muestra de este estilo de vida la protagoniza Cristiano Ronaldo Jr., quien a sus quince años ha recibido como regalo un Lamborghini Urus S blanco, un modelo valorado en torno a 280 mil dólares (aproximadamente 265.000 a 300.000 euros). La noticia se conoció después de que el joven publicara en su cuenta de Instagram una imagen posando junto al automóvil, acompañada del mensaje: “First car” (Mi primer coche), lo que generó un notable revuelo en redes sociales y medios especializados.

El vehículo, que destaca por su diseño agresivo y su potencia, fue un obsequio de su padre, Cristiano Ronaldo, a comienzos de este año, consolidando la costumbre de la familia de poseer algunos de los automóviles más exclusivos del mundo. El modelo en cuestión, un SUV de alta gama, cuenta con un motor V8 turboalimentado de 650 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h. El peso del vehículo asciende a 2,3 toneladas, lo que no impide que mantenga un rendimiento deportivo sobresaliente.

Aunque el Lamborghini Urus S que ahora forma parte del patrimonio de Cristiano Ronaldo Jr. no incorpora las modificaciones estéticas introducidas en la versión 2025, lo que sugiere que podría tratarse de una unidad anterior, posiblemente procedente de la colección personal de su padre. El precio de este modelo, hace tres años, oscila entre los 265.000 y 300.000 euros.

A pesar de la espectacularidad del regalo, Cristiano Ronaldo Jr. no podrá conducir el vehículo de inmediato. En Arabia Saudita, país donde reside la familia debido al contrato de su padre con el club Al-Nassr, la edad mínima para obtener el permiso de conducir es de 18 años. No obstante, la legislación local permite acceder a una licencia temporal de aprendiz a partir de los 17 años, siempre bajo la supervisión de un adulto. Hasta entonces, el joven solo podrá disfrutar del automóvil como acompañante.

Asimismo, Cristiano Ronaldo Júnior fue noticia este jueves por su debut con la selección Sub 16 de Portugal en el Torneo de la Copa de las Federaciones en Turquía, El hijo mayor de CR7 ingresó en los minutos finales del encuentro que la selección lusa ganó por 2-0 ante la anfitriona Turquía, en la ciudad de Antalya.

El partido, que abrió la participación portuguesa en el certamen juvenil, ya estaba definido gracias a los goles de Samuel Tavares, del Sporting CP, y Rafael Cabral, del SC Braga, cuando Ronaldo Júnior saltó al campo en el tiempo de descuento. Con apenas quince años, el joven delantero, conocido en Portugal como Cristianinho, dio así su primer paso en la categoría Sub 16, tras haber destacado previamente en la Sub 15, donde ya había marcado goles.

La trayectoria de Cristiano Ronaldo Júnior en el fútbol formativo es amplia y diversa. Actualmente milita en la cantera del Al Nassr de Arabia Saudí, el mismo club donde su padre es figura, pero su formación incluye etapas en las divisiones juveniles de la Juventus y el Manchester United. Su polivalencia le permite desempeñarse tanto como delantero centro como extremo izquierdo, y su desarrollo físico —con una altura cercana a 1,80 metros—, sumado a la disciplina adquirida junto a su padre, lo convierten en una promesa con potencial para el juego aéreo y la definición.

El debut de Cristianinho se produce tras una destacada actuación en el Torneo Vlatko Marković en Croacia, donde anotó un doblete en la final ante el país anfitrión, luciendo el dorsal número siete, el mismo que ha identificado a su padre durante dos décadas. Esta irrupción en la escena internacional juvenil ha despertado el interés de clubes europeos, que observan con atención su evolución técnica y su capacidad goleadora.

El calendario de la selección Sub 16 de Portugal en el Torneo de la Copa de las Federaciones contempla dos compromisos adicionales en Antalya: el sábado frente a Gales y el lunes ante Inglaterra. Estos encuentros ofrecerán nuevas oportunidades para que Ronaldo Júnior continúe sumando minutos y experiencia en el ámbito internacional.

No obstante, el propio Cristiano Ronaldo ha manifestado su deseo de que su hijo crezca y aprenda a su ritmo. “No le pongo mucha presión; solo un poco. Ya tiene suficiente por ser el hijo de Cristiano. Que cometa sus propios errores, pero espero que en el futuro pueda convertirse en un jugador profesional”, declaró el astro portugués. Además, el capitán de la selección absoluta de Portugal subrayó el carácter competitivo de su hijo: “Él es muy competitivo, como yo cuando era joven, y no le gusta perder”.

El entorno familiar también ha acompañado este momento. Dolores Aveiro, abuela de Cristianinho, compartió en redes sociales una fotografía de su nieto antes del partido, acompañada del mensaje: “¡Vamos Portugal Sub-16!”. Este respaldo familiar se suma al apoyo constante de su padre, quien expresó: “Me gusta enseñarle algunas cosas, pero será lo que él quiera. Yo siempre lo voy a apoyar”.

El paralelismo entre las trayectorias de padre e hijo es inevitable. Cristiano Ronaldo debutó con la Sub 15 de Portugal en 2001, también con quince años, y tras su paso por las categorías juveniles y su ascenso en el Manchester United, fue convocado al primer equipo nacional, donde dejó su huella en las eliminatorias para la Eurocopa y en los amistosos, hasta consolidarse como titular en la Eurocopa 2004. A lo largo de su carrera, el delantero ha acumulado 143 goles en 225 partidos internacionales, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la selección portuguesa. Entre sus logros más destacados figuran la conquista de la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League 2019, además de haber recibido la Bota de Oro en la Eurocopa 2020.