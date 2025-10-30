Deportes

Conmoción por la trágica muerte de una figura del vóley a los 26 años tras sufrir un accidente en una piscina

El iraní Saber Kazemi recibió una descarga eléctrica y había sido ingresado al hospital en coma inducido el 18 de octubre

La federación anunció su fallecimiento
La federación anunció su fallecimiento (@dly_volleyball)

La muerte cerebral de Saber Kazemi, uno de los jugadores más destacados del voleibol iraní, ha sido confirmada por la Federación Iraní de Voleibol tras once días en coma producto de un grave accidente en Doha, Catar. El deportista, de 26 años, militaba en el club Al-Rayyan y representó a la selección nacional de Irán en torneos internacionales desde 2018.

Según informó la Agencia de Noticias de Irán, el incidente ocurrió el 18 de octubre en la capital catarí, cuando Kazemi recibió una descarga eléctrica al ingresar a la piscina del hotel donde se hospedaba. Posteriormente, un equipo médico tuvo que reanimarlo y fue ingresado en estado de coma inducido debido a los daños cerebrales. Tras la intervención inicial en un centro de salud de Doha, la familia solicitó su traslado a un hospital en Teherán durante sus últimos días.

La comisión médica de la Federación Iraní de Voleibol confirmó con base en exámenes clínicos que “la actividad cerebral de Saber Kazemi se ha declarado irreversible y su estado clínico se describe como muerte cerebral”. Pese a la gravedad del diagnóstico, permaneció conectado a máquinas de soporte vital en cuidados intensivos.

Las autoridades continúan la investigación sobre la causa exacta del incidente. Testigos reportaron que el atleta manifestó haber recibido una fuerte descarga eléctrica momentos antes de perder el conocimiento, aunque el doctor Jabari, partícipe en el traslado de Kazemi, recomendó una revisión médica adicional antes de establecer las causas definitivas.

Kazemi era un referente del
Kazemi era un referente del voley iraní (@prznsoccer)

El fallecimiento del jugador generó impacto en la comunidad deportiva de Irán y de Catar. Según publicó IRNA, “la pérdida de Kazemi representa una herida irreparable para todo el voleibol iraní y mundial”. A través de las redes sociales, múltiples aficionados y ex compañeros expresaron su pesar y evocaron sus logros sobre la cancha. Uno de los mensajes que circuló ampliamente señala: “Siempre recordaré tu potente remate de zurda y tu serenidad en la cancha. Te fuiste demasiado pronto. Mis pensamientos y oraciones están con tu familia. Campeón olímpico, campeón asiático, MVP y uno de los mejores opuestos de Asia. Nos despedimos de Saber Kazemi”.

Nacido en Gurgan, Kazemi destacó como atacante opuesto, representando a equipos en Irán, Turquía, Catar, Kuwait e Indonesia. Su primer partido con la selección absoluta se produjo en 2018, en un encuentro frente a Brasil por la Liga de Naciones. Ese mismo año, aportó para la obtención de la medalla dorada en los Juegos Asiáticos celebrados en Indonesia. Además, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde Irán alcanzó la novena posición y, en 2021, fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) tras conquistar el título asiático, de acuerdo con Mehr News.

ISNA recogió que Kazemi era valorado dentro y fuera de las canchas tanto por compañeros como rivales. “Fue un símbolo de esperanza, determinación y humildad, conocido por su sonrisa radiante y su espíritu afable”, señaló la Federación en su comunicado oficial publicado tras la confirmación de su fallecimiento.

El accidente que derivó en su muerte se mantiene bajo estudio. Las autoridades médicas y deportivas reiteraron que los detalles sobre la descarga eléctrica aún no han sido esclarecidos completamente y persiste la necesidad de indagaciones adicionales para determinar la secuencia de hechos. La familia del deportista, junto a la comunidad internacional del voleibol, permanece a la espera de la conclusión de las investigaciones y de los actos conmemorativos que homenajearán la trayectoria y el legado profesional de Saber Kazemi.

