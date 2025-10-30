Champagne francés, picada de salmón y anécdotas de Boca: la intimidad de la visita de Carlos Bianchi a la casa de Maslatón

El encuentro entre Carlos Maslatón y Carlos Bianchi (@CarlosMaslaton)

Carlos Bianchi es una de las glorias del fútbol argentino. El director técnico multicampeón con Boca Juniors y Vélez Sarsfield estuvo por Buenos Aires y se reunió el miércoles por la noche con el abogado Carlos Maslatón en el icónico edificio Kavanagh del barrio porteño de Retiro, donde se produjo el encuentro que posteriormente compartió en sus redes sociales.

“Esta noche, en mi casa, con eterno agradecimiento por tantas victorias: Carlos Bianchi”, escribió Maslatón con una foto en la que se lo ve junto al Virrey. Luego también mostró una caja de bombones que el ex jugador le regaló. Uno de los invitados al mitín fue el economista Diego Giacomini, quien brindó detalles del encuentro futbolero con una de las leyendas vivientes. “Un privilegio”, resumió con una foto con Carlitos en su cuenta de X (ex Twitter).

En diálogo con Infobae, Giacomini contó algunos pormenores de la juntada que organizó Maslatón en su remodelada casa y que lo tomó por sorpresa: “Nos juntamos el jueves pasado a tomar un café y me dice: ‘No sabés quién viene el miércoles a casa. Viene Carlos Bianchi’. Yo me moría de ganas de hablar de fútbol con él, conocerlo y escucharlo. Y me invitó. Me cayó del cielo”, expresó el economista que es socio vitalicio y fanático de Boca Juniors.

El economista Diego Giacomini con Carlos Bianchi (@GiacoDiego)

El encuentro comenzó a las 19 y se extendió hasta pasadas las 21. Durante la visita, Carlos Bianchi pudo recorrer los departamentos de Maslatón en el edificio Kavanagh. La comida se sirvió en el refaccionado ambiente del primer piso. “Tomamos dos champagne francés, con una picada de quesos, salmón y algunas cosas ricas. Estuvimos dos horas y media hablando y escuchando básicamente de fútbol y anécdotas. Imaginate ser hincha de Boca y juntarte a comer con Carlos Bianchi, ¿qué más puedo pedir?“, agregó Giacomini.

Entre esas historias vividas por Bianchi durante su glorioso paso por Boca, donde fue campeón en 9 oportunidades con tres Copas Libertadores y dos Intercontinentales, recordaron anécdotas con el Pepe Basualdo, Martín Palermo y el Mellizo Guillermo Barros Schelotto. El Virrey también les reveló que el jugador español Raúl, goleador histórico del Real Madrid, le hizo llegar una camiseta al vestuario para su nieto luego del partido en Japón, enalteciendo el gesto del delantero a pesar de haber perdido la final ante Boca.

En otro momento de la charla, Carlos Bianchi apeló a la memoria de Diego Giacomini y le preguntó al economista si recordaba cuál había sido la delantera titular de Boca en la primera final de la Copa Libertadores de 2000 ante Palmeiras. “¿Cómo olvidar? Diluviaba esa noche. Estábamos abajo del paraguas con mi viejo, porque estamos en la tercera bandeja. 21 años esperando ver una final de Libertadores y la delantera de Boca es el Chaco Giménez y el Tony Barijho... ¡Me quiero matar! ‘Vos sí sabés de fútbol’, me dice. Claro, porque estaban Palermo y el Mellizo recuperándose", retrató el economista.

Carlos Bianchi en la casa de Maslatón

Carlos Bianchi, de 76 años, no suele mostrarse públicamente. Se conoce que reparte su vida entre París y Buenos Aires y a veces se lo puede ver en el palco que tiene en el estadio José Amalfitani viendo algún partido de Vélez.

Por último, Giacomini se despidió de su ídolo y le dedicó unas palabras en reconocimiento a su trayectoria: “Cuando me fui, abracé a Carlos Bianchi y le dije: ‘Lo único importante acá es que te quiero agradecer todas las alegrías que nos diste a mi papá y a mí en todos estos años, porque íbamos a nuestra platea de punta a punta todos los partidos’. Le quiero agradecer porque fue muy generoso”.