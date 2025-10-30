Deportes

Bengalas, juego de luces y fuegos artificiales: el espectacular recibimiento de Racing ante Flamengo

La Academia tuvo una imponente recepción de sus hinchas para el duelo de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores

Guardar

*El impresionante recibimiento a Racing

La emoción contenida por más de 57 mil almas presentes en el Estadio Juan Domingo Perón se expresó cuando Racing salió al campo de juego y recibió un espectacular recibimiento para enfrentar al Flamengo por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.

Una escenografía celeste y blanca cubrió el Cilindro de Avellaneda en la fría noche de un miércoles que no parece primaveral. Luces, fuegos artificiales, pirotecnia y un canto enfervorizado marcó el ingreso al campo de juego del conjunto dirigido por Gustavo Costas. Aunque algo que llamó la atención fueron las bengalas, ya que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) informó que habría sanciones en caso de usarlas.

La muestra de la pasión del pueblo académico no es para menos: hace 28 años que no alcanza a esta instancia en la Copa Libertadores y la única vez que llegó a la final fue en 1967, cuando logró su única estrella en dicha competición que fue ante Nacional de Uruguay. Ese año también obtuvo la Copa Intercontinental al vencer al Celtic de Escocia con el golazo de Juan Carlos “Chango” Cárdenas en el Estadio Centenario de Montevideo. Fue el primer equipo argentino en conseguir ese trofeo.

Costas logró armar un equipo competitivo y también se muestra como un gran motivador hacia sus dirigidos. El DT es alguien del riñón racinguista, ya que fue la mascota de aquel equipo que hizo historia de la mano de Juan José Pizzutti. En 1988, el ex defensor integró el elenco que consiguió la Supercopa y que estaba a cargo de Alfio Basile.

En el plano local, el equipo se muestra irregular ya que es noveno en la Zona A del Torneo Clausura y aún no está dentro de los que estarían clasificando a los octavos de final. Restan tres fechas para terminar la fase regular y tiene la misma cantidad de puntos que Tigre (8º), que lo supera por mejor diferencia de gol.

Desde temprano los hinchas coparon
Desde temprano los hinchas coparon el Cilindro de Avellaneda (REUTERS/Matias Baglietto)

Sin embargo, Racing viene envalentonado en el plano internacional ya que el año pasado conquistó la Copa Sudamericana al superar en la final 3-1 al Cruzeiro. Este año levantó la Recopa Sudamericana al superar 2-0 al Botafogo, tanto en Avellaneda como en Río de Janeiro.

En la presente Copa Libertadores, la Academia ganó el Grupo E (contra Fortaleza, Bucaramanga y Colo Colo) con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. En los octavos de final dejó en el camino a otro gigante de la región como Peñarol: perdió 1-0 en el Campeón del Siglo, pero ganó 2-0 en el Cilindro. En los cuartos eliminó a Vélez, tras los triunfos por el mismo resultado, 1-0 en Liniers y de local.

Ya en semifinal, en el encuentro de ida el elenco brasileño se impuso 1-0 en el Maracaná. La otra llave, la componen Palmeiras y Liga de Quito, que en el primer encuentro disputado en Ecuador se impuso 3-0. La revancha será este jueves desde las 21.30 en San Pablo.

La final del torneo de clubes más importante del continente, se realizará el sábado 29 de noviembre en Lima, en un estadio aún a confirmar, pero la sede podría cambiarse ante la inestabilidad política que hay en Perú.

Temas Relacionados

Racing ClubFlamengoCopa Libertadores de Américadeportes-argentina

Últimas Noticias

Racing empata contra Flamengo en busca de un histórico pase a la final de la Copa Libertadores

Tras la derrota 1-0 en Brasil, la Academia busca revertir la serie en Avellaneda. Televisa Fox Sports, Telefé y Disney+

Racing empata contra Flamengo en

No debutó en Primera ni firmó su primer contrato: quién es la promesa a la que Scaloni llevará a la próxima gira de la Selección

El joven de 18 años nacido en González Catán fue elegido por el técnico argentino para formar parte de los entrenamientos para el amistoso ante Angola y la gira por España

No debutó en Primera ni

Máxima tensión entre Icardi y el Galatasaray: del últimátum de su representante al sorpresivo pretendiente

El delantero, que lleva seis goles desde su regreso a la acción tras superar una lesión, aún no recibió una oferta formal para renovar su contrato

Máxima tensión entre Icardi y

El show de Joaquín Panichelli y Valentín Barco en el triunfo del Racing de Estrasburgo: dos goles y un lujoso pase sin mirar

El conjunto de Liam Rosenior se impuso por 3 a 0 frente al Auxerre y se afianzó en los puestos de Champions League que reparte la Ligue 1. Las imágenes

El show de Joaquín Panichelli

¿Guiño a River? El enigmático posteo del Diablito Echeverri tras no ingresar en el triunfo del Leverkusen por la Copa alemana

El atacante de 19 años no ingresó en la victoria por los 16avos de final de la Copa de Alemania contra un equipo de Segunda División y expresó su frustración en redes sociales

¿Guiño a River? El enigmático
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un joven chef se resistió

Un joven chef se resistió a un asalto y forcejeó con un delincuente armado en Moreno: ambos murieron

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

INFOBAE AMÉRICA
Lula aseguró que Brasil “no

Lula aseguró que Brasil “no puede aceptar” al crimen organizado tras el operativo policial en Río de Janeiro

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

Persecución en Venezuela: la dictadura de Maduro secuestró a dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

El huracán Melissa dejó decenas de muertos en el Caribe y redujo viviendas cubanas a escombros

TELESHOW
Las sensuales fotos de Sofía

Las sensuales fotos de Sofía Gonet “La Reini” inspirada en sus ribs en MasterChef y Beyoncé

La respuesta de Tamara Báez tras la viralización de una foto de Thiago Martínez con otra mujer en la cama

Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas

Las fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, enamorados: “Muy relajaditos a la tarde”