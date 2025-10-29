Máxima tensión entre Icardi y el Galatasaray: del últimátum de su representante al sorpresivo pretendiente

Icardi lleva seis goles en la Superliga turca (REUTERS/Dilara Senkaya)

El futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray se presenta incierto tras las recientes declaraciones de su representante, Elio Pino, quien advirtió que el delantero argentino podría buscar otras opciones si el club turco no presenta una propuesta de renovación antes de diciembre. Esta situación ha dado pie a una serie de rumores de transferencia, generando inquietud tanto en la afición como en la directiva del equipo de Estambul. Y surgió un posible interesado que generó sorpresa.

Pino señaló que hasta el momento no ha existido una oferta oficial de la dirigencia del Galatasaray, encabezada por el presidente Dursun Özbek y el directivo Abdullah Kavukcu. El representante fue claro al afirmar que “no sería correcto que Icardi esperara los planes futuros del club hasta el final de la temporada y que, si no reciben una propuesta de contrato hasta diciembre, se considerarán otras alternativas”. Estas palabras han intensificado las especulaciones sobre la continuidad del capitán en el club turco, cuyo contrato expira al término de la presente temporada.

Según medios de Estambul, el delantero percibe USD 11,5 millones por año, aunque estaría dispuesto a renovar por una cifra menor, de USD 7 millones anuales, renunciando a bonificaciones adicionales. Mientras tanto, han surgido rumores de interés desde América, incluyendo un posible contacto de Estudiantes de La Plata, y una propuesta millonaria del club saudí NEOM SC, que le ofrecería 10 millones de euros por temporada.

Al mismo tiempo, la prensa europea ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Icardi regrese a la Serie A, donde ya tuvo un paso destacado con el Inter. Según Fanatik, el Como de los argentinos Nicolás Paz y Máximo Perrone estaría evaluando la incorporación del delantero ante la insatisfacción con el rendimiento de su actual atacante, Álvaro Morata, quien también jugó previamente en el Galatasaray. Las mismas fuentes sugieren que Icardi vería con buenos ojos la opción de volver al fútbol italiano, lo que añade presión sobre la directiva del club turco.

La posibilidad de perder a una de sus máximas figuras ha generado preocupación y debate en el entorno del Galatasaray. Icardi, de 32 años, se ha consolidado como el favorito de la afición gracias a su rendimiento: suma 99 partidos, 67 goles y 22 asistencias con la camiseta amarillo-roja. Su liderazgo en el ataque y su contribución a los títulos recientes lo han convertido en una pieza fundamental para el equipo.

Tras superar una grave lesión de ligamentos cruzados sufrida en 2024, el delantero ha recuperado su eficacia goleadora. Aunque no figura siempre en el once inicial, su aporte resulta determinante: suma seis goles en nueve partidos de Superliga, con un promedio de 49 minutos por encuentro y un tanto cada 73 minutos. La mayoría de sus intervenciones han sido como suplente, lo que resalta su capacidad para influir en el marcador en lapsos reducidos. Actualmente, se encuentra a solo un gol del máximo artillero del torneo, Paul Onuachu.

Sin embargo, supo recibir críticas en los últimos tiempos por su alto salario, porque todavía no logró volver a la titularidad y por su alto perfil mediático, con la separación de Wanda Nara y su relación con la China Suárez permanentemente en los medios. No obstante, el capitán respondió en el campo. Y en los micrófonos, con un desafío: “Veo las críticas, pero me concentro en mi trabajo. Mi objetivo es ser el extranjero con más goles en la historia del Galatasaray. Seguiré haciendo mi trabajo. Sin embargo, soy consciente de que lo más importante es que el equipo gane”.