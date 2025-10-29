Deportes

Máxima tensión entre Icardi y el Galatasaray: del últimátum de su representante al sorpresivo pretendiente

El delantero, que lleva seis goles desde su regreso a la acción tras superar una lesión, aún no recibió una oferta formal para renovar su contrato

Guardar
Icardi lleva seis goles en
Icardi lleva seis goles en la Superliga turca (REUTERS/Dilara Senkaya)

El futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray se presenta incierto tras las recientes declaraciones de su representante, Elio Pino, quien advirtió que el delantero argentino podría buscar otras opciones si el club turco no presenta una propuesta de renovación antes de diciembre. Esta situación ha dado pie a una serie de rumores de transferencia, generando inquietud tanto en la afición como en la directiva del equipo de Estambul. Y surgió un posible interesado que generó sorpresa.

Pino señaló que hasta el momento no ha existido una oferta oficial de la dirigencia del Galatasaray, encabezada por el presidente Dursun Özbek y el directivo Abdullah Kavukcu. El representante fue claro al afirmar que “no sería correcto que Icardi esperara los planes futuros del club hasta el final de la temporada y que, si no reciben una propuesta de contrato hasta diciembre, se considerarán otras alternativas”. Estas palabras han intensificado las especulaciones sobre la continuidad del capitán en el club turco, cuyo contrato expira al término de la presente temporada.

Según medios de Estambul, el delantero percibe USD 11,5 millones por año, aunque estaría dispuesto a renovar por una cifra menor, de USD 7 millones anuales, renunciando a bonificaciones adicionales. Mientras tanto, han surgido rumores de interés desde América, incluyendo un posible contacto de Estudiantes de La Plata, y una propuesta millonaria del club saudí NEOM SC, que le ofrecería 10 millones de euros por temporada.

Al mismo tiempo, la prensa europea ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Icardi regrese a la Serie A, donde ya tuvo un paso destacado con el Inter. Según Fanatik, el Como de los argentinos Nicolás Paz y Máximo Perrone estaría evaluando la incorporación del delantero ante la insatisfacción con el rendimiento de su actual atacante, Álvaro Morata, quien también jugó previamente en el Galatasaray. Las mismas fuentes sugieren que Icardi vería con buenos ojos la opción de volver al fútbol italiano, lo que añade presión sobre la directiva del club turco.

La posibilidad de perder a una de sus máximas figuras ha generado preocupación y debate en el entorno del Galatasaray. Icardi, de 32 años, se ha consolidado como el favorito de la afición gracias a su rendimiento: suma 99 partidos, 67 goles y 22 asistencias con la camiseta amarillo-roja. Su liderazgo en el ataque y su contribución a los títulos recientes lo han convertido en una pieza fundamental para el equipo.

Tras superar una grave lesión de ligamentos cruzados sufrida en 2024, el delantero ha recuperado su eficacia goleadora. Aunque no figura siempre en el once inicial, su aporte resulta determinante: suma seis goles en nueve partidos de Superliga, con un promedio de 49 minutos por encuentro y un tanto cada 73 minutos. La mayoría de sus intervenciones han sido como suplente, lo que resalta su capacidad para influir en el marcador en lapsos reducidos. Actualmente, se encuentra a solo un gol del máximo artillero del torneo, Paul Onuachu.

Sin embargo, supo recibir críticas en los últimos tiempos por su alto salario, porque todavía no logró volver a la titularidad y por su alto perfil mediático, con la separación de Wanda Nara y su relación con la China Suárez permanentemente en los medios. No obstante, el capitán respondió en el campo. Y en los micrófonos, con un desafío: “Veo las críticas, pero me concentro en mi trabajo. Mi objetivo es ser el extranjero con más goles en la historia del Galatasaray. Seguiré haciendo mi trabajo. Sin embargo, soy consciente de que lo más importante es que el equipo gane”.

Temas Relacionados

Mauro IcardiGalatasarayComodeportes-argentina

Últimas Noticias

Se retrasó el inicio de Racing-Flamengo: por la demora del micro del equipo brasileño, comenzará a las 21.50

Tras la derrota 1-0 en Brasil, la Academia buscará revertir la serie en Avellaneda

Se retrasó el inicio de

El show de Joaquín Panichelli y Valentín Barco en el triunfo del Racing de Estrasburgo: dos goles y un lujoso pase sin mirar

El conjunto de Liam Rosenior se impuso por 3 a 0 frente al Auxerre y se afianzó en los puestos de Champions League que reparte la Ligue 1. Las imágenes

El show de Joaquín Panichelli

¿Guiño a River? El enigmático posteo del Diablito Echeverri tras no ingresar en el triunfo del Leverkusen por la Copa alemana

El atacante de 19 años no ingresó en la victoria por los 16avos de final de la Copa de Alemania contra un equipo de Segunda División y expresó su frustración en redes sociales

¿Guiño a River? El enigmático

La increíble estafa por USD 250.000 que sufrió una estrella del fútbol americano: “Da miedo”

Cam Ward, figura de los Tennessee Titans, tiene un contrato de cuatro años que asciende a los 48,7 millones de dólares

La increíble estafa por USD

Entrevista a Luis Belli, candidato a presidente de River Plate: “El corazón y la columna de mi proyecto son las Inferiores”

El referente del Frente River Primero precisó cuáles son sus expectativas para las elecciones de este sábado en un mano a mano con Infobae

Entrevista a Luis Belli, candidato
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron e imputaron a un

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

Tras un control médico de rutina, el intendente de Córdoba Capital debió pedir licencia para ser operado

INFOBAE AMÉRICA
Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

Persecución en Venezuela: la dictadura de Maduro secuestró a dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

El huracán Melissa dejó decenas de muertos en el Caribe y redujo viviendas cubanas a escombros

Tras la letal operación policial en Río de Janeiro, Brasil lanzó una fuerza conjunta para combatir el crimen organizado

TELESHOW
Ángela Leiva compartió el insólito

Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas

Las fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, enamorados: “Muy relajaditos a la tarde”

La ironía que Beto Casella le dedicó a Edith Hermida: “Te ofrezco progresar y vos te querés quedar acá”

Ámbar de Benedictis publicó los libros que le recomienda su madre, Juana Viale