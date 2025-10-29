La increíble estafa por USD 250.000 que sufrió una estrella del fútbol americano: “Da miedo”

Ward, en el calentamiento previo al duelo ante New England Patriots (Steve Roberts-Imagn Images)

Cam Ward, el mariscal de campo seleccionado como número uno en el draft de la NFL de 2025, fue víctima de una estafa por suplantación de identidad que le costó a él y a su familia USD 250.000. Dos personas, utilizando identidades falsas, obtuvieron préstamos a nombre de Ward y de su padre, Calvin Ward, lo que llevó a la imposición de gravámenes sobre la vivienda familiar en Texas, una propiedad que ya estaba completamente pagada.

El fraude, detectado a partir de marzo de 2025, involucró a Albert Weber, de 42 años, y Cyntrelle Lash, de 39, quienes, según las autoridades, crearon una red de identidades ficticias para convencer a una empresa privada de crédito con sede en California de otorgarles dos préstamos de alto interés. Los estafadores no contaban con los números de seguro social ni las licencias de conducir de las víctimas, pero lograron persuadir al prestamista, quien incluso creyó haber visto a uno de sus supuestos clientes ser elegido como el primer seleccionado global del draft. Para reforzar la credibilidad del engaño, prometieron que el hijo de Calvin Ward enviaría un casco autografiado como obsequio.

La maniobra incluyó la firma presencial de documentos notariados, en la que Weber se hizo pasar por Calvin Ward. Como resultado, el prestamista colocó gravámenes sobre la vivienda de la familia Ward, una medida habitual para garantizar el cobro de deudas en caso de impago. Al descubrirse el fraude, la empresa liberó de inmediato los gravámenes.

La investigación llevó a la detención de Weber y Lash el 16 de mayo de 2025 en un centro comercial de Harvey, en el condado de Jefferson, Luisiana, donde planeaban asistir a una reunión relacionada con la obtención de los préstamos. Ambos fueron liberados bajo fianza y enfrentan cargos de robo de identidad, fraude bancario y falsificación. Las audiencias judiciales están programadas para noviembre y diciembre de 2025. Durante el proceso, las autoridades incautaron un Bentley Bentayga 2018 de Weber, cuyo valor base ronda los USD 195.000. El acusado solicitó la devolución del vehículo, alegando que no tenía relevancia probatoria para el caso.

Weber, contactado por teléfono, negó cualquier implicación y sostuvo que otra persona utilizó su nombre en las transacciones vinculadas a Cam Ward. “Una persona se hacía pasar por mí, pero... no era yo. Fue un malentendido. No sé qué está pasando”, afirmó. Además, insistió en que el caso en su contra había sido desestimado, aunque los registros judiciales y las autoridades confirmaron que el proceso sigue abierto. Las redes sociales de Weber y Lash los presentan como empresarios, y en el pasado, Weber fue jugador de baloncesto universitario.

El descubrimiento del fraude ocurrió cuando Calvin Ward recibió una llamada de la oficina del sheriff del condado de Jefferson mientras asistía a un evento para novatos de la NFL, poco antes de que su hijo fuera seleccionado por los Tennessee Titans. Inicialmente, pensó que se trataba de una broma, pero pronto supo que habían puesto dos gravámenes sobre su casa. “Da miedo”, reconoció Calvin Ward, quien relató que la familia ya había tomado precauciones para proteger el crédito de Cam Ward tras su paso por la Universidad de Miami, debido a incidentes previos de suplantación de identidad a otros novatos de la NFL. A pesar de estas medidas, el impacto de ver comprometida la propiedad familiar resultó inesperado y alarmante.

El caso de los Ward no es aislado. El aumento de los ingresos y la notoriedad de los deportistas profesionales los ha convertido en objetivos frecuentes de fraudes financieros. Informes recientes y otros casos judiciales demuestran que los atletas de la NFL han sido víctimas de robos de identidad y estafas similares, en ocasiones con pérdidas millonarias y consecuencias legales de largo alcance. La familia Ward, tras su experiencia, ha advertido sobre la facilidad con la que los estafadores pueden acceder a información personal y comprometer el patrimonio de figuras públicas.

La experiencia de los Ward, cuyo contrato de cuatro años con los Titans tiene un valor de 48,7 millones de dólares, evidencia la importancia de mantener una vigilancia constante sobre las finanzas personales, ya que los estafadores buscan siempre nuevas formas de ejecutar sus planes.