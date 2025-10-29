El revolucionario cambio en la intervención del VAR que podría aplicarse a partir de 2026

Lionel Messi recibe la amarilla en un partido amistoso del Inter Miami contra Wilder Cartagena. (Hector Vivas/Getty Images)

La posibilidad de que el VAR intervenga en la revisión de segundas tarjetas amarillas podría convertirse en una realidad en el próximo Mundial 2026, si prospera la propuesta que la International Football Association Board (IFAB) presentará en su reunión anual de diciembre en Londres. Esta modificación, que busca evitar expulsiones injustas por errores arbitrales, representa uno de los cambios más significativos en el reglamento del fútbol de los últimos años.

Durante una reciente reunión virtual de los Comités Asesores Técnicos y de Fútbol de la IFAB, se debatió la necesidad de que los árbitros asistentes de video tengan la facultad de intervenir cuando se muestre una segunda tarjeta amarilla de manera incorrecta. Actualmente, el protocolo del VAR no permite revisar estas situaciones, lo que puede dejar a un equipo en inferioridad numérica por una decisión errónea.

Este cambio propuesto está en estudio y hay un proceso para poder confirmarlo. La IFAB tratará en la Reunión Anual de Negocios del IFAB, prevista para diciembre en Londres y lo van homologar a partir de marzo de 2026. Por ende, no entrará en vigencia hasta ese momento.

La propuesta será sometida a votación en la próxima asamblea anual, y de ser aprobada, podría implementarse desde la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a mediados de 2026.

La expulsión de Gonzalo Plata en el partido Flamengo-Estudiantes

El caso de Gonzalo Plata en la Copa Libertadores ilustra la problemática que la IFAB busca resolver. En el partido de ida entre Estudiantes y Flamengo, el delantero ecuatoriano fue expulsado tras recibir una segunda amonestación por una supuesta falta sobre Facundo Rodríguez. Sin embargo, las imágenes del VAR evidenciaron que fue el defensor argentino quien llegó tarde a la jugada. A pesar de esto, el video arbitraje no pudo intervenir, ya que la expulsión no fue directa ni se trató de un penal. Los audios del VAR, difundidos posteriormente, confirmaron la imposibilidad de actuar en ese contexto: “No puedo entrar, juega el balón el 50 (Plata). Es fuera del área, no tengo como entrar ahí”, se escuchó desde la cabina, reconociendo el error arbitral. Como consecuencia, Flamengo presentó una queja formal ante la Conmebol, que finalmente validó el reclamo y retiró la sanción, permitiendo que Plata disputara el partido de vuelta.

Además de la revisión de las segundas amarillas, la IFAB analiza otras medidas para mejorar el ritmo del juego y reducir las interrupciones. Entre las propuestas figura la extensión del sistema de cuenta atrás, que ya se aplica a los arqueros con un límite de ocho segundos para retener el balón, a los saques de banda y de puerta. Esta cuenta atrás incluye una señal visual de cinco segundos por parte del árbitro y, en caso de infracción, la concesión de un saque de esquina. La intención es minimizar la pérdida de tiempo derivada de lesiones, sustituciones y demoras en las reposiciones, haciendo el fútbol más dinámico.

La posibilidad de introducir la tarjeta verde, que tuvo su primera experiencia en el Mundial Sub 20 de Chile, también será objeto de debate en la próxima reunión de la IFAB. Aunque las nuevas reglas suelen entrar en vigor el 1 de julio de cada año, existe la opción de implementarlas antes si un torneo ya está en curso. Así ocurrió en 2025, cuando la regla de los ocho segundos para los arqueros debutó en el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

La IFAB busca así adaptar el reglamento a las exigencias del fútbol moderno, priorizando la justicia deportiva y la fluidez del juego. Si la propuesta sobre la intervención del VAR en las segundas amarillas es aprobada en enero de 2026, su aplicación podría comenzar en el Mundial que se disputará en Norteamérica, marcando un hito en la evolución de las normas del fútbol.