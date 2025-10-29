Deportes

El revolucionario cambio en la intervención del VAR que podría aplicarse a partir de 2026

La IFAB propuso supervisar a los árbitros en casos de doble amarilla. La referencia de la Copa Libertadores

Miguel Scime

Por Miguel Scime

Guardar
Lionel Messi recibe la amarilla
Lionel Messi recibe la amarilla en un partido amistoso del Inter Miami contra Wilder Cartagena. (Hector Vivas/Getty Images)

La posibilidad de que el VAR intervenga en la revisión de segundas tarjetas amarillas podría convertirse en una realidad en el próximo Mundial 2026, si prospera la propuesta que la International Football Association Board (IFAB) presentará en su reunión anual de diciembre en Londres. Esta modificación, que busca evitar expulsiones injustas por errores arbitrales, representa uno de los cambios más significativos en el reglamento del fútbol de los últimos años.

Durante una reciente reunión virtual de los Comités Asesores Técnicos y de Fútbol de la IFAB, se debatió la necesidad de que los árbitros asistentes de video tengan la facultad de intervenir cuando se muestre una segunda tarjeta amarilla de manera incorrecta. Actualmente, el protocolo del VAR no permite revisar estas situaciones, lo que puede dejar a un equipo en inferioridad numérica por una decisión errónea.

Este cambio propuesto está en estudio y hay un proceso para poder confirmarlo. La IFAB tratará en la Reunión Anual de Negocios del IFAB, prevista para diciembre en Londres y lo van homologar a partir de marzo de 2026. Por ende, no entrará en vigencia hasta ese momento.

La propuesta será sometida a votación en la próxima asamblea anual, y de ser aprobada, podría implementarse desde la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a mediados de 2026.

La expulsión de Gonzalo Plata en el partido Flamengo-Estudiantes

El caso de Gonzalo Plata en la Copa Libertadores ilustra la problemática que la IFAB busca resolver. En el partido de ida entre Estudiantes y Flamengo, el delantero ecuatoriano fue expulsado tras recibir una segunda amonestación por una supuesta falta sobre Facundo Rodríguez. Sin embargo, las imágenes del VAR evidenciaron que fue el defensor argentino quien llegó tarde a la jugada. A pesar de esto, el video arbitraje no pudo intervenir, ya que la expulsión no fue directa ni se trató de un penal. Los audios del VAR, difundidos posteriormente, confirmaron la imposibilidad de actuar en ese contexto: “No puedo entrar, juega el balón el 50 (Plata). Es fuera del área, no tengo como entrar ahí”, se escuchó desde la cabina, reconociendo el error arbitral. Como consecuencia, Flamengo presentó una queja formal ante la Conmebol, que finalmente validó el reclamo y retiró la sanción, permitiendo que Plata disputara el partido de vuelta.

Además de la revisión de las segundas amarillas, la IFAB analiza otras medidas para mejorar el ritmo del juego y reducir las interrupciones. Entre las propuestas figura la extensión del sistema de cuenta atrás, que ya se aplica a los arqueros con un límite de ocho segundos para retener el balón, a los saques de banda y de puerta. Esta cuenta atrás incluye una señal visual de cinco segundos por parte del árbitro y, en caso de infracción, la concesión de un saque de esquina. La intención es minimizar la pérdida de tiempo derivada de lesiones, sustituciones y demoras en las reposiciones, haciendo el fútbol más dinámico.

La posibilidad de introducir la tarjeta verde, que tuvo su primera experiencia en el Mundial Sub 20 de Chile, también será objeto de debate en la próxima reunión de la IFAB. Aunque las nuevas reglas suelen entrar en vigor el 1 de julio de cada año, existe la opción de implementarlas antes si un torneo ya está en curso. Así ocurrió en 2025, cuando la regla de los ocho segundos para los arqueros debutó en el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

La IFAB busca así adaptar el reglamento a las exigencias del fútbol moderno, priorizando la justicia deportiva y la fluidez del juego. Si la propuesta sobre la intervención del VAR en las segundas amarillas es aprobada en enero de 2026, su aplicación podría comenzar en el Mundial que se disputará en Norteamérica, marcando un hito en la evolución de las normas del fútbol.

Temas Relacionados

deportes-internacionalDoble amarillaInternational Football Association Board (IFAB)Mundial 2026deportes-argentina

Últimas Noticias

El Atlético Mineiro de Sampaoli venció 3-1 a Independiente del Valle y es finalista de la Sudamericana

El equipo brasileño se impuso en la revancha y tras el 1-1 en la ida selló su pase al partido decisivo. Espera por el vencedor de Lanús-Universidad de Chile

El Atlético Mineiro de Sampaoli

La fuerte sentencia de Ricardo Bochini sobre las chances de Racing de dar vuelta la serie ante Flamengo en la Libertadores

El ídolo de Independiente fue tajante con la Academia, que jugará la revancha de la semifinal este miércoles en el Cilindro de Avellaneda

La fuerte sentencia de Ricardo

Dolor en el fútbol argentino: murió Juan Carlos Carotti

El ex integrante de los Carasucias de San Lorenzo y recordado formador falleció a los 83 años

Dolor en el fútbol argentino:

Desde su propio campo y de espaldas: el triple imposible de Facundo Campazzo que no sumó para el Real Madrid

El Merengue volvió a perder en la Euroliga, pero el base argentino dejó su sello con una maniobra magistral. Los de la capital española cayeron 90-84 frente al Bayern Múnich

Desde su propio campo y

Carlos Trillo, candidato a presidente de River Plate: “En el fútbol haría casi todo diferente”

La máxima autoridad del “Frente River Somos Todos” dialogó con Infobae en Vivo y dio más detalles del proyecto que pondrá en marcha si gana las elecciones

Carlos Trillo, candidato a presidente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco recetas de risotto fáciles

Cinco recetas de risotto fáciles y deliciosas para preparar en casa

La Corte confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos

Dos fusiones de agujeros negros aportan claves para entender partículas desconocidas del universo

Una localidad bonaerense buscará tener el salame más largo del mundo y recuperar el récord

Los pesos que compró el Tesoro de EEUU están invertidos en letras del Banco Central

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

La dictadura de Kim Jong-un hizo una prueba de misiles de crucero en vísperas de la llegada de Trump a Corea del Sur

El régimen de Irán avanza en la construcción de nuevas instalaciones nucleares subterráneas tras los ataques de Israel y Estados Unidos

Alerta en Occidente: Bielorrusia desplegará el sistema ruso de misiles hipersónicos Oreshnik en medio de la guerra en Ucrania

El Gobierno de Jamaica declaró a la isla como “zona catastrófica” tras el paso del poderoso huracán Melissa

TELESHOW
La palabra de Julieta Prandi

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”

Jimena Barón reveló las dificultades que enfrentó al intentar presentar a su hijo Arturo en sus redes sociales

Graciela Alfano, abuela orgullosa, en el primer cumpleaños de su nieta Catalina: “Toda la familia para bendecir esta vida”

Roberto Moldavsky reveló cuál es su hijo favorito y sorprendió al explicar las razones