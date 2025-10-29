Deportes

El provocador festejo de un tenista que desató la furia del público francés en el Masters 1000 de París

El español Alejandro Davidovich Fokina venció al local Arthur Cazaux y tuvo un cruce con los aficionados tras el partido

Guardar
Alejandro Davidovich Fokina fue abucheado por los espectadores locales en el Masters de París luego de su victoria ante el francés Arthur Cazaux

En la pista central del estadio La Défense Arena, donde se disputa el Masters 1000 de París, el español Alejandro Davidovich Fokina se impuso 7-6 y 6-4 en un reñido encuentro ante el francés Arthur Cazaux para avanzar rumbo a los octavos de final. Sin embargo, en el cierre del partido se generó una situación tensa entre el público y el tenista ibérico luego de un festejo que no cayó para nada bien en los locales.

En uno de los últimos puntos, mientras los jugadores batallaban con un intercambio de golpes desde el fondo de la cancha, Cazaux cometió un error no forzado que le costó el partido. Davidovich Fokina celebró el pase a la siguiente ronda llevándose sus manos hacia un costado de la cara y cerrando los ojos, haciendo el gesto de “irse a dormir”. En ese mismo instante, los aficionados comenzaron a abuchearlo al sentirse provocados y el español siguió con ademanes de despedida agitando sus manos y gritando “¡Vamos!“.

Luego, la escena continuó tras el saludo protocolar entre el ganador, su rival (a quien felicitó amablemente) y el umpire. Una vez en su sector, Davidovich Fokina volvió a repetir el ademán de “buenas noches” que tanto irritó a los franceses y gritó desaforadamente mientras la cámara de transmisión captaba a una chica agitando una bandera de España en la tribuna. El gesto, que puede entenderse como una provocación, lo suele realizar la estrella de la NBA Stephen Curry cuando convierte algún triple con Golden State Warriors como señal de “mandar a dormir” al oponente, como si fuera un golpe de nocaut.

En cuanto al partido, el malagueño de 26 años y 15° en el ranking ATP continúa demostrando que su gran temporada no es mera casualidad. Tras la final disputada en Basilea, siguió plasmando en la cancha su personalidad para quedarse con un duro compromiso ante Cazaux tras una hora y 59 minutos de partido.

El festejo de Alejandro Davidovich
El festejo de Alejandro Davidovich Fokina que enardeció a los hinchas franceses

Davidovich Fokina aprovechó la dosis de confianza, no cedió el saque en todo el partido y ganó el 82% de los puntos con su primer servicio (41/50), según las estadísticas de la ATP. En tanto, el español supo gestionar un partido complicado en el que levantó cuatro puntos de quiebre, dos ellos cuando sacaba para cerrar el triunfo que lo depositó en los octavos de final.

Por un lugar en los cuartos, el español se enfrentará con Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, que domina el historial con cinco victorias y solo una derrota. El único triunfo de Davidovich Fokina ante el alemán ocurrió en la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Canadá en 2023.

Por su parte, Zverev también tuvo que esforzarse al máximo para asegurarse su pase a la tercera ronda. El alemán remontó el partido frente al argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-7(5), 6-1 y 7-5, ampliando así a seis su racha de victorias en el Masters de París.

En otros resultados relevantes de la jornada en la capital de Francia, el número 2 del mundo, Jannik Sinner venció 6-4 y 6-2 al belga Zizou Bergs y se medirá mañana por un lugar en cuartos de final ante el argentino Francisco Cerúndolo, que venía de imponerse al serbio Miomir Kecmanović por 7-5, 1-6 y 7-6(4). Cabe destacar por otra parte que el español y mejor tenista del mundo en la actualidad, Carlos Alcaraz, fue eliminado por el británico Cameron Norrie.

Temas Relacionados

TenisAlejandro Davidovich FokinaMasters 1000 de ParísArthur Cazauxdeportes-argentina

Últimas Noticias

Un periodista argentino desafío al máximo crítico de Messi a un combate en vivo: la ácida respuesta que recibió

Quique Felman invitó a un combate en “Párense de Manos” a Álvaro Morales, el “enemigo público” del capitán de la Selección

Un periodista argentino desafío al

Jannik Sinner será el rival de Francisco Cerúndolo en los octavos del Masters 1000 de París: así está el historial

El tenista argentino se medirá ante el número 2 del mundo en la tercera ronda del certamen que se disputa en la capital francesa, bajo techo y en cancha rápida

Jannik Sinner será el rival

La inesperada crítica de un medio europeo a Colapinto en el umbral del anuncio de su continuidad en la F1: “La solución es obvia”

Un portal especializado publicó dos artículos que llamaron la atención y mostraron contradicciones. Es inminente la confirmación de su permanencia como titular en Alpine durante 2026

La inesperada crítica de un

Racing buscará un histórico pase a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo en el Cilindro: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Tras la derrota 1-0 en Brasil, la Academia buscará revertir la serie en Avellaneda desde las 21.30

Racing buscará un histórico pase

“No sé, fuchibol”: furor por el “portuñol” de Sampaoli tras clasificar a la final de la Sudamericana con Atlético Mineiro

El entrenador con pasado en la selección argentina brindó una conferencia de prensa que no pasó desapercibida. Las imágenes

“No sé, fuchibol”: furor por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una rivalidad en prisión y

Una rivalidad en prisión y un ataque a balazos en la calle: otro detenido por un salvaje crimen en José León Suárez

Las 29 maniobras de lavado narco de una banda que operó con una inmobiliaria de Rosario

Los departamentos en el AMBA aumentaron 5,7% en dólares en el último año: cuánto cuestan en cada barrio

Los intendentes peronistas que fueron candidatos en septiembre sacaron más votos que la lista nacional del PJ

Descubren el mecanismo genético que permite a la ballena boreal vivir más de 200 años

INFOBAE AMÉRICA
Violencia en Río de Janeiro:

Violencia en Río de Janeiro: la lucha sangrienta entre policías, narcos y milicias mantiene en vilo a una ciudad fragmentada

Condenaron a dos presuntos miembros de la mafia rusa por intentar asesinar a una periodista opositora a pedido de Irán

Líderes empresariales del Perú se reunieron para analizar los retos y oportunidades del país al 2026

“Poner al colaborador al centro fue la mejor decisión”: universidad peruana alcanza la Certificación de Great Place To Work

Pakistán amenazó con responder a cualquier ataque de Afganistán tras el fracaso de las conversaciones de paz en Estambul

TELESHOW
Nazarena Di Serio dio más

Nazarena Di Serio dio más detalles del episodio de acoso que denunció: “Recibía fotos recortadas de mi familia y amigos”

Evelyn Botto reveló el mensaje secreto que le envió Fede Bal y explicó su significado: “No voy a salir de ahí”

Sofía Gonet se lució con su plato en MasterChef y su dedicatoria sorprendió a todos: “Perdoname, volvamos”

Rusherking habló de su pasado amoroso con la China Suárez y Ángela Torres: “Uno no elige de quién enamorarse”

La emoción de Darío Barassi al encontrarse con Lionel Messi y Rodrigo de Paul: “Confieso que los olí un poco”