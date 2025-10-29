El provocador festejo de un tenista que desató la furia del público francés en el Masters 1000 de París

Alejandro Davidovich Fokina fue abucheado por los espectadores locales en el Masters de París luego de su victoria ante el francés Arthur Cazaux

En la pista central del estadio La Défense Arena, donde se disputa el Masters 1000 de París, el español Alejandro Davidovich Fokina se impuso 7-6 y 6-4 en un reñido encuentro ante el francés Arthur Cazaux para avanzar rumbo a los octavos de final. Sin embargo, en el cierre del partido se generó una situación tensa entre el público y el tenista ibérico luego de un festejo que no cayó para nada bien en los locales.

En uno de los últimos puntos, mientras los jugadores batallaban con un intercambio de golpes desde el fondo de la cancha, Cazaux cometió un error no forzado que le costó el partido. Davidovich Fokina celebró el pase a la siguiente ronda llevándose sus manos hacia un costado de la cara y cerrando los ojos, haciendo el gesto de “irse a dormir”. En ese mismo instante, los aficionados comenzaron a abuchearlo al sentirse provocados y el español siguió con ademanes de despedida agitando sus manos y gritando “¡Vamos!“.

Luego, la escena continuó tras el saludo protocolar entre el ganador, su rival (a quien felicitó amablemente) y el umpire. Una vez en su sector, Davidovich Fokina volvió a repetir el ademán de “buenas noches” que tanto irritó a los franceses y gritó desaforadamente mientras la cámara de transmisión captaba a una chica agitando una bandera de España en la tribuna. El gesto, que puede entenderse como una provocación, lo suele realizar la estrella de la NBA Stephen Curry cuando convierte algún triple con Golden State Warriors como señal de “mandar a dormir” al oponente, como si fuera un golpe de nocaut.

En cuanto al partido, el malagueño de 26 años y 15° en el ranking ATP continúa demostrando que su gran temporada no es mera casualidad. Tras la final disputada en Basilea, siguió plasmando en la cancha su personalidad para quedarse con un duro compromiso ante Cazaux tras una hora y 59 minutos de partido.

El festejo de Alejandro Davidovich Fokina que enardeció a los hinchas franceses

Davidovich Fokina aprovechó la dosis de confianza, no cedió el saque en todo el partido y ganó el 82% de los puntos con su primer servicio (41/50), según las estadísticas de la ATP. En tanto, el español supo gestionar un partido complicado en el que levantó cuatro puntos de quiebre, dos ellos cuando sacaba para cerrar el triunfo que lo depositó en los octavos de final.

Por un lugar en los cuartos, el español se enfrentará con Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, que domina el historial con cinco victorias y solo una derrota. El único triunfo de Davidovich Fokina ante el alemán ocurrió en la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Canadá en 2023.

Por su parte, Zverev también tuvo que esforzarse al máximo para asegurarse su pase a la tercera ronda. El alemán remontó el partido frente al argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-7(5), 6-1 y 7-5, ampliando así a seis su racha de victorias en el Masters de París.

En otros resultados relevantes de la jornada en la capital de Francia, el número 2 del mundo, Jannik Sinner venció 6-4 y 6-2 al belga Zizou Bergs y se medirá mañana por un lugar en cuartos de final ante el argentino Francisco Cerúndolo, que venía de imponerse al serbio Miomir Kecmanović por 7-5, 1-6 y 7-6(4). Cabe destacar por otra parte que el español y mejor tenista del mundo en la actualidad, Carlos Alcaraz, fue eliminado por el británico Cameron Norrie.