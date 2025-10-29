Jannik Sinner será el rival de Francisco Cerúndolo en los octavos del Masters 1000 de París: así está el historial

Jannik Sinner y Francisco Cerúndolo se verán las caras por sexta vez y el italiano lidera el historial 3-2 (Foto: REUTERS/Ciro De Luca)

El mejor tenista argentino de la actualidad y único representante nacional en el Masters 1000 de París, Francisco Cerúndolo (21), se enfrentará este jueves ante el número 2 del mundo, el italiano Jannik Sinner en la tercera ronda del certamen. Este miércoles, el porteño se impuso al serbio Miomir Kecmanovic (53), por 7-5, 1-6 y 7-6 (4), y aseguró su lugar en los octavos de final del último certamen de esta categoría de la temporada, que se disputa bajo techo y sobre superficie rápida.

Con esta victoria, Fran igualó su actuación de 2023 y 2024, y buscará alcanzar los cuartos de final ante el principal favorito al título, tras la eliminación este miércoles del número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz. Tras la victoria del albiceleste, Sinner superó al belga Zizou Bergs (41), por 6-4 y 6-2, y así será rival del argentino por un boleto al cuadro de los ocho mejores del torneo.

Cerúndolo enfrentó al italiano en cinco ocasiones, con tres derrotas y dos victorias. Este año, Sinner se impuso en el Masters 1000 de Roma 7-6 (2) y 6-3, en el único choque entre ambos. En el mismo torneo, pero dos años antes, el sudamericano se quedó con el cruce entre sí, por 6-7 (3), 6-2 y 6-2.

Los otros tres enfrentamientos se dieron en 2022: en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami y primer duelo, Fran se impuso 4-1 y retiro; mientras que las otras dos quedaron en manos del nacido en San Cándido 24 años atrás, en el Round Robin de la Copa Davis (7-5, 1-6 y 6-3) y el ATP 500 de Viena (7-5 y 6-3).

Analizando el rendimiento de Cerúndolo frente a los jugadores que componen el Top 10 mundial actual, su balance general es de 15 victorias y 20 derrotas. En el desglose de esos enfrentamientos directos, el porteño mantiene un récord favorable contra tres jugadores de ese grupo de élite: 3-1 sobre el alemán Alexander Zverev (3), 2-1 ante el italiano Lorenzo Musetti (8) y una ventaja de 5-4 frente al noruego Casper Ruud (9). Sus números se encuentran igualados (1-1) contra el estadounidense Taylor Fritz (4) y el australiano Alex de Minaur (6). Sin embargo, Cerúndolo tiene un balance negativo contra los rivales restantes del Top 10: 0-4 contra Carlos Alcaraz (1), 0-1 ante Novak Djokovic (5), 0-2 frente a Ben Shelton (7) y 1-2 contra Félix Auger-Aliassime (10).

En París, el tenista argentino es el único representante nacional en carrera. Llegó a la tercera ronda tras batallar contra Kecmanovic en un partido caracterizado por su falta de regularidad y el cambio de dominio. Cerúndolo logró imponerse en un primer set muy parejo por 7-5. Sin embargo, su nivel decayó notablemente en el segundo parcial, donde el serbio fue superior y se impuso con un claro 6-1, llevando la definición a un tercer set. En la manga decisiva, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tiebreak. Allí, el argentino recuperó la solidez, se mostró más firme y selló su victoria por 7-3 en el desempate. Cerúndolo finalizó el encuentro con 63 tiros ganadores y 50 errores no forzados.